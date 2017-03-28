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Американские астрофизики нашли у Солнца признаки планеты

14:23 28.03.2017

Американские астрофизики обнаружили на Солнце волны Россби, которые ранее наблюдались только на Земле.


Фото с сайта nasa.gov

Волны Россби образуются в атмосфере умеренных широт и над океанами. Они представляют собой периодические распространяющиеся в воздушной оболочке Земли возмущения.

На Солнце они проявляют себя как периодические изменения магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы, сообщается в журнале Nature Astronomy.

Отметим, ранее ученые уже подозревали о существовании на Солнце волн Россби, но доказать их существование удалось только в последнем исследовании. Для этого авторы работы использовали данные аппаратов SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), собранные в 2011-2014 годах.

На Земле волны Россби оказывают большое влияние на погоду. Что касается Солнца, то на нем аналогичные возмущения приводят к колебаниям космической погоды.

В будущем ученые намерены отследить связь волн Россби с 11-летним циклом солнечной активности. 

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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