Антропологи из МГУ изучают происхождение скифов

В настоящий момент существует две основные гипотезы происхождения скифов



Скифские лучники (миниатюра из золота, IV век до н.э.). Источник: Wikimedia Commons

Антропологи из МГУ имени М.В.Ломоносова высказали предположение, что генофонд скифов был сформирован на основе местных племен с некоторым участием популяций, мигрировавших в регион Северного Причерноморья из Центральной Азии.

Свои результаты ученые опубликовали в журнале American Journal of Physical Anthropology.

Сотрудники МГУ провели сравнительный анализ различных краниологических серий по частотам неметрических признаков на черепе для оценки генетической преемственности между скифами Северного Причерноморья и популяциями бронзового века Восточной Европы и Центральной Азии.

«Сегодня существуют две основные гипотезы происхождения скифов: либо они пришли на территорию Северного Причерноморья из Центральной Азии и коренное индо-европейское население было ими завоевано и ассимилировано, либо скифы генетически связаны со срубной культурно-исторической общностью - этнокультурным объединением племен эпохи поздней бронзы (XVI-XII века до н. э.), распространённым в степной и лесостепной полосах между Днепром и Уралом», - рассказала один из авторов публикации, ведущий научный сотрудник кафедры антропологии биологического факультета МГУ Алла Мовсесян.

Следует пояснить, что краниологическая серия - это группа черепов из одного или нескольких близко расположенных могильников, принадлежащих одному этносу или одной археологической культуре, а дискретно-варьирующие, неметрические признаки отражают анатомические вариации в строении черепа. Это различные дополнительные или непостоянные отверстия, непостоянные швы, отростки, кости в родничках и швах черепа. Считается, что эти признаки имеют наследственную природу и могут служить характеристикой генофонда популяции, поскольку матрицы генетических расстояний между популяциями, построенные по неметрическим признакам, коррелируют с матрицами генетических расстояний между теми же популяциями, построенными по данным о молекулярно-генетических маркерах. Следовательно, при изучении древних популяций сравнительный анализ неметрических признаков на черепе может служить в какой-то степени альтернативой ДНК-исследованиям.

«В отличие от исследования ДНК на костном материале, которое все еще является довольно сложным и дорогостоящим процессом, использование неметрических признаков на черепе позволяет проводить популяционно-генетический анализ неограниченно большого количества ископаемого материала, что очень ценно для исследования проблем этногенеза различных народов, - пояснила Алла Мовсесян. - Эта методика довольно широко распространена в зарубежной антропологии».

Для определения степени различий между популяциями по частотам неметрических признаков антропологи использовали статистический метод, известный как mean measure of divergence (метод оценки степени дивергенции): на основании данных о частотах неметрических признаков были вычислены генетические расстояния между популяциями. Полученные результаты позволили предположить, что обе гипотезы этногенеза скифов частично верны: скифский генофонд сформировался на основе потомков местной срубной культуры Бронзового века и популяций, мигрировавших из Центральной Азии.

Одним из устойчивых мифов является представление о скифах как о предках славян, несмотря на то, что ученые уже давно выяснили, что между двумя племенами практически нет преемственной связи. «Согласно гипотезе Бориса Рыбакова, изложенной в книге "Геродотова Скифия", часть скифских племен, так называемые скифы-пахари, возможно, приняла некоторое участие в этногенезе славян в силу длительной географической близости. Однако представление о том, что скифы являются прямыми предками славян, не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими, ни генетическими или лингвистическими данными», - уточнила Алла Мовсесян.