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На рубеже плейстоцена и голоцена в Сибири бушевали пожары

11:26 6.10.2017

Ученые ТГУ обнаружили неподалеку от Томска древние почвы, которые сформировались на рубеже плейстоцена и голоцена


Фото с сайта tsu.ru

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что в одном месте возраст объекта составляет 12 тысяч лет, в другом – 14 тысяч. Сейчас исследователи занимаются комплексным анализом участка, чтобы выяснить, какими были ландшафт, климат и растительность на территории Томской области во времена последних мамонтов.

- В новейшей истории Земли есть очень интересный этап – это рубеж плейстоцена и голоцена (около 12 тысяч лет назад), когда завершился последний ледниковый период и биосфера претерпела огромную перестройку, – рассказывает научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ, заведующий почвенным музеем Сергей Лойко. – В отношении древних почв этот этап очень плохо изучен, но именно почвы хранят в себе информацию о прошлом Земли, причем и о конкретных экосистемах, в которых они формировались. Сейчас мы пытаемся расшифровать эти данные.

По словам Сергея Лойко, в Западной Сибири довольно мало доступных для исследования торфяников и почв этого рубежного периода, поэтому ученые считают большой удачей две находки, сделанные в районе Таловских чаш и села Тахтамышево.


Фото с сайта tsu.ru

В первом случае палеопочвы сохранились в западинах ветровалов деревьев – ямах, образованных в древности падающими деревьями при ураганном ветре, а также в промоинах, возникших из-за таких же древних потоков воды. Судя по составу органических веществ и морфологии обнаруженных почв, более десяти тысяч лет назад в этих местах преобладали разреженные леса из, возможно, лиственницы и ели, произрастали холодостойкие и одновременно устойчивые к засухе кустарники.

– Наряду с этим в древних почвах у Таловских чаш присутствует очень много древесных углей, что свидетельствует, с одной стороны, о наличии деревьев, с другой – о масштабных пожарах. При этом в современных почвах с похожим гумусом столько углей не встретить, – говорит Сергей Лойко. – Похожая картина наблюдается и в другом месте, на левом берегу Томи, в районе села Тахтамышево. Там палеопочвы найдены под песчаной дюной и отложениями, который формировались в период господства слабозадернованных песчаных ландшафтов и развеваемых песков. В этих почвах тоже встречается много углей, оставшихся от сгоревших деревьев.

Несколько первых проб, отобранных учеными, уже прошли радиоуглеродное датирование в США. Согласно результатам анализа, возраст находок ученых ТГУ около 12 и 14 тысяч лет. Чтобы иметь более полную картину, исследователи планируют продатировать еще часть образцов почвы и углей.

Помимо этого, будут проведены фитолитный, споро-пыльцевой и химический анализ органического вещества. По завершении комплексных исследований почвоведы смогут сделать выводы о климате, растительности, ландшафтах и экосистемах, преобладавших на территории юга современной Томской области на рубеже двух последних геологических эпох.  

Темы: Наука, Наука и техника
Источник: Томский государственный университет
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