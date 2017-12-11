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США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем

09:23 11.12.2017
Lockheed Martin F-22 Raptor. Фото с сайта af.mil
Lockheed Martin F-22 Raptor. Фото с сайта af.mil
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Американский аналитический центр RAND представил доклад, в котором сообщается, что позиции США в Европе и Восточной Азии достаточно слабы, и страна может проиграть будущие войны с Китаем или с Россией.

По мнению авторов доклада, на оперативном и стратегическом уровне угроза национальной безопасности США сегодня исходит только от России и КНР, а одной из причин текущего положения дел называется недостаточное финансирование американских войск.

Специалисты задались вопросом, смогут ли военно-воздушные силы США отреагировать на возможное вторжение российской армии в Прибалтику, учитывая наличие у России хороших систем ПВО.

По их словам, они пришли к выводу, что в настоящее время НАТО не способна защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения.

В докладе в целом признается преимущество американских войск над российскими и китайскими, но отмечается, что «силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться». 

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 12:25
Гость: угроза национальной безопасности США

Исходит и исходила всегда из США! И эта угроза всему миру!
11.12.2017, 12:24
Гость: gvozd

В докладе в целом признается преимущество американских войск над российскими и китайскими,
--
пока что статистика против таких выводов..
армия сша никогда не воевала с другой армией, а те редкие стычки которые были всегда заканчивались плачевно.
педосатанисты преуспели в подкупе, коррупции и рзложении противника.
однако интернет сильно ослабил возможности врать.. потому то они сейчас проталкивают цензуру в инете.

нет у них шансов даже против просто китая или рф, тем более против блока.
11.12.2017, 11:58
Гость: Вон оно оказывается в чём причина!

"одной из причин текущего положения дел называется недостаточное финансирование американских войск."
А мы-то по наивности думаем, что причина в том, что США превратились в глобального пахана и террориста, который в нормальном человеческом сообществе должен сидеть в тюрьме или быть повешенным по приговору международного суда "Нюрнберг 2.0".
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