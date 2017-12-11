США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем

Американский аналитический центр RAND представил доклад, в котором сообщается, что позиции США в Европе и Восточной Азии достаточно слабы, и страна может проиграть будущие войны с Китаем или с Россией.

По мнению авторов доклада, на оперативном и стратегическом уровне угроза национальной безопасности США сегодня исходит только от России и КНР, а одной из причин текущего положения дел называется недостаточное финансирование американских войск.

Специалисты задались вопросом, смогут ли военно-воздушные силы США отреагировать на возможное вторжение российской армии в Прибалтику, учитывая наличие у России хороших систем ПВО.

По их словам, они пришли к выводу, что в настоящее время НАТО не способна защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения.

В докладе в целом признается преимущество американских войск над российскими и китайскими, но отмечается, что «силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться».