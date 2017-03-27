На Луне найдены глубокие подземные тоннели

Японский спутник «Кагуя» обнаружил на Луне тоннели большой длины.



Фото с сайта nasa.gov

Об этом ученые сообщили на 48-й конференции Lunar and Planetary Science.

В настоящее время специалисты не знают, каким именно образом образовались данные глубокие тоннели, но уже высказывают предположения об их возможном использовании. В частности, ученые считают, что внутри этих тоннелей космонавты смогут укрыться от космической радиации и холода, что поможет при строительстве баз на Луне, которые, теоретически, также могут быть созданы внутри тоннелей.

Напомним, в 2009 году на плато «Холмы Мариуса» был найден провал, диаметром в десятки метров, а в 2016 году миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory обнаружила гравитационные аномалии, указывающие на возможные пустоты внутри Луны.