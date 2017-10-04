Чубайс объявил о начале производства складного электробайка UJET

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о начале производства складных электромопедов UJET новосибирской компанией OCSiAl (дочернее предприятие «Роснано», доля госкорпорации - 19%).



Фото с сайта ujet.com

В год планируется выпускать 32 000 электромопедов, вес которых не будет превышать 40 кг, а в сложенном виде их можно катить за собой как чемодан на колесиках.

«Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.



Фото с сайта ujet.com

Согласно информации на сайте ujet.com, стоимость новинки составит порядка 600 тысяч рублей (8690 евро).

Чубайс рассказал, что электромопед будет оснащен уникальной батареей с плотностью энергии выше, чем у Tesla, а приводиться в движение смартджет будет двигателем мощностью 4 кВт и весом 1860 г. С базовой батареей устройство сможет проехать около 70 км, а с батареей повышенной емкости (доступна опционально - 1200 евро) - 150 км.



Фото с сайта ujet.com

По его словам, это самое совершенное персональное транспортное средство в мире по затратам энергии на перемещение одного килограмма полезной нагрузки.

Также электромопеды получат модули GSM, 4G, GPS, Bluetooth и Wi-Fi, а всеми функциями можно будет управлять клавишами или голосом, не снимая рук с руля.