Владимир Леонов. Фантастический полет в Госдуме

То, к чему призывает президент, и то, что у России давно уже есть, с огромным трудом пробилось на слушания комитета ГД РФ по обороне и безопасности

Естественно, закрытые. Уж очень тонкая грань разделяет революционную теорию Суперобъединения с безопасностью и мировым лидерством страны.

Теория учёного-физика Владимира Семёновича Леонова и его же практические результаты (на основе собственной теории, но уже на стезе изобретательства) получены в частной исследовательской лаборатории. Без какого-либо участия государства, Академии наук и всех остальных сверхсекретных и особо продвинутых.

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Тут и межпланетные перелёты за считанные часы (о межзвёздных не стыдно подумать!), тут и переустройство мировых транспортной и энергетической систем. А самое главное – ни одна, даже очень крупная и хищная тварь, не посмеет бросить косой взгляд на страну, которая реализует на практике, на заводах и конвейерах открытия В. Леонова.

Кому ковёр-самолёт?

Пишу эти строки и очень переживаю за своего тёзку-учёного – при Иосифе Виссарионовиче и Лаврентии Павловиче его бы давно засекретили, обеспечили охрану, условия для работы и запретили летать самолётами – как бы чего не вышло. О финансировании он бы и не думал – для этого бухгалтеры имеются.

А сейчас «Аргументы недели» в который раз вынуждены бить в набат и буквально насильно впихивать в руки наших чиновников волшебную палочку, скатерть-самобранку и ковёр-самолёт с Коньком-горбунком в придачу. Страшно, но, увы, нужно вытаскивать абсолютного патриота России Леонова в небезопасное для него публичное пространство – любая из его работ способна выбить все козыри из рук сегодняшних властителей мира.

В общем, «АН» дали возможность рассказать об этом событии в Госдуме, без некоторых подробностей. Особенно интересна реакция на выступление В. Леонова профессионалов высшего разлива и чиновников. Сразу уточняю – профессионалы в тему погрузились и изучили.

Приведу слова из доклада советника генерального директора НПО «Энергомаш» Георгия Васильевича Костина, которые наиболее точно показывают отношение многих специалистов-ракетчиков к «квантовой фантастике». Чтобы было понятно, Георгий Костин не легковерный энтузиаст, а профессор, доктор технических наук, бывший директор Воронежского механического завода (ВМЗ), заместитель генерального конструктора «Конструкторского бюро химавтоматики» по разработке жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), один из авторов, организаторов отработки и серийного производства маршевых двигателей для ракетно-космических систем «Энергия-Буран» и СС-18:

– Задачи перед ракетно-космической техникой в интересах науки и народного хозяйства, и особенно в интересах стратегической обороны страны продолжают расти. Для их решения, прежде всего, необходимо увеличение энерговооружённости ракетных комплексов. А последняя упирается в невозможность форсирования, то есть увеличения тяги установленных на них жидкостных реактивных двигателей. Начиная с 1988 года проектирование и отработка новых современных ЖРД были практически прекращены, а двигатели, созданные для «Союза» и «Прогресса» полвека назад, свои возможности форсирования давно исчерпали. Именно по этой причине идёт бесперспективная мышиная возня с вариантами «Ангары».

Поэтому нас крайне заинтересовал предложенный Владимиром Семёновичем Леоновым квантовый двигатель.

Во-первых, его удельный импульс на порядки превышает удельные характеристики ЖРД и тем более твёрдотопливных двигателей. Во-вторых, баки с топливом, определяющие вес и габариты современных ракетных комплексов, становятся ненужными, что позволяет многократно увеличивать выводимую в космос полезную нагрузку. В-третьих, используя энергетику космического пространства, а не химического топлива, квантовый двигатель обеспечивает тягу, не имея связи с внешней средой, и потому может неограниченно по времени работать как у Земли, так и в космическом пространстве.

И главное, несмотря на споры физиков-теоретиков о «принципиальной» возможности создания квантового двигателя, есть изготовленная китайцами и побывавшая в космосе работающая лабораторная версия и, конечно, работающие макеты КвД, созданные в России в компании «Квантон». Возможность появления уже в ближайшие годы промышленных образцов квантового двигателя у нас сомнений не вызывает.

Дмитрий Стребков, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, участвовал в работе совещания в Госдуме. Тоже всё понял, предложил поддержать разработки Владимира Леонова на основе теории Суперобъединения. И констатировал, что «новые физические принципы приходят на замену старым – это очевидно». Ему-то как раз всё ясно, у него лично общее количество научных трудов – 800, количество авторских свидетельств и патентов – 400, включая 20 патентов США.

С 2010 года, т.е. после официального издания за рубежом теоретических работ Леонова, исследования по созданию квантового двигателя ведутся в Китае и США. При этом результаты работ в российской компании «Квантон» опережают китайский эксперимент пока по крайней мере на 2–3 года. Сохранение нашего приоритета в создании квантовых двигателей, особенно в условиях современной политической напряжённости, представляется задачей наиважнейшей.

