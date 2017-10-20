Чиновники планируют тотальную слежку за россиянами

Руководство Минкомсвязи заявило о неэффективности блокировки сайтов как метода борьбы с киберпреступлениями

По словам чиновников, пользователи Сети слишком быстро адаптируются к запретительным мерам и обходят их. В этой ситуации, с точки зрения властей, может помочь только тотальная слежка за пользователями.

В связи с этим глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил следить за поисковыми запросами в Сети. По его словам, россияне устанавливают различные программы, с помощью которых запрещенную информацию можно получать в зашифрованном виде с серверов, расположенных в других юрисдикциях, где законы РФ не действуют.

Никифоров в ходе правительственного часа пояснил, что именно из-за шифрования "никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений". Соответственно, по его словам, "нужно очень серьезно подумать над целесообразностью той деятельности, которая в этой сфере ведется".

Он также подчеркнул, что с точки зрения правоохранительных органов, "гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию. Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту".

Стоит напомнить, что в программе "Цифровая экономика РФ" предполагается создание национальной системы сплошной фильтрации трафика. По сути, через пару-тройку лет авторы предложения рассчитывают максимально изолировать российский Интернет и утвердить в нем "суверенные права государства".

К примеру, к 2024 году правительство собирается снизить до 5% долю внутрироссийского трафика, проходящего через зарубежные серверы.

Отметим, что расходы на такую цифровую экономику в Минкомсвязи оценивали в 100 млрд руб. Эксперты отмечают, что предложение Никифорова основано на отслеживании граждан, которые получают доступ к запрещенному контенту. В итоге это может привести к созданию в России механизма, который вполне успешно действует на Западе: санкции будут применяться к самим пользователям.

Не исключено, что при необходимости в России создадут систему, которая будет собирать и анализировать огромное количество данных обо всех пользователях без отказа от блокировки ресурсов. Возможно, создание новой системы навеяно модным в последнее время анализом больших данных (Big data).