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Представлена новая версия легендарного телефона Nokia 3310

11:32 27.02.2017

Компания HMD Global выпустила новую версию легендарного телефона Nokia 3310.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Модель получила 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 точек, 2-мегапиксельную камеру и поддержку карточек памяти формата microSD. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 22 часа разговоров.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлой моделью, новая Nokia 3310 стала гораздо легче и тоньше.

Особое внимание, по словам производителя, было уделено тому, что на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia.

В продаже устройство появится по цене в 49 евро. При этом точная дата выхода на рынок пока не называется. Телефон будет доступен в синем, сером, красном и желтом исполнении. 

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные телефоны, Новинки IT компаний, Nokia
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 14:49
Гость: батарейки не только на 22 часа разговоров хватает,

но и передачу данных об этих разговорах, передачи фотографий, контактов и пр. информации непосредственно в ЦРУ и Моссад.
27.02.2017, 13:53
Гость: Николя

Фу!...
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