Ищите частных инвесторов

А теперь слово чиновникам. Представитель Минобороны полковник С. Рябов не юлил, предложил – «дайте демонстрационные образцы, и тогда мы будем готовы рассмотреть вопрос о сотрудничестве». Но денег на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) военные не выделят – «ищите частных инвесторов».

Минпромторг вообще от темы открестился. Заместитель директора департамента авиапромышленности Минпромторга Дмитрий Лысогорский всё послушал, посмотрел непонимающими глазами и объявил, что он не специалист в данной области, не физик, «но считает, что сказанное неубедительно для получения госфинансирования», и тоже предложил обратиться к частным инвесторам.

Проще говоря, назвал даже практические результаты экспериментов бредом и от лица государства отправил Леонова на все четыре стороны открыто торговать прорывными технологиями, имеющими двойное назначение.

Научный руководитель и главный конструктор группы компаний «Квантон», лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Владимир Леонов кипит до сих пор:

– Как-то так получилось, что в Госдуме специалисты технического профиля поддержали нас, а вот некоторые так называемые «эффективные менеджеры» экономического плана посчитали, что раз ГК «Квантон» это частная компания, то она должна полностью финансироваться за частные деньги. Да, сейчас государство поддерживает частные инвестиции в развитие частных космических компаний. На это я отвечу, что компания «Квантон» и так 20 лет жила на самофинансировании и из бюджета не получила ни рубля. Не будь нашей работы, нам сейчас нечего было бы обсуждать.

Мы, то есть компания «Квантон», уже сейчас, если следовать советам рыночников, могли бы иметь коммерческий успех на международном рынке высоких технологий, который в мире является одним из самых прибыльных. Для этого нам достаточно было бы продать на рынке иностранным компаниям патентные лицензии на новые изобретения и ноу-хау, а также рабочие образцы квантовых двигателей (КвД), «кинув» страну.

Для рыночников это нормальный бизнес. Но для меня и моих коллег такая позиция неприемлема. Всё, что касается обороны страны, принадлежит России. Мы, разработчики новой техники, прекрасно понимаем, что за нами стоит народ, частью которого являемся мы сами, и защита народа и страны – наша святая обязанность.

Возникает законный вопрос к представителям исполнительной власти – неужели министр промышленности и торговли Денис Мантуров не имеет в штате людей, способных говорить с учёными и технарями на одном языке? Почему на подобные мероприятия, возможно судьбоносные для страны, делегируются «специалисты» с убогим бухгалтерским мировоззрением?

Да что там Минпромторг, В. Путин регулярно проводит совещания по развитию авиастроения. На них сидят и докладывают президенту не генеральные конструкторы и директора авиазаводов, а всем знакомые по ТВ-экрану чиновники и министры.

Верю, что за долгие годы министр Мантуров неплохо освоил терминологию, а информацию для докладов готовят вполне компетентные люди. Но, к сожалению, именно такие совещания приводят к удивительным результатам. Например, все ресурсы государства бросаются на «Суперджет», а остальной гражданский авиапром, включая поставщиков комплектующих изделий, кладёт зубы на полку. А потом возникает головная боль, куда пристроить готовые самолёты с иностранной начинкой – для госструктур и силовиков она однозначно неприемлема.

Сверхтяжёлые ракеты

Президент поставил задачу создать сверхтяжёлую ракету к 2030 году. Но ресурс повышения удельных характеристик ракетных двигателей на химическом топливе практически исчерпан. Остаётся лишь путь увеличения их размерности, а следовательно, габаритов и веса ракеты. Годы работы и многомиллиардные затраты, для того, чтобы практически повторить ракету-носитель «Энергия»?

Первый запуск состоялся 30 лет назад, в 1987 году. Её стартовая масса почти 2, 5 тыс. тонн – действительно сверхтяжёлая. На низкую опорную орбиту (НОО) выводила около 100 тонн полезного груза – соотношение веса ракеты к полезной нагрузке (грубо) 25 к 1. Тысячи тонн – это в первую очередь топливо. Квантовый двигатель позволит в перспективе сделать и сверхтяжёлую ракету. Сверхтяжёлую по массе выводимой в космос нагрузки, а не тысячам тонн топлива в гигантской сигаре на стартовом комплексе.

КвД – мегапроект XXI века

«Эффективным менеджерам» привычно говорить о «центрах силы», приятно до подобострастности вкладывать заработанные страной миллиарды в экономику «злейшего» партнёра и привычно разводить руки со словами: «Что мы можем сделать? Развиваемся как можем. Главное – инфляцию победить…»

Придумали совершенно безумное словосочетание – «отрицательный рост». Заокеанская сверхдержава держит их на крючке из припрятанных в оффшорах долларов и элементарного страха перед мировым гегемоном. Главная проблема – им не нужна сильная и независимая Россия.

Пробиться к единственному человеку, который способен «решить вопрос», практически невозможно – эти самые менеджеры неплохо научились выстраивать непроницаемые заборы вокруг первого лица. А также саботировать его распоряжения.

