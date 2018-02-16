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Владельцам модемов предложат получать криптовалюту за раздачу Wi-Fi

16:24 16.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Россиянам предложат заработать на раздаче Wi-Fi. Сообщается, что реализацией этого проекта занимаются Adrenta и Radius Wi-Fi. Его стоимость — 2 млн долларов.

Идея подразумевает наличие трех участников: пользователей, рекламодателей и хозяев роутеров, сообщает rueconomics.ru.

Сеть будет основана на частных роутерах (основная часть которых домашние роутеры). Владельцы роутеров могут раздавать бесплатный интернет и зарабатывать криптовалюту на рекламе в сети.

В итоге, считают авторы проекта, все выигрывают: обычные пользователи могут не платить за интернет, владельцы роутеров получают доход, а рекламодатели транслируют рекламу своей целевой аудитории.

Темы: Интернет в России
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