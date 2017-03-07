Китайский автономный подводный аппарат совершил рекордное погружение

Китайский национальный автономный необитаемый подводный аппарат под названием Haiyi-7000 достиг глубины в 6329 метров. Данная глубина является рекордной для аппаратов такого класса.



Фото с сайта shobserver.com

Как отмечает издание Shanghai Observer, погружение состоялось в точке Бездна Челленджера (самая глубокая точка Марианской впадины).

Ранее сообщалось, что данная разработка способна заинтересовать Народно-освободительную армию КНР (НОАК). Как заявлял ведущий научный сотрудник проекта профессор Юй Цзяньчэн, военные смогут использовать данные с аппарата для создания точной карты океана, что позволит субмаринам избегать опасных районов.