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На Луне найдены глубокие подземные тоннели

12:44 27.03.2017

Японский спутник «Кагуя» обнаружил на Луне тоннели большой длины.


Фото с сайта nasa.gov

Об этом ученые сообщили на 48-й конференции Lunar and Planetary Science.

В настоящее время специалисты не знают, каким именно образом образовались данные глубокие тоннели, но уже высказывают предположения об их возможном использовании. В частности, ученые считают, что внутри этих тоннелей космонавты смогут укрыться от космической радиации и холода, что поможет при строительстве баз на Луне, которые, теоретически, также могут быть созданы внутри тоннелей.

Напомним, в 2009 году на плато «Холмы Мариуса» был найден провал, диаметром в десятки метров, а в 2016 году миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory обнаружила гравитационные аномалии, указывающие на возможные пустоты внутри Луны.  

Темы: Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 19:11
Гость: насколько помню

Ещё в советские времена приводилась карта пустот на Луне. Так что ничего нового.
27.03.2017, 18:43
Гость: Николя

Фоточку бы тиснули...
А ещё лучше - луноход бы отправили посмотреть.
Ведь и не сильно дорого...
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