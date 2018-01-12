Ровно 75 лет назад советские войска приступили к ликвидации Сталинградского котла

75 лет назад началась операция «Кольцо»



Советский танк Т-34 в Сталинграде. Фото Herber с сайта wikimedia.org

После того, как 23 ноября 1942 года в районе Калача-на-Дону захлопнулась советская мышеловка, под Сталинградом в окружении оказалось порядка 250 000 солдат и офицеров вермахта, плюс к этому ещё некоторое неучтенное количество румын, итальянцев, венгров, хорватов и финнов.

Насчет последних стоит сказать особо. В послевоенные годы в СССР к финнам отношение было, прямо скажем, благожелательное. После войны, которую Финляндия начала как союзник Гитлера, а закончила как одна из стран антигитлеровской коалиции, все выходки финнов до 1944 года, в СССР постарались забыть. А жаль, так как финны отнюдь не были такими уж белыми и пушистыми и против нашей страны воевали с не меньшим энтузиазмом, чем прочие «просвещенные европейцы».

Чего только стоит уничтожение госпиталя с раненными красноармейцами в карельском поселке Петровский Ям в феврале 1942 года, о чем мы расскажем чуть позже. Добавим лишь, что эту кровавую операцию финских диверсантов очень высоко оценил так любимый нашими либералами К. Маннергейм.

Вот и под Сталинградом имелось некоторое количество «горячих финских парней», если быть точнее, то около 20 000 человек. То есть, даже больше, чем полнокровная дивизия.

Правда, историки, даже если и решаются о них заговорить, почему-то стыдливо именуют их «добровольцами». Как бы то ни было, под Сталинградом эти «добровольцы» так же оказались в числе тех просвещенных европейцев, кто оказался в окружении. И, судя по архивным документам, в родную Суоми никто из Сталинградского котла так и не вернулся.

В общем, из всего вышеперечисленного ясно, что в окружении находилось более четверти миллиона человек, что стало для немцев полной неожиданностью. За три года Второй Мировой войны один лишь вермахт устраивал своим оппонентам «котлы», а тут в окружении оказалась почти вся 6-я армия Ф. Паулюса и ряд других частей.

С этим надо было срочно что-то делать, но, как известно, во главе германского народа стоял вождь с «выдающимися» умственными способностями. Вот почему для деблокирования «так называемого» Сталинградского котла, как это стало модно теперь говорить «колями-с-уренгоя», была разработана операция с пафосным названием «Зимняя гроза».

Операция задумана, может, была и не плохо, вот только гениальный фюрер германского народа издал два взаимоисключающих приказа: Манштейн должен был прорывать кольцо окружения извне, а Паулюс, вместо того, чтобы прорывать кольцо изнутри, в соответствии с приказом Гитлера должен был оборонять и не покидать «крепость Сталинград».

И пока Манштейн бился за переправы на речках Аксай и Мышкове, Паулюс занял позицию стороннего наблюдателя, хотя любому дураку было ясно, что надо уносить ноги. Иначе можно навсегда остаться в «так называемом» Сталинградском котле и потом о печальной участи «не хотевших» воевать немецких пацанчиках, в Бундестаге будет с трагическим лицом рассказывать уренгойский пацанчик.

В общем, благодаря военному гению Гитлера, операция «Зимняя гроза» закончилась переходом в наступление советской 2-й гвардейской армии на Котельниково, а Манштейн ретировался на исходные позиции не солоно хлебавши.

После того, как угроза деблокирования Сталинградского котла была ликвидирована, советскому командованию нужно было поскорее его очистить, так как армия Паулюса сковывала значительные силы. Кроме того, оставлять в тылу четвертьмиллионную группировку было опасно – как известно, загнанному в угол зверю терять нечего и он непредсказуем.

Некоторые военачальники и специалисты уже после войны считали «зачистку» котла ошибкой, так как мороз и голод все равно добили бы окруженную группировку и поэтому незачем было тратить на ликвидацию 6-й армии людские и материальные ресурсы. Однако, было принято решение ликвидировать котел любой ценой и 8 января 1943 года советское командование передало Паулюсу ультиматум, предлагая сложить оружие и сдаться.

«Если сопротивление будет немедленно прекращено и все военное имущество будет передано в целостности и сохранности, а войска организованно сдадутся, то в этом случае всем офицерам, унтер-офицерам и солдатам мы гарантируем жизнь, безопасность и возвращение в Германию либо, по желанию военнопленных, в любую другую страну после окончания войны», гласил ультиматум.

Паулюс на подобные условия не согласился, потому что фюрер пообещал «снабжать по воздуху «крепость Сталинград» всеми необходимыми грузами в количестве 300 тонн в сутки». Кроме того, Паулюс опасался, что освободившиеся силы советское командование бросит в наступление на Ростов, что может привести к ещё большей катастрофе.

Не дождавшись ответа на ультиматум, советское командование 10 января начало операцию «Кольцо»: после часовой артподготовки в наступление пошли пять армий Донского фронта.

