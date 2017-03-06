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Антропологи из МГУ изучают происхождение скифов

09:22 6.03.2017

В настоящий момент существует две основные гипотезы происхождения скифов


Скифские лучники (миниатюра из золота, IV век до н.э.). Источник: Wikimedia Commons

Антропологи из МГУ имени М.В.Ломоносова высказали предположение, что генофонд скифов был сформирован на основе местных племен с некоторым участием популяций, мигрировавших в регион Северного Причерноморья из Центральной Азии.

Свои результаты ученые опубликовали в журнале American Journal of Physical Anthropology.

Сотрудники МГУ провели сравнительный анализ различных краниологических серий по частотам неметрических признаков на черепе для оценки генетической преемственности между скифами Северного Причерноморья и популяциями бронзового века Восточной Европы и Центральной Азии.

«Сегодня существуют две основные гипотезы происхождения скифов: либо они пришли на территорию Северного Причерноморья из Центральной Азии и коренное индо-европейское население было ими завоевано и ассимилировано, либо скифы генетически связаны со срубной культурно-исторической общностью - этнокультурным объединением племен эпохи поздней бронзы (XVI-XII века до н. э.), распространённым в степной и лесостепной полосах между Днепром и Уралом», - рассказала один из авторов публикации, ведущий научный сотрудник кафедры антропологии биологического факультета МГУ Алла Мовсесян.

Следует пояснить, что краниологическая серия - это группа черепов из одного или нескольких близко расположенных могильников, принадлежащих одному этносу или одной археологической культуре, а дискретно-варьирующие, неметрические признаки отражают анатомические вариации в строении черепа. Это различные дополнительные или непостоянные отверстия, непостоянные швы, отростки, кости в родничках и швах черепа. Считается, что эти признаки имеют наследственную природу и могут служить характеристикой генофонда популяции, поскольку матрицы генетических расстояний между популяциями, построенные по неметрическим признакам, коррелируют с матрицами генетических расстояний между теми же популяциями, построенными по данным о молекулярно-генетических маркерах. Следовательно, при изучении древних популяций сравнительный анализ неметрических признаков на черепе может служить в какой-то степени альтернативой ДНК-исследованиям.

«В отличие от исследования ДНК на костном материале, которое все еще является довольно сложным и дорогостоящим процессом, использование неметрических признаков на черепе позволяет проводить популяционно-генетический анализ неограниченно большого количества ископаемого материала, что очень ценно для исследования проблем этногенеза различных народов, - пояснила Алла Мовсесян. - Эта методика довольно широко распространена в зарубежной антропологии».

Для определения степени различий между популяциями по частотам неметрических признаков антропологи использовали статистический метод, известный как mean measure of divergence (метод оценки степени дивергенции): на основании данных о частотах неметрических признаков были вычислены генетические расстояния между популяциями. Полученные результаты позволили предположить, что обе гипотезы этногенеза скифов частично верны: скифский генофонд сформировался на основе потомков местной срубной культуры Бронзового века и популяций, мигрировавших из Центральной Азии.

Одним из устойчивых мифов является представление о скифах как о предках славян, несмотря на то, что ученые уже давно выяснили, что между двумя племенами практически нет преемственной связи. «Согласно гипотезе Бориса Рыбакова, изложенной в книге "Геродотова Скифия", часть скифских племен, так называемые скифы-пахари, возможно, приняла некоторое участие в этногенезе славян в силу длительной географической близости. Однако представление о том, что скифы являются прямыми предками славян, не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими, ни генетическими или лингвистическими данными», - уточнила Алла Мовсесян.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в России
Источник: МГУ имени М.В.Ломоносова
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 14:05
Гость: Дык

оне там не спина к спине, а более нижними частями. И не судите по себе о славянских лицах, ежели тот, который с головой и похож на вас..
06.03.2017, 12:39
Гость: Трезвый

Снова путаница в терминах.Скифы,саки и позднее киргиз-кайСАКИ это одно и тоже.В начале первого тысячелетия до нашей эры они смогли организовать первое государство Евразии-симбиоз кочевых и оседлых племен народов проживающих на западе Великой Степи позднее названной Великой Татарией (по латыни Тартарией) от Днепра до Байкала,от Черного моря до лесотундры.В бронзовый век это государство имело развитую металлургию на Южном Урале и земледелие на черноземье пойм Волги,Днепра и Дона.Именно на западе Скифии (скэту,кэту-стадо позднее, Скитая,Китая-не путать с КНР-Сина) шло активное формирование русского народа на базе ассимиляции генов татар кочевников,оседлых славян и угро-финов лесной зоне Вост.Европы.Научная антропология никогда не противоречит ДНК-генетике и они взаимно стыкуются дополняя друг друга.Просто измерение пропорций черепа и скелета более доступно для анализа хотя и из-за малой выборности иногда дает и ошибки.
06.03.2017, 12:34
Гость: Надо разрыть Блока,

он рассказывал, что он скиф с раскосыми глазами, и на нем опыты проводить.
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