На Алтае нашли следы трех сильных древних землетрясений

Ученые обнаружили следы трех древних землетрясений на Алтае, не уступающих по своей силе Чуйскому землетрясению 2003 года



Курайский хребет. Фото Heljqfy с сайта wikimedia.org

Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Geology Review. О проделанной работе рассказал первый автор статьи, палеосейсмолог Евгений Деев, доцент геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета и старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Палеосейсмологи изучают следы древних и исторических землетрясений, которые когда-то происходили на Земле. При сильных землетрясениях на поверхности образуются трещины, разрывы и разломные уступы. Они указывают ученым на местоположение очаговой зоны и позволяют в итоге определить магнитуду и интенсивность землетрясения.

Евгений Деев и его коллеги ведут палеосейсмологические исследования на территории Горного Алтая. В течение двух полевых сезонов 2015–2016 года ученые обнаружили следы трех сильных древних землетрясений.

- Мы обнаружили разломный уступ в Юго-Восточном Алтае, в зоне сочленения Курайского хребта и северо-западной части Чуйской впадины. Внешне он выглядит как протяженное поднятие: более 6 км в длину и высотою от 0,5 до 8 метров. Большая высота уступа говорит нам о том, что он, вероятнее всего, мог сформироваться в результате нескольких сейсмических подвижек, - рассказывает Евгений Деев.

- При исследовании уступа нам удалось выявить сейсмогенный разрыв, по которому произошла подвижка во время землетрясения. Мы оценили амплитуду смещения по разрыву и рассчитали магнитуду, которая оказалась в диапазоне от 7,2 до 7,6. Это говорит о том, что интенсивность древнего землетрясения составляла 9–10 баллов.

Ученым также удалось оценить возраст сейсмического события. Согласно данным радиоуглеродного анализа, землетрясение произошло 3400–3100 лет назад.

На одном из участков разломного уступа палеосейсмологи обнаружили ранее неизвестный археологический памятник - группу из 17 древних курганов. Интересно, что часть из них носила явные следы разрушений, полученных во время какого-то землетрясения. К работе подключились археологи - профессор Андрей Бородовский из Института археологии и этнографии СО РАН и польский исследователь Лукаш Олещак из Института археологии Ягеллонского университета. Исходя из расположения курганов и внешнего вида каменных насыпей, исследователи предположили возраст могильника. Некрополь Туралу-Джюрт-III, такое название получил памятник, вероятно формировался во второй половине первого тысячелетия до нашей эры - первом тысячелетии нашей эры. Возрастной интервал весьма широк, т.к. речь идет о результатах предварительного анализа.

- Оказалось, что на этой территории когда-то произошло еще одно землетрясение. Причем, достаточно сильное. Известно, что курганы были сооружены до землетрясения, что означает, второе сейсмическое событие произошло менее двух тысячелетий назад, - рассказывает Евгений Деев.

Палеосейсмологи принялись изучать разлом непосредственно под деформированными курганами, чтобы выяснить историю более молодого землетрясения. Интересно, что при этом ученые обнаружили следы еще одного, уже третьего по счету землетрясения на этой территории! Оно оказалось самым древним. С помощью радиоуглеродного анализа специалистам удалось установить возраст и этих двух землетрясений.

- Таким образом, за два полевых сезона мы обнаружили следы трех землетрясений. Они произошли около 5500; 3400–3100 и 1300 лет назад. У двух последних, наиболее молодых событий, мы смогли оценить магнитуду и интенсивность, которая составляла 9–10 баллов, а возможно и выше, - подводит итог палеосейсмолог.

- Это первая палеосейсмологическая работа в исследованном районе, полностью проделанная на изучении разломных уступов. Прежде для палеосейсмологического анализа использовались оползни и обвалы, которые не всегда связаны именно с землетрясениями. Мы нашли на северной окраине Чуйской впадины следы первичных поверхностных разрывов, которые говорят нам: здесь были очаговые зоны сильных древних землетрясений.

Напомним, что еще пару десятилетий назад Горный Алтай считался регионом с весьма умеренным уровнем сейсмической активности. Ситуация коренным образом изменилась, когда 27 сентября 2003 года на южной окраине Чуйской впадины произошло мощное землетрясение с интенсивностью 9–10 баллов. Последующие исследования российских ученых показали, что и в прошлом сильные землетрясения происходили на этой территории.

- Теперь мы можем говорить о достаточно устойчивой повторяемости сильных землетрясений на противоположной, северной границе Чуйской впадины. Современные сейсмологические наблюдения представляют эту территорию как слабо сейсмичную, подобно тому, как это раньше было с южной. Однако, по крайней мере, раз в две – две с половиной тысячи лет здесь происходят сильные землетрясения с магнитудой от 7 и выше, - говорит Евгений Деев.

Статья ученых в журнале International Geology Review заканчивается напоминанием, что «выявленный сейсмогенный разломный уступ находится на расстоянии менее 1 км от планируемой трассы газопровода из России в КНР, и этот факт, несомненно, требует учета при прокладке газопровода».

Автор: Дина Голубева