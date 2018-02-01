На Остоженке нашли пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена

Московские археологи нашли старинную пуговицу с мальтийским крестом во время строительных работ на Остоженке



Фото с сайта mos.ru

Пуговица выполнена из медного сплава, диаметр — три сантиметра. Ее украшает восьмиконечный крест, который является символом Мальтийского ордена — старейшего рыцарского религиозного ордена в мире. Российский император Павел I тесно сотрудничал с Мальтийским орденом и даже носил статус его великого магистра и протектора.

«Пуговицы с изображением мальтийского креста нашивались на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Павла I и его сына Александра I. Для московских археологов эта находка представляет собой особую ценность. Ведь мальтийские мундиры в России носили очень короткое время — с 1799 по 1803 год. Затем они были упразднены», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Работы велись с ноября по декабрь 2017 года. Археологи исследовали культурный слой глубиной около метра, размеры раскопа составляли 10 метров в ширину и 10 метров длину. В нем удалось обнаружить остатки ленточного фундамента здания XIX века и кирпичную вымостку того же периода, развал кирпичной печи XVIII века и несколько фрагментов различных хозяйственных сооружений XVII и XVIII века, а также элементы дренажного колодца XVII века, который позже стал использоваться как мусорная яма.

«Фактически в этом месте долгое время собирался бытовой мусор, ненужные или сломанные предметы. Всего было обнаружено порядка 300 отдельных артефактов. То, что казалось бесполезным нашим предкам, для археологов и историков раскрывает приметы прошлого, дает больше сведений о жизни города и людей столетия назад», — добавил глава столичного Департамента.



Фото с сайта mos.ru

Еще одной значимой находкой из раскопа на Остоженке стали красные печные изразцы (конец XVI — первая половина XVII века). Это декоративные плитки, сделанные из глины красного цвета. Ими облицовывали печи. На каждой плитке традиционно рисовали какой-либо узор, цветок, животное, мифическое существо или сюжетную картину. На тех, что нашли на Остоженке, изображены двуглавые орлы и батальные сцены взятия крепости.

Также среди артефактов археологи выделяют ременный хвостовик, или ременный наконечник, XVI–XVII веков, изготовленный из рога лося. Эта деталь крепилась к концу текстильного ремня. Он предназначался для предохранения ремня от износа и удобства при продевании в пряжку. Лицевую часть хвостовика украшают узоры из кругов и линий — циркульный и линейный орнаменты. От самого ремня сохранились лишь фрагменты.



Фото с сайта mos.ru

В пресс-службе Мосгорнаследия добавили, что работы по изучению всех найденных на Остоженке старинных предметов продолжаются. Планируется, что большая часть из них пополнит коллекцию Музея Москвы.