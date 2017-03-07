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Китайский автономный подводный аппарат совершил рекордное погружение

11:18 7.03.2017

Китайский национальный автономный необитаемый подводный аппарат под названием Haiyi-7000 достиг глубины в 6329 метров. Данная глубина является рекордной для аппаратов такого класса.


Фото с сайта shobserver.com

Как отмечает издание Shanghai Observer, погружение состоялось в точке Бездна Челленджера (самая глубокая точка Марианской впадины).

Ранее сообщалось, что данная разработка способна заинтересовать Народно-освободительную армию КНР (НОАК). Как заявлял ведущий научный сотрудник проекта профессор Юй Цзяньчэн, военные смогут использовать данные с аппарата для создания точной карты океана, что позволит субмаринам избегать опасных районов.

Темы: Исследования, Исследования Мирового океана, Научные исследования и открытия в мире
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07.03.2017, 12:40
Гость: Ray Bloom

Глубина Марианской впадины чуть меньше 11 км.
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