На MWC 2018 представили аппаратный кошелек для криптовалюты

Компания Archos представила на выставке MWC 2018 гаджет под названием Safe-T mini, представляющий собой аппаратный кошелек для криптовалюты.

По словам разработчика, устройство способно защитить криптовалюту пользователя от хакерских атак.

К компьютерам и другим устройствам гаджет подключается через разъем micro USB, а после установки PIN-кода длиной 4-9 цифр, Safe-T mini генерирует закрытый ключ и хранит его в офлайн-режиме.

Все транзакции выводятся на OLED-экран устройства и требуют одобрения пользователя с помощью нажатия кнопки.

В настоящее время устройство поддерживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Litecoin и другие криптовалюты. Также оно совместимо с различным ПО, например, Electrum, Ethereum, GreenAddress/Greenbits, MyCrypto и Mycelium.

Стоимость Archos Safe-T mini начнется с отметки в 50 евро, а его продажи должны начаться в начале лета текущего года.