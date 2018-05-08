Почему брежневский «застой» сегодня кажется мечтой?

Владимир Путин официально вошел в права президента Российской Федерации и фактически побил рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти

Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года, два срока занимал пост президента, возглавлял правительство после рокировки с Дмитрием Медведевым, а затем вернулся на прежнее место.

Леонид Брежнев. Владимир Путин. Коллаж с сайта nakanune.ru

Аналитики уже не один раз сравнивали "эпоху застоя" с временем правления Путина, но насколько верна эта аналогия? В каждом новом опросе, когда у людей спрашивают – кто лучший руководитель страны и когда жилось лучше, оказывается, что тот самый "застой" остался в памяти народа как время процветания и чуть ли не благоденствия, а руководитель "номер один" – именно Брежнев.

Да, популярность и у нынешнего президента в народе очень велика, но вот сказать о прошедших почти двух десятках лет, полных взлетов и падений, что это "эпоха благоденствия" – точно нельзя. Хотя после "лихих 90-х" правление Путина действительно выглядело как стабильность, но люди все чаще забывают, что такое "застой по-брежневски", когда доллар даже у спекулянтов не стоил дороже трех рублей, а цены на основные товары не стабильно росли, а планово снижались. Эксперты сравнивают две эпохи: количество лет одно, а качество?

"Время Брежнева можно называть "застойным" только условно, конечно, темпы роста экономики были не такие уж большие, но все же выше, чем сейчас. В среднем экономика росла на 3-4% в год, а если говорить про нашу либеральную экономику, я проводил оценки – у нас средние темпы роста где-то 0,5% в год. Фактически все это время мы не очень сильно развивались и теперь едва-едва превысили показатели 1990-го года. Но если взять брежневскую эпоху, то качество жизни во многом улучшилось", – говорит в беседе с Накануне.RU независимый экономист Александр Одинцов.

То самое качество жизни в последние два десятка лет – с заполненными супермаркетами в больших городах, потоками дорогих автомобилей на дорогах и гаджетами, которые изменили жизнь простого горожанина, – только визуально говорит об улучшениях. Если обратиться к общим показателям, которые традиционно свидетельствуют об уровне жизни в стране, то картина вырисовывается совершенно иная. Так, о многом могут сказать объемы валового внутреннего продукта (национального продукта), промышленного производства и строительства, демография, ввод жилья.

Когда лучше ВВП – при Брежневе или при ВВП?

Объемы ВВП при Брежневе росли. Например, в начале 1970-х среднегодовые темпы роста были на уровне 6,8%, в следующей пятилетке – 4,6%, к 1980 году – 3,4%. И хоть это небольшие цифры, но показатели были выше, чем в большинстве развитых капиталистических стран. При этом самый большой вклад в экономику СССР (вторую экономику мира) вносила именно РСФСР, ее доля составляла 60,33%.

Военный экономист Геннадий Малинский приводит цифры из своего исследования – в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55%, а через 20 лет, в 1980 — уже более 80%. Так, за период с 1950 по 1981 г. ВНП СССР прирастал в среднем на 4,6% в год, тогда как рост ВНП США за тот же период составил в среднем 3,4% в год. Эти цифры основаны даже не на показателях ЦСУ СССР (советскую статистику всегда обвиняют в слишком радужных интерпретациях собственных успехов), эти данные собирали советологи на базе ЦРУ. Они пристально следили за нашей экономикой, и их оценки среднегодовых темпов экономического роста были ниже официальных данных СССР, но даже по ним "застоя" не видно.

Откуда же взялся этот термин? Просто ранее динамика развития СССР показывала удивительный рост, самыми ударными были два десятилетия – 1930-е и 1950-е задавали тон, а к эпохе Брежнева по понятным и абсолютно логичным причинам динамика замедлилась.

"В середине 1980-х можно было прийти к выводу, что соревнование систем СССР выигрывал. СССР обладал высокими темпами роста ВВП, сопоставимыми с США. Поэтому никакой экономической отсталости и краха социализма не было и в помине, вплоть до 1990 года. Причем рост ВВП СССР не зависел ни от цен на нефть, ни от объемов экспорