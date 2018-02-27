]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

На MWC 2018 представили аппаратный кошелек для криптовалюты

10:07 27.02.2018
Фото с сайта archos.com
Фото с сайта archos.com
Материалы по теме:

Компания Archos представила на выставке MWC 2018 гаджет под названием Safe-T mini, представляющий собой аппаратный кошелек для криптовалюты.

По словам разработчика, устройство способно защитить криптовалюту пользователя от хакерских атак.

К компьютерам и другим устройствам гаджет подключается через разъем micro USB, а после установки PIN-кода длиной 4-9 цифр, Safe-T mini генерирует закрытый ключ и хранит его в офлайн-режиме.

Все транзакции выводятся на OLED-экран устройства и требуют одобрения пользователя с помощью нажатия кнопки.

В настоящее время устройство поддерживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Litecoin и другие криптовалюты. Также оно совместимо с различным ПО, например, Electrum, Ethereum, GreenAddress/Greenbits, MyCrypto и Mycelium.

Стоимость Archos Safe-T mini начнется с отметки в 50 евро, а его продажи должны начаться в начале лета текущего года. 

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.