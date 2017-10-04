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Чубайс объявил о начале производства складного электробайка UJET

11:06 4.10.2017

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о начале производства складных электромопедов UJET новосибирской компанией OCSiAl (дочернее предприятие «Роснано»,  доля госкорпорации - 19%).


Фото с сайта ujet.com

В год планируется выпускать 32 000 электромопедов, вес которых не будет превышать 40 кг, а в сложенном виде их можно катить за собой как чемодан на колесиках.

«Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.


Фото с сайта ujet.com

Согласно информации на сайте ujet.com, стоимость новинки составит порядка 600 тысяч рублей (8690 евро).

Чубайс рассказал, что электромопед будет оснащен уникальной батареей с плотностью энергии выше, чем у Tesla, а приводиться в движение смартджет будет двигателем мощностью 4 кВт и весом 1860 г. С базовой батареей устройство сможет проехать около 70 км, а с батареей повышенной емкости (доступна опционально - 1200 евро) - 150 км.


Фото с сайта ujet.com

По его словам, это самое совершенное персональное транспортное средство в мире по затратам энергии на перемещение одного килограмма полезной нагрузки.

Также электромопеды получат модули GSM, 4G, GPS, Bluetooth и Wi-Fi, а всеми функциями можно будет управлять клавишами или голосом, не снимая рук с руля.

Темы: Технологии и решения, Роснано
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 17:45
Гость: ОГО!

Голову лечить не пробовали? Цена 600000 р. -это точно не опечатка?! Государство-лох в 19% ? Огневолосого маркетолога футбольным ударом отправляем на нары с конфискацией.
04.10.2017, 17:11
Гость: Bob

ждем следующих изобретений от чубайсика.

электровеник по цене от $15 000 за штуку, электрохрен по цене от $8 000 за штуку и т.д.
04.10.2017, 16:33
Гость: Контрразведчик

Анатолий Борисович, а где мои ваучеры?
Все комментарии (36)
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