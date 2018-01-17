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В Госдуме не исключили возможности выпуска крипторубля

15:19 17.01.2018
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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает появление крипторубля.

Об этом он сказал в ходе Гайдаровского форума, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Если речь идет о формате, то есть в зашифрованном виде, то почему бы и нет. Я уверен, что это (выпуск крипторубля - прим. Агентства «Москва») будет, но очевидно, что этот рубль будет привязан к фиатному рублю, просто будет иная форма его работы», - сказал А.Аксаков.

IX Гайдаровский форум на тему «Россия и мир: цели и ценности» проходит в Москве с 16 по 18 января 2018 г.

Темой площадок в этом году стали: инвестиции в сферу общественного здоровья, глобальные тренды здравоохранения, социальная политика, высокотехнологичный бизнес в регионах России и другое.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 19:43
Гость: Креатив

Криптоваучер.
17.01.2018, 18:38
Гость: Chateauneuf du Pap

А все как задумано - сначало создадут - люди как всегда лоханутся а потом эти рубли прекратят существование.
17.01.2018, 18:38
Гость: Ха

Учите Экономическую Азбуку. Чтите КОБ. Если долго и непонятно, то просто вспоминайте АО МММ Мавроди. Можно просто посмотреть детский фильм Приключения Буратино. Сценка на Поле Чудес в Стране Дураков.
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