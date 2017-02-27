Представлена новая версия легендарного телефона Nokia 3310

Компания HMD Global выпустила новую версию легендарного телефона Nokia 3310.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Модель получила 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 точек, 2-мегапиксельную камеру и поддержку карточек памяти формата microSD. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 22 часа разговоров.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлой моделью, новая Nokia 3310 стала гораздо легче и тоньше.

Особое внимание, по словам производителя, было уделено тому, что на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia.

В продаже устройство появится по цене в 49 евро. При этом точная дата выхода на рынок пока не называется. Телефон будет доступен в синем, сером, красном и желтом исполнении.