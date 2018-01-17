В США около Детройта упал метеорит

Около города Детройт, штат Мичиган, упал метеорит.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Об этом в Twitter сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Явление было зафиксированно камерами наружного наблюдения и видеорегистраторами.

«После изучения данных, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом. Мы продолжаем следить за информацией от астрономических агентств для официального подтверждения», - сообщается в посте ведомства.

Также в Геологической службе США подтвердили факт падения метеорита. Он упал в 8 километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0.