Вот как описал последние дни окруженной 6-й армии немецкий историк-нацист Пауль Карель в своей книге «Сталинград. Крах операции «Блау»: «Отрезанные от всех коммуникаций, голодные, мучимые морозом, плохо вооруженные солдаты бились с превосходящими силами противника с такой отчаянной храбростью, примеров которой немного в истории войн».

Историк-нацист попытался подсластить горечь от разгрома 6-й армии и выдал желаемое за действительное. На самом деле советские солдаты бились с превосходящими силами противника. В наступающих пяти армиях Донского фронта насчитывалось 212 000 человек, в то время как им противостояли 250 000 человек только в 6-й армии Паулюса, не считая ещё прочего неучтенного европейского сброда.

Тем не менее, 16 января советские войска захватили аэродром Питомник, что фактически поставило крест на «воздушном мосте» снабжавшем окруженную 6-ю армию. Вскоре был захвачен и аэродром Гумрак и теперь редкие, сумевшие прорваться через зенитный огонь и избежавшие встречи с советскими истребителями, немецкие транспортники, вынуждены были сбрасывать груз на авось, надеясь, что он достанется окруженцам, а не приземлится в расположении советских войск.

Кольцо неумолимо сжималось и вскоре немцы опять оказались в руинах Сталинграда, за которые всего несколько месяцев они вели кровопролитные бои. Ситуация стала полностью зеркальной – Красная Армия наступала с запада, а немцы пытались оборонять Сталинград.

Пока мороз, голод, пули и снаряды добивали 6-ю армию, в Берлине сидел германский «сумрачный гений» Адольф Алоизыч и размышлял над тем, а не послать ли в Сталинград батальон экспериментальных танков «Пантера»? Об этом он рассказал майору фон Цитцевицу, которого Паулюс отправил из Сталинграда к Гитлеру, дабы тот обрисовал ему всю тяжесть ситуации.

Избежав встречи с советскими истребителями и не получив зенитный снаряд вдогонку, фон Цитцевиц сумел добраться до Гитлера, но лишь затем, чтобы выслушать его упоротый бред про танки «Пантера» и пафосные речи. Меж тем в самом Сталинграде всем стало ясно, что дни 6-й армии сочтены.

Армия теряла сотни солдат в день не только убитыми в боях, но и умершими от ран, обморожений и покончившими с собой. Так, командир 71-й дивизии генерал-лейтенант фон Хартман, не в силах застрелиться, вылез из окопа с винтовкой и стоя в полный рост стал стрелять в сторону советских позиций. Через несколько секунд безымянный советский снайпер прекратил его мучения. И подобных примеров было множество.

25 января к Сталинграду вышла 25-я армия Донского фронта и через день у Мамаева кургана соединилась с легендарной 62-й армией. На тот момент оборона немцев фактически перестала существовать, стала очаговой и началась массовая сдача в плен. 31 января в плен сдался новоиспеченный фельдмаршал Паулюс, а последний очаг сопротивления в Сталинграде был подавлен 2 февраля.

Днем ранее немецкие солдаты из состава 11-го армейского корпуса получили от фюрера очередную ободряющую телеграмму «Я ожидаю, что северный сектор Сталинградского котла будет держаться до последнего. Каждый день, каждый час, выигрываемый за счет ваших усилий, окажет решающую помощь всему фронту».

Довести содержание этой телеграммы до личного состава 11-го корпуса не получилось, по одной простой причине – личный состав был либо мертв, либо сдавался в плен. А ещё менее чем через сутки и сам Сталинградский котел стал достоянием истории.

По свидетельству все того же историка-нациста Кареля, из котла, за исключением сдавшихся в плен, удалось спастись всего одному человеку. В ночь на 12 февраля в расположение немецкой 11-й танковой дивизии вышел унтер-офицер Нивеге, который пешком прошел более сотни километров. Однако своему спасению Нивеге радовался преждевременно – во время оказания ему медицинской помощи в перевязочный пункт попала советская мина, от разрыва которой он погиб.

Точные цифры потерь в Сталинградской битве никогда не будут названы. Хотя бы потому, что счет одних только пропавших без вести идет на десятки тысяч с обеих сторон. Никто не считал и потери среди мирного населения. Но то, что наш народ заплатил за победу страшную цену, сомневаться не приходится.

Немало потеряли под Сталинградом и немцы с союзниками. Цифры называются разные – от 900 тыс до 1,2 миллиона убитых, раненых, пропавших без вести и пленных. Как бы то ни было, Сталинградская битва стала самой кровопролитной за историю не только. Второй Мировой войны, но и за всю историю человечества. И об этом надо помнить не только «колям-с-уренгоя» и аналогичным им «историкам», но и всем остальным. Помнить и гордиться.

Потому что никто, кроме нашего народа, не совершал подвига такого масштаба. Впрочем, это утверждение относится не только к Сталинградской битве, но и ко всей Великой Отечественной войне.