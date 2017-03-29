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Российские спелеологи нашли самую глубокую пещеру в мире

11:52 29.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские ученые нашли доказательства того, что расположенная в Абхазии пещера Веревкина может оказаться новым мировым рекордсменом по глубине.

В настоящее время спелеологам удалось достигнуть отметки в минус 1832 метра, что соответствует второй строчке рейтинга, но воздушная тяга указывает на то, что пещера на этом не заканчивается, а продолжает уходить вглубь недр Земли.

Последняя экспедиция в пещеру Веревкина состоялась в феврале 2017 года, повторный визит исследователи наметили на август текущего года. Ученые надеются, что к этому времени уровень воды в донной части геологического образования спадет и это позволит им продвинуться еще глубже.

Отметим, что к экспедиции присоединится и португальский энтомолог, который намерен изучить новый вид жучков, обнаруженный во время прошлого спуска.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России
Источник: «Наука и технологии России»
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 14:42
мик

люциферу рога обломайте попутно и сверните ему его свиное рыло ему же на затылок.
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