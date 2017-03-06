Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает 80-летие

16 июня 1963 года Валентина Владимировна совершила легендарный полет на корабле «Восток-6»



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Валентина Владимировна Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, кандидат технических наук, профессор Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, генерал-майор авиации.

16 июня 1963 года Валентина Владимировна совершила свой легендарный полет на космическом корабле «Восток-6», открыв эру освоения космического пространства прекрасной половиной человечества. Этому полету предшествовал большой путь.

Валентина Терешкова родилась 6 марта в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Ее семья работала в сфере сельского хозяйства. Отец, Владимир Аксенович Терешков, был трактористом (погиб на советско-финской войне), а мать - Елена Федоровна Терешкова (в девичестве Круглова) - работницей в колхозе. В семье кроме Валентины были ее старшая сестра Людмила и младший брат Владимир. Летом 1945 года Елена Федоровна с тремя детьми переехала в Ярославль и стала работать на комбинате технических тканей «Красный Перекоп».

В школу Валя пошла тогда же, в 1945 году. В семье было тяжелое материальное положение, поэтому в 1953 году, сразу после окончания седьмого класса, Валентина была вынуждена устроиться на работу, на завод по производству шин. Позже, в 1955 году, Валентина закончила вечернюю среднюю школу.

В 1955 году Терешкова перешла работать на Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп» и стала ровничницей в ленторовничном цехе. С 1960 по 1962 год она была назначена освобожденным секретарем комитета комсомола этого комбината. В 1959 году Валентина начала заниматься парашютным спортом в Ярославском аэроклубе и совершила 163 прыжка с парашютом, что является серьезным показателем для женщины. За успехи в парашютном спорте Терешкова получила спортивный разряд, и с этого и начался ее путь в космос.

В феврале 1962 года Валентина Терешкова по собственной инициативе была зачислена в космонавты-слушатели. Именно тогда известный конструктор ракетно-космической техники Сергей Павлович Королев впервые озвучил идею отправить женщину покорять космические просторы. Эта идея была одобрена высшим руководством коммунистической партии СССР.

С марта по ноябрь 1962 года Валентина Владимировна проходила общекосмическую подготовку, и после успешной сдачи государственных экзаменов была зачислена в отряд космонавтов в звании рядового. В январе 1963 года она начала готовиться к полету на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с Ириной Соловьевой, Валентиной Пономаревой и Жанной Еркиной.

Во время подготовки Терешкова вместе с другими членами отряда проходила тренировки на устойчивость организма к факторам космического полета. Тренировки включали в себя термокамеру, где надо было находиться в летном комбинезоне при температуре +70 °C и влажности 30%, и сурдокамеру (изолированное от звуков помещение), где каждая кандидатка должна была провести 10 суток.

Тренировки в невесомости проходили на МиГ-15. При выполнении параболической горки внутри самолета устанавливалась невесомость на 40 секунд, и таких сеансов было 3-4 за полет. Во время каждого сеанса надо было выполнить очередное задание: написать имя и фамилию, попробовать поесть и поговорить по рации. Особое внимание уделялось парашютной подготовке, так как космонавт перед самой посадкой катапультировался и приземлялся отдельно на парашюте. Поскольку всегда присутствовал риск приводнения спускаемого аппарата, проводились и тренировки по парашютным прыжкам в море, в технологическом (не подогнанном по размеру) скафандре.

Первоначально предполагался одновременный полет двух женских экипажей, но в марте 1963 года от этого плана отказались, и встала задача выбора одной из пяти кандидатур. В итоге, по совокупности критериев Терешкова была назначена основным кандидатом на полет.

Валентина Владимировна (позывной - «Чайка») совершила свой космический полет 16‑19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Старт был осуществлен с космодрома Байконур в 12 часов 29 минут 51 секунду. Космический корабль Терешковой 48 раз облетел вокруг Земли.

В ходе полета был проведен большой объем медико‑биологических исследований, отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета. Во время полета первая в мире женщина-космонавт вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере.

Спускаемый аппарат корабля «Восток-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.

Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, так описал в своих воспоминаниях старт Терешковой:

«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно четко. По четкости и слаженности работы всех служб и систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полет готовился и начался отлично. Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».

После своего знаменитого полета Валентина Владимировна работала инструктором-космонавтом отряда космонавтов 1-го отдела 1-го управления группы орбитальных кораблей и станций.



Дмитрий Медведев награждает Валентину Терешкову Орденом Дружбы (12 апреля 2011 года). Фото с сайта wikimedia.org

Вместе с тем она продолжила активную государственную и общественную деятельность. Так, с 1968 года по 1987 Валентина Терешкова была председателем Комитета советских женщин.

Валентина Терешкова избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1966 - 1989), членом Президиума Верховного Совета СССР (1974 - 1989), была вице‑президентом Международной демократической федерации женщин (1969 - 1987) и членом Всемирного Совета Мира.

В 1987 - 1992 годах Валентина Терешкова была Председателем Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

С 1992 по 2004 год - Председателем Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества.

В 1992 - 1993 годах - заместителем Председателя Российского агентства по международному сотрудничеству.

С 1994 по 2004 год Валентина Терешкова была руководителем Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (с 2002 года -при МИДе РФ) и членом коллегии МИД РФ с 2002 по 2004 год.

С 2008 по 2011 год Валентина Владимировна была депутатом Государственной Думы Ярославской области (ныне - Ярославская областная дума) пятого созыва от партии «Единая Россия». С 25 марта 2008 года - заместителем Председателя Ярославской областной думы.

4 декабря 2011 года Валентина Терешкова избрана депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», а 13 марта 2012 года утверждена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам.

Сейчас Валентина Терешкова - Депутат Государственной Думы седьмого созыва от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета ГосДумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.