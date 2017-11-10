В NASA нашли объяснение загадочному таянию антарктических льдов

Специалисты NASA нашли причину таяния антарктических льдов.



Фото с сайта nasa.gov

По их мнению, таинственным источником тепла может быть скрывающийся подо льдом мантийный плюм - узкий, поднимающийся в твердом состоянии разогретый участок мантии, сообщает The Independent.

Температура земной коры над мантийным плюмом повышается, в результате чего тают, разрушаются и трескаются ледники.

Напомним, 30 лет назад ученый из Университета Колорадо предположил, что под регионом Земля Мэри Бэрд (Западная Антарктида) может находиться подобный мантийный плюм, но до настоящего времени подтверждений этой гипотезы получено не было.

Специалисты NASA создали численную модель. Эксперты рассчитали, сколько геотермальной энергии необходимо для всех процессов, протекающих в Земле Мэри Бэрд, в том числе для появления существующих там подземных рек и озер.

Сравнив теоретическую модель с данными, полученными во время антарктических экспедиций, эксперты пришли к выводу, что под поверхностью действительно находится мантийный плюм, который образовался около 50-110 миллионов лет назад.