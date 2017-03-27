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В Австралии обнаружили вымершее животное

15:56 27.03.2017
Фото: Public Domain / Wikimedia
Фото: Public Domain / Wikimedia
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В объективы фотоловушек, установленных в Австралии, попали животные, внешне похожие на тасманийского волка (тилацина), который считается вымершим.

В настоящее время предполагается, что последний дикий сумчатый волк был убит в 1930 году, а последняя содержащаяся в неволе особь умерла в 1936 году. С тех пор было зарегистрировано несколько случаев встречи с тилацинами, но ни один из них не получил официального подтверждения, сообщает The Independent.

В рамках исследования ученые решили выяснить, сохранилось ли данное сумчатое млекопитающее на австралийском полуострове Кейп-Йорк, экосистемы которого остаются нетронутыми человеком. Для этого в местных лесах было установлено 50 фотоловушек, использующихся для наблюдения за животными.

В результате камерам удалось зафиксировать ночью четырех особей, внешне напоминабщих тасманийского волка. Замеченные млекопитающие, отмечают ученые, не были похожи на других крупных животных, проживающих в Австралии.

Темы: Мировая фауна, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 21:46
Гость: Algol

Хорошо бы еще подтверждение и мероприятия по дальнейшму увеличению численности. что бы не было близкого скрещивания.
Это животное являеться пожалуй самым уникальным в фауне Австралийчкого ареала.
С уникальностью может только соперничать Утконос.
27.03.2017, 19:37
Гость: Юля с Бали

Вот это настоящая сенсация !
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