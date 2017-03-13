В Москве появится крупнейшая образовательная Wi-Fi-сеть

В 2017 году в московских школах к беспроводному интернету подключат свыше 20 тысяч точек доступа, а в 2018-м их число достигнет 60 тысяч.

Таким образом в Москве будет создана одна из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений. До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а в 2018-м к Wi-Fi планируются подключить еще 1125 зданий, сообщается на портале мэра и правительства.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в прошлом году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть была развернута в 69 школах. Там появилось 2300 точек доступа к Wi-Fi, что позволило обеспечить качественную связь для проведения интерактивных уроков. В 2017 году к ним добавится еще 20 500 хот-спотов.

Предполагается, что следующем году сеть будет насчитывать уже 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах Москвы. В одном здании установят в среднем 32 хот-спота. К каждой точке одновременно может подключиться до 30 устройств.

В России схожий проект с подключением к cети WI-Fi 1600 образовательных учреждений (8000 точек доступа) реализуется в Казани.

Отмечается, что для доступа к сети ученикам и учителям нужно будет ввести логины и пароли от электронного дневника (журнала). Анонимная активность в сети исключена. Контент-фильтрацию обеспечит оператор связи.