Мегапроекты, конечно, исполнять приходится – Сочи-2014, мост в Крым или космодром Восточный, когда «врубают» на полную ресурсы государства и СМИ. Проекты, менее понятные основной массе населения, менее «пиаристичные», благополучно проваливают, придерживают и тихо-тихо гробят.

Где мощный сверхэкономичный авиадвигатель НК-93? А региональный лайнер Ил-114? Специально для всех – КвД и всё, что связано с разработками В. Леонова, это самый настоящий мегапроект, сопоставимый с атомным, ракетным и космическим проектами, запущенными в 40–50-х годах прошлого века.

На стороне квантового двигателя оказался и легендарный министр ракетно-космической отрасли Советского Союза, один из создателей ракетно-ядерного щита страны, председатель Государственной комиссии по созданию комплекса «Энергия-Буран», а сегодня советник генерального директора РКК «Энергия» Олег Дмитриевич Бакланов. «Будете писать статью, смело ссылайтесь на меня. Я считаю, что реализация того, что уже создал Леонов, – для нас последний шанс гарантированно сохранить мир и страну».

Олег Дмитриевич сожалеет о том, что сам не поучаствовал в работе комитета ГД, чтобы обеспечить дополнительную поддержку нового направления в космических технологиях на государственном уровне:

– Когда на 52-х Циолковских чтениях в Калуге познакомился с докладом В.С. Леонова о нереактивных способах движения в космосе на базе квантовых двигателей, нами срочно была создана инициативная группа изучения нереактивного движения (ГИНД), по аналогии с ГИРДом (Группа по изучению реактивного движения) Королёва и Цандера.

Я внимательно изучил видеоматериалы с испытаниями рабочих органов квантового двигателя, создающих силу тяги, минуя реактивный принцип движения. Фантастично, что динамометр фиксирует силу тяги 500–5000 ньютонов и даже зашкаливает, а за границей в Китае квантовый двигатель EmDrive пока не превышает тягу в 1 ньютон. То, что вижу в эксперименте, – радует, поскольку эксперимент – это лучшее подтверждение любой теории, в данном случае теории Суперобъединения. И никакого нарушения законов Ньютона, как полагают некоторые, не происходит, раз есть такие результаты.

Как нас учили, если есть сила действия, то есть и сила противодействия. Значит, квантовый двигатель отталкивается от неизвестной нам среды, которую Леонов назвал пятой силой – сверхсильным электромагнитным взаимодействием (СЭВ), неизвестным доселе электромагнитным полем, носителем которого является квантованное пространство – время. На самом деле это есть космический вакуум, структуру которого мы начинаем познавать только сейчас.

Я посвятил развитию космической отрасли всю свою жизнь и отмечу, что это очень сложная отрасль, которая требует постоянного поиска новых идей и технических решений. В моём четырёхтомнике «Космос – моя судьба» этот поиск, зачастую трагический, отражён в полной мере, и этот поиск продолжается.

Отрадно, что именно у нас в России В.С. Леоновым создана фундаментальная теория Суперобъединения, включающая такие разделы, как «Квантовая гравитация» и «Квантовая термодинамика», отражающие природу сложных физических явлений и которые выводят космические технологии на новый энергетический уровень. Ничего подобного на Западе не сделано. Нам нельзя упускать этого шанса. Надо оставаться лидером в космической гонке.

В. Леонов против сказок:

– Эффект барона Мюнхгаузена, который вытащил сам себя за волосы из болота, – это сказка. Да и физика говорит, что за счёт внутренних сил невозможно создать внешнее движение. И это верно. А если существуют внешние силы, о которых мы ничего не знаем? Тогда проблема движения в космосе решается совсем по-другому, чем реактивное движение. И мне более 20 лет приходится всех убеждать, что реактивное движение – не панацея для космоса, есть и другие способы движения, нереактивные.

Но все, как зомби. Неужели вся существующая система образования ведёт к зомбированию, что вот это должно быть так, а по-другому нельзя? Приходится ломать эти догмы, доказывая, что космическое пространство – это не пустота, свободная от атомов и молекул, а глобальное энергетическое поле. И с этим полем взаимодействует квантовый двигатель (КвД), создавая силу тяги, минуя реактивный принцип движения. Поэтому сейчас у нас много сторонников в Роскосмосе.

Появились предложения повторить эксперименты Леонова в вакуумной камере, зафиксировав документально величину силы тяги квантового двигателя за подписью ведущих и авторитетных специалистов в космической отрасли. Олег Бакланов уверен, это снимет все вопросы, поскольку основные оппоненты утверждают, что квантовый двигатель Леонова не будет работать в космосе, то есть в космическом вакууме, хотя это полная чушь. Тем не менее, если есть вопросы, то их надо снять.

На испытания Леонов обещает передать уже не голый двигатель, который выдаёт единичные импульсы (видел – впечатляет!), а КвД (лучше, наверное, КДЛ – квантовый двигатель Леонова) с постоянной тягой, «упакованный» в летательный аппарат. Надеется, что это произойдёт очень скоро, до конца текущего года. А публичный сюрприз-сенсация от команды Леонова, возможно, будет показан посетителям МАКС-2019 в Жуковском. Какой – пусть пока останется секретом.