Ученые предупредили о росте числа катастрофических землетрясений
Американские ученые предупредили об угрозе увеличения количества мощных землетрясений в 2018 году, пишет The Guardian.
По мнению сейсмологов, увеличение сейсмической активности будет происходить из-за снижения скорости вращения Земли. Однако они затруднились объяснить подобную взаимосвязь.
Свои прогнозы ученые базируют на исследовании землетрясений, произошедших в ХХ веке. По их данным, в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.
Исходя из своих исследований, ученые считают, что в 2018 году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше 7. Основной «удар» придется на густонаселенные тропические регионы, в которых проживают около миллиарда человек.