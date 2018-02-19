Почему Хрущев так спешил передать Крым Украине

Шестьдесят четыре года назад, 19 февраля 1954 года, Крымская область перешла из РСФСР в состав Украинской ССР



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О том, почему Никита Хрущев решил передать Крым Украине, как на это отреагировали на полуострове, а также об особенностях борьбы за автономию республики в 1990‑х годах аналитический портал RuBaltic.Ru побеседовал с доцентом кафедры истории и международных отношений филиала МГУ им. Ломоносова в городе Севастополе, кандидатом исторических наук Вадимом Хапаевым:

— Г‑н Хапаев, почему Крым 19 февраля 1954 года из состава РСФСР передали Украинской ССР? Какое значение имело это событие?

— В те годы были озвучены формальные причины. Во-первых, экономическая близость двух территорий. Крым был связан сухопутными перешейками с территорией тогдашней Украинской ССР.

Намечалось строительство Северо-Крымского канала — на тот момент крупнейшей в Европе оросительной системы. И якобы для интеграции хозяйственных комплексов логично было административно включить Крым в состав Украинской ССР.

Во-вторых, в том же году отмечалось трехсотлетие воссоединения Украины с Россией (в 1654 году состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение об объединении территорий Войска Запорожского и Русского царства — прим. RuBaltic.Ru). Поэтому был озвучен и этот пропагандистский тезис «о нерушимой дружбе русского и украинского народов».

Однако в этом вопросе были и подводные камни. После смерти Сталина прошло меньше года — шла борьба за верховную власть в стране. Естественно, Никита Хрущев преследовал свои личные цели. Он озвучил решение по Крыму внезапно, в том числе для членов партийного руководства, и поставил их перед фактом.

Пабло Неруда (чилийский поэт, дипломат и политический деятель, коммунист и путешественник) назвал Крым «орденом на груди планеты Земля».

Передавая Крым в состав Украинской ССР, Хрущев авансом «затыкал рот» украинской партийной номенклатуре в преддверии XX съезда и намеченного им «развенчания культа личности Сталина». Однако это только оценочное суждение, которое, к сожалению, не имеет документальных доказательств.

— Вы сказали, что передача Крыма не несла экономических выгод.

— В едином народно-хозяйственном комплексе СССР принадлежность каких-либо хозяйственных структур, например Северо-Крымского канала, к той или иной республике никакого принципиального значения не имела. Канал в любом случае был поделен между двумя субъектами: Херсонской и Крымской областями.

Если бы Крым при этом остался в составе РСФСФ, никакому хозяйствованию это бы не помешало. Повод был формальным и надуманным.

— Украинские СМИ высказывали теории о том, что передача Крыма стала компенсацией за те территории Украины, которые были переданы России в 1920‑х годах. В частности, речь шла о Таганроге.

— Нет, конечно. Можно посмотреть, какие территории были директивно введены в состав Украинской ССР при ее формировании в начале 1920‑х годов. Эти территории были преимущественно населены русскими и русскоговорящими.

Естественно, никто подобной «арифметикой», «обменами» и «компенсациями» в СССР не занимался. В то время вряд ли у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что Украина — это неотъемлемая часть единого государства.

— Была ли реакция со стороны низовой партийной номенклатуры или со стороны общества на передачу Крыма Украине?

— Вряд ли это была ярко выраженная негативная реакция. Во-первых, сработал эффект неожиданности, на который Хрущев рассчитывал. Во-вторых, всего лишь два неполных года прошло после очередного витка сталинских репрессий.

Так называемое Ленинградское дело, по которому были осуждены и расстреляны руководители ленинградской партийной организации, затронуло и крымскую партийную организацию: был репрессирован первый секретарь Крымского обкома партии.

Поэтому партийной номенклатуре было совершенно не до выражения недовольства территориальными передачами. Нужно было в условиях борьбы за власть просто усидеть на месте.

Что касается населения, то нужно иметь в виду, что Крым, после завершения боевых действий на территории полуострова, очень сильно обезлюдел. В 1950‑е годы туда приезжало очень много людей из регионов российского Черноземья и Северной Украины.

