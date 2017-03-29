Российские спелеологи нашли самую глубокую пещеру в мире

Российские ученые нашли доказательства того, что расположенная в Абхазии пещера Веревкина может оказаться новым мировым рекордсменом по глубине.

В настоящее время спелеологам удалось достигнуть отметки в минус 1832 метра, что соответствует второй строчке рейтинга, но воздушная тяга указывает на то, что пещера на этом не заканчивается, а продолжает уходить вглубь недр Земли.

Последняя экспедиция в пещеру Веревкина состоялась в феврале 2017 года, повторный визит исследователи наметили на август текущего года. Ученые надеются, что к этому времени уровень воды в донной части геологического образования спадет и это позволит им продвинуться еще глубже.

Отметим, что к экспедиции присоединится и португальский энтомолог, который намерен изучить новый вид жучков, обнаруженный во время прошлого спуска.