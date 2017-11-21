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Ученые предупредили о росте числа катастрофических землетрясений

08:19 21.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские ученые предупредили об угрозе увеличения количества мощных землетрясений в 2018 году, пишет The Guardian.

По мнению сейсмологов, увеличение сейсмической активности будет происходить из-за снижения скорости вращения Земли. Однако они затруднились объяснить подобную взаимосвязь.

Свои прогнозы ученые базируют на исследовании землетрясений, произошедших в ХХ веке. По их данным, в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.

Исходя из своих исследований, ученые считают, что в 2018 году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше 7. Основной «удар» придется на густонаселенные тропические регионы, в которых проживают около миллиарда человек.

Темы: Крупные землетрясения и их последствия, Стихийные бедствия, Исследования
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21.11.2017, 09:47
Гость: Роман

"о их данным, в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза."
Гвоздь в гроб сторонников НХ, которые ссылаются на неизменность замедления вращения земли в течении тысячелетий...
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