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В США около Детройта упал метеорит

16:47 17.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Около города Детройт, штат Мичиган, упал метеорит.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Об этом в Twitter сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Явление было зафиксированно камерами наружного наблюдения и видеорегистраторами.

«После изучения данных, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом. Мы продолжаем следить за информацией от астрономических агентств для официального подтверждения», - сообщается в посте ведомства.

Также в Геологической службе США подтвердили факт падения метеорита. Он упал в 8 километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. 

Темы: США
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 21:45
Гость: Сергей Ярославль

>>> Около города Детройт, штат Мичиган, упал метеорит. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ну и насмешили! Разрушения в Детройте? Метеоритом? Да там без метеорита давно уже всё порушено. Город-призрак, некогда гордость американского автомобилестроения. Позорище. Вот она – хвалёная Америка. И пострадавшие там могут быть скорее от местных бандитов и хулиганов или от обрушения остатков зданий, чем от метеорита.
В общем, кому-кому, а конкретно Детройту уж точно никакой метеорит не страшен. С чем и поздравляю.
17.01.2018, 19:11
Гость: Около Детройта

Упал метеорит. Промахнулся, значит. Или из Кореи прилетел. Привет бывшей Америке! Индейцам придётся рекультивировать загаженую нашествием оккупантов землю.
17.01.2018, 19:06
Гость: Дядя Ваня

Это им за Челябинск.
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