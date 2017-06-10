Анонимность человека в московской толпе ушла в прошлое

То, что раньше было уделом фантастических блокбастеров, становится реальностью

На улицах Москвы запускают сеть видеокамер с функцией распознавания лиц в толпе. Систему опробуют в День России на массовых мероприятиях. Подобные разработки велись во многих странах, но в России был создан уникальный алгоритм идентификации по электронным отпечаткам с фотографией, который превзошел зарубежные аналоги.

В Москве для обеспечения безопасности во время празднования Дня России 12 июня впервые используют видеокамеры с функцией «распознавание портрета». Как сообщил накануне руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников, видеокамеры расположены по секторам и обеспечат стопроцентный охват участников акций. По его словам, эти камеры – «серьезные и эффективные технические средства», и их главная задача – чтобы «люди чувствовали себя в безопасности».

Можете не улыбаться, вас все равно узнают

В МВД ранее не подтверждали информацию об использовании на общественных мероприятиях техники для распознавания лиц. «Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа», – говорила представитель МВД России Ирина Волк.

Системы распознавания лиц уже применялись в Лондоне во время Олимпиады 2012 года и в Бразилии на чемпионате мира по футболу 2014 года. В 2015 году московские власти признали успешным эксперимент по оснащению своей системы видеонаблюдения программой распознавания лиц, о чем говорил глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, подчеркивая, что это поможет найти не только преступников, но и пропавших людей. Как сообщал Ермолаев ТАСС в апреле этого года, на улицах Москвы установлено уже 140 тысяч видеокамер.

Как это работает?

То, о чем так много говорилось и о чем писали фантасты, становится реальностью. Современные технологии делают все более затруднительным сохранение личности в тайне от правоохранителей. Подобные разработки есть у многих стран. Постепенно они внедряются в нашу жизнь, становятся чем-то обыденным. В прошлом году сообщалось о планах платежной системы MasterCard запустить систему распознавания лиц для подтверждения платежей, чтобы избавиться от ввода паролей и пин-кодов.

В России быстро развивали эти технологии. Еще в 2011 году стало известно о разработке биометрической системы «Каскад-Поток» для мгновенного распознавания личности в толпе. Принцип работы прост: изображение с камер обрабатывается в базах данных оперативных учетов. Лицо человека находится в многотысячной базе данных менее чем за секунду, а корректность распознавания приближается к ста процентам.

Со временем технологии совершенствовались, и в качестве баз данных стало возможным использовать соцсети, куда люди сами загружают фотографии, тем самым ненароком помогая другим найти себя.

Россия опережает США

В прошлом году в России эти технологии стали доступны всем желающим, кто, например, хотел узнать адрес страницы в соцсети просто по фотографии человека. Компания N-Tech.Lab, куда изначально входили пять человек, на основе своих технологических разработок нейросетевого поиска запустила онлайн-сервис знакомств и распознавания лиц по фотографиям в интернете FindFace.

Программисты прогнали все находящиеся в открытом доступе фотографии из соцсети «ВКонтакте» и создали с каждого снимка электронный отпечаток. Программа выдает адреса страниц пользователей «ВКонтакте», чьи электронные отпечатки совпадают с отпечатком загруженной для поиска фотографии. Технология позволяет отыскать практически любого человека, причем качество загружаемого для анализа фото может быть любым.

Насколько мощным инструментом такие технологии могут быть в умелых руках, доказал эксперимент петербургского фотографа Егора Цветкова. Он находил профили в соцсетях встреченных им в метро людей. На отдельном сайте фотограф публиковал кадры, сделанные им в московском метро, и рядом фотографию человека из соцсети.

Большой резонанс в Сети весной прошлого года вызвала история разработчика Андрея Мимы. Благодаря FindFace он связался с двумя девушками, которых случайно сфотографировал на улице много лет назад. «Теперь любой человек на улице может вас сфотографировать и сразу увидеть ваше имя и всю открытую информацию про вас. Но не спешите скрывать все фотографии из публичного доступа и удалять аватары. Уже поздно!» – пишет Мима.

Глава компании NTechLab Артем Кухаренко сообщал, что после запуска проекта к ним поступили сотни деловых предложений от госструктур и коммерческих организаций со всего мира. Проектом интересовался и миллиардер Роман Абрамович. С тем, что именно в России подобные разработки стали самыми совершенными, согласны и западные аналитики из Digitaltrends, которые сравнивали эффективность FindFace с аналогичными разработками от Google, Microsoft или Facebook.

Найдут везде

Отношение к развитию подобных технологий разное. Если спецслужбы и бизнес явно заинтересован в подобных разработках прежде всего в сфере безопасности, то у простых людей единого мнения на сей счет нет. «Распознавание лиц пугает... Только хотел выложить фото и отметить на нем людей – все, уже автоматом распознаны. Все под колпаком», – опасается в Facebook Никита Ворожищев.

Другим, наоборот, хочется пользоваться подобными технологиями. «Мама начиталась про распознавание лиц и пошла искать через FindFace потерянную родню. Я не уверена, что старшая двоюродная сестра есть в ВК. Какие еще есть сервисы, которые могут найти аккаунт в соцсетях по фотографии?» – спрашивает Евгения Андолшик.

Впрочем, подобные технологии будут только совершенствоваться, распознавать не только лица, но и любые предметы, – в том числе географические объекты. Как говорил РБК первый замгендиректора Tele2, экс-глава Ростелекома Александр Провоторов, «нейронные сети являются одним из самых перспективных направлений в этой сфере».

А председатель координационного совета московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отмечал, что внедрение видеоаналитики в городскую систему наблюдения в разы повысит эффективность работы органов внутренних дел. «Раскрывать преступления станет намного проще, облегчится задача по поиску подозреваемых. Для патрулирования понадобится меньше групп ППС», – говорил Пашкин изданию m24.ru.

На то, что система распознавания лиц не нарушает закон о защите персональных данных, указывал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский. По его словам, во многом система похожа на работу камер фотовидеофиксации на дорогах по поиску нарушителей ПДД по номеру автомобиля. Но проблем с раскрытием персональных данных не будет только в том случае, если к системе не получат доступ посторонние лица, особенно мошенники