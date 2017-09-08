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Северное сияние доберется до Москвы в эти выходные

14:57 8.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северное сияние, спровоцированное мощными вспышками на Солнце, доберется до Москвы в эти выходные, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США.

По данным ученых, северное сияние может появиться над столицей с вероятностью в 50 процентов в ночь с субботы на воскресенье. Данный прогноз основан на исследовании индекса планетарной геомагнитной активности.

Однако российские ученые считают, что жители Москвы вряд ли смогут увидеть данное природное явление. Это связано с тем, что подобного рода явления можно увидеть только в безоблачную погоду и в полной темноте.

«Над Москвой — облака, и в ближайшие ночи они вряд ли счезнут. Сияния мы точно не увидим, даже если оно и будет. Над городом такие вещи даже в безоблачную погоду не видно, потому что очень засвечено небо. Полярное сияние — не такая уж и яркая вещь», - рассказал агентству старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штренберга Владимир Сурдин.

Напомним, в минувшую среду на Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка. Ей был присвоен балл Х9.3. 

Темы: Погода и природные изменения в мире, Погода и природные изменения в России, Природные явления и катаклизмы
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