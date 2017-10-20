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Чиновники планируют тотальную слежку за россиянами

18:25 20.10.2017

Руководство Минкомсвязи заявило о неэффективности блокировки сайтов как метода борьбы с киберпреступлениями

По словам чиновников, пользователи Сети слишком быстро адаптируются к запретительным мерам и обходят их. В этой ситуации, с точки зрения властей, может помочь только тотальная слежка за пользователями.

В связи с этим глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил следить за поисковыми запросами в Сети. По его словам, россияне устанавливают различные программы, с помощью которых запрещенную информацию можно получать в зашифрованном виде с серверов, расположенных в других юрисдикциях, где законы РФ не действуют.

Никифоров в ходе правительственного часа пояснил, что именно из-за шифрования "никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений". Соответственно, по его словам, "нужно очень серьезно подумать над целесообразностью той деятельности, которая в этой сфере ведется".

Он также подчеркнул, что с точки зрения правоохранительных органов, "гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию. Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту".

Стоит напомнить, что в программе "Цифровая экономика РФ" предполагается создание национальной системы сплошной фильтрации трафика. По сути, через пару-тройку лет авторы предложения рассчитывают максимально изолировать российский Интернет и утвердить в нем "суверенные права государства".

К примеру, к 2024 году правительство собирается снизить до 5% долю внутрироссийского трафика, проходящего через зарубежные серверы.

Отметим, что расходы на такую цифровую экономику в Минкомсвязи оценивали в 100 млрд руб. Эксперты отмечают, что предложение Никифорова основано на отслеживании граждан, которые получают доступ к запрещенному контенту. В итоге это может привести к созданию в России механизма, который вполне успешно действует на Западе: санкции будут применяться к самим пользователям.

Не исключено, что при необходимости в России создадут систему, которая будет собирать и анализировать огромное количество данных обо всех пользователях без отказа от блокировки ресурсов. Возможно, создание новой системы навеяно модным в последнее время анализом больших данных (Big data).

Темы: Интернет в России, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
Источник: Политонлайн.Ру
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 23:27
Гость: Да не то ...

Это именно вы и ваши "Эхи ..." агитируете за то, чтобы доносчики были! Это вы хихикаете над народной поговоркой (кстати, выношенной реальной жизнью): "Доносчику - первый кнут!"
Именно вы, "либералы" и боретесь, не жалея "клавы" и языка, за возрождение 37-го года!

А потом - хихикаете над жертвой, после очередного доноса (или ограбления, как ограбили Этуша), "вот мол, верил мне, как брату! Молодец! По-братски поделился: бабки мне, отсидка - ему!"
Это вы, на "Эхах", смеетесь над ментальностью, в которой доносить - неприлично (как минимум), непристойно, отвратительно!

И почему же вы так возмущаетесь реализацией своих скрытых собственных желаний, по которым вам надо ежесекундно чувствовать за собой чей-то неизвестный глаз? Вы же сами этого желаете всеми фибрами вашей души (если она у вас есть)!
20.10.2017, 23:20
Гость: Брысь

под шконку
20.10.2017, 22:01
Гость: Патриот Золотой Орды

Особенно пристально мы будем следить за русскими сепаратистами и нетолерантами. От них самая большая опасность для нашей великой многонациональной державы. России для русских не будет.
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