Создавался новый крымский социум — эти люди еще не были связаны какими-то региональными привязанностями. Для них пребывание Крыма в составе России или Украины явно было не первоочередным вопросом.

— Предпринимались ли попытки украинизации Крыма после 1954 года?

— Политика украинизации велась. В школах во всех городах и районах, кроме Севастополя, изучался украинский язык. Все официальные издания и газеты публиковались на двух языках, но на украинском языке на полуострове никто не говорил и не читал. Например, тираж «Крымской правды» на русском раскупался, а на украинском — нет.

Я представляю то поколение, которое помнит Крымскую область. Могу сказать, что дети негативно относились к тому, что их заставляли учить украинский язык. Они считали эти уроки пустой тратой времени. Украинский язык не приживался. Политика украинизации в составе Украинской ССР велась, но плодов не давала.

— Украинский язык присутствовал и в высшем образовании?

— Высшее образование в СССР в основном было на русском языке. Естественно, в университете Симферополя было создано отделение украинской филологии, потому что кто-то должен был готовить учителей украинского языка. На этом и всё.

— В российской историографии и общественном мнении укоренилось представление о том, что именно Хрущев был инициатором передачи Крымской области Украине. Он в свое время занимал должность первого секретаря Коммунистической партии Украины. Передача Крыма была личным желанием Хрущева или были другие действующие лица?

— Насколько мне известно, документы не фиксируют, чтобы кто-то повлиял на Хрущева в принятии решения по Крыму. А когда Хрущева снимали, его обвинили в волюнтаризме.

К тому же Хрущев очень спешил с передачей Крыма. Она даже процедурно была оформлена некорректно, что в современном российском праве доказано абсолютно четко.

Решение о передаче Крыма было принято президиумами Верховных Советов России и Украины, а не их полными составами, что было предусмотрено Конституцией.

— Исследователи считают, что правовой статус Севастополя был еще более спорным. Верховный совет России и Государственная дума в 1996 году ссылались на указ 1948 года о выделении Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр: этот документ означает, что город никогда не передавался в состав Украины.

— Фактически получилось, что Севастополь оказался в составе Украины явочным порядком без должного правового оформления. Но об особом административном статусе города просто забыли. И этот вопрос был урегулирован только в 1978 году при принятии Конституций УССР и РСФСР: в украинскую Конституцию Севастополь вписали, а в российскую — нет.

— То есть город был передан Украине в 1978 году?

— «Передан» — это слово, которое в данной ситуации неприменимо. Когда кто-то что-то передает, подписывается, грубо говоря, акт приема-передачи; здесь такого документа не было.

— Были ли попытки пересмотреть вопрос Крыма в советское время?

— До перестройки и «парада суверенитетов» этот вопрос не вызывал особого дискомфорта. Определенные неудобства были только в системе среднего образования.

В 1990‑м году вновь избранным Верховным Советом УССР был принят закон о языках, который определял украинский язык как единственный государственный. Стало понятно, что украинизация пойдет по нарастающей, тогда недовольство стало нарастать.

Началось возвращение в Крым депортированных народов — возникло движение за восстановление автономии республики. Также возник вопрос, в составе какой союзной республики эта автономия будет восстановлена.

Тогда председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук, чувствуя общественные настроения и понимая, что Крым движется к выходу из состава Украины, придумал формулировку будущего крымского референдума о восстановлении автономии Крыма: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

То есть рукой Кравчука была написана формулировка, в которой не упоминалась Украина. Референдум прошел 20 января 1991 года, теперь 20 января отмечается в Крыму как День республики.

— Как повлияло возвращение крымских татар на становление автономной республики? Что изменилось в Крыму с их возвращением?

— Возвращение депортированных народов дало новые аргументы в пользу восстановления автономии республики. Внутри крымско-татарского социума произошел раскол между теми, кто считал, что крымские татары должны включиться в процесс восстановления автономии, и теми, кто выступал за бойкот этих процессов. Вторая группа выступала за создание национальной крымско-татарской автономии.

Уже тогда крымские татары разделились на тех, кто активно участвовал в государственном строительстве, и тех, кто выражал свое недовольство его недостаточно рациональным характером. Поэтому главным инициатором восстановления республики стала русская часть крымского социума.

— Чего хотели противники автономии среди крымских татар?

— Национальной крымско-татарской автономии. Но Крымская Республика создавалась по территориальному признаку по аналогии с Дагестаном как автономия многонациональная.

6 мая 1992 года была принята первая крымская Конституция. Она закрепляла три государственных языка: крымско-татарский, русский и украинский, а также национальные квоты в парламенте: из ста депутатских мест четырнадцать гарантировалось крымским татарам и по одному месту — армянской, греческой и, если память не изменяет, немецкой общине.

Таким образом, прописывалась многонациональность республики. И государственный телеканал «Крым» вещал на шести языках.

— Как долго сохранялись эти национальные квоты?

— В 1994 году по этой Конституции прошли выборы в Верховный совет Крыма, квоты были заполнены депутатами. Но в 1995 году Верховная рада Украины приняла решение об отмене Конституции и института президента в Крыму, тогда же были упразднены и национальные квоты. То есть права крымских татар и национальных меньшинств, которые предусматривались первой крымской Конституцией, были уничтожены Украиной.

— В 1990‑е годы в Крыму пытались сформировать республику по образцу того, как это сделано в Российской Федерации. Почему Украина выступила против?

— Конституция 1992 года провозглашала Крым президентской республикой. В ноябре 1992 года Конституция Крыма была подкорректирована по требованию украинской власти — и Украину это устроило.

В 1994 году в Крыму прошли выборы президента, на которых победил руководитель Республиканской партии Крыма Юрий Мешков, выступавший за независимость республики с целью дальнейшего воссоединения с Россией, то есть за то, что в 2014 году и произошло.

Около года Мешков занимал должность президента Крыма, полуостров начал очень серьезный дрейф в сторону России. Главой правительства тогда был назначен приглашенный из России специалист Евгений Сабуров.

Украина забеспокоилась, что Крым выйдет из состава страны. Поэтому в марте 1995 года была упразднена и крымская Конституция, и пост президента, и, по сути, крымская автономия была ликвидирована посредством отмены ее основных прав.

— На референдуме 17 марта 1991 года о сохранении Советского Союза Крым проголосовал однозначно за сохранение, а 1 декабря того же года уже были совсем другие цифры: 54% и 57% крымчан и севастопольцев соответственно проголосовали за независимость Украины. Почему так быстро менялось мнение жителей полуострова?

— В 1991 году в Крыму прошло три референдума: 20 января восстановили автономию, 17 марта сохранили Советский Союз, а 1 декабря развалили Советский Союз.

Перемена решений крымчан — это результат хитрой политической комбинации, можно сказать верхушечного сговора, который произошел между тогдашним руководителем Украины Леонидом Кравчуком и руководителем Крыма Николаем Багровым.

В 1990 году в СССР был принят закон, который регулировал порядок выхода союзной республики из состава Советского Союза. Согласно закону, если союзная республика принимала такое решение, она обязана была провести на территории входящей в ее состав автономии референдум о том, куда хочет эта автономия.

Украина, провозглашая 24 августа независимость, была обязана объявить референдум на территории Крыма, но этого сделано не было. Фактическое исчезновение союзной власти осенью 1991 года еще более усиливало растерянность, равно как и предельно безразличное отношение ельцинского окружения к крымским событиям.

Давайте внимательно посмотрим на результаты референдума о независимости Украины. На него в Крыму пришло чуть больше половины избирателей, проголосовало за независимость Украины чуть больше половины пришедших. То есть отдали свой голос «за» примерно четверть тех, кто имел право голосовать.

Все остальные либо проголосовали «против», либо были растеряны. Поэтому особенных противоречий в результатах референдума нет. На материковой Украине явка была 90% — и 90% голосовали «за». В Крыму таких цифр не было.

— В очередной раз убеждаемся, что не всё было чисто во время распада СССР с правовой точки зрения. Имела место тяжелая манипуляция.

— С правовой точки зрения в 2014 году мы провели тот референдум, который Украина была обязана предоставить Крыму в 1991 году.

— Получается, историческая справедливость восторжествовала?

— Да, историческая справедливость восторжествовала.

Автор: Алексей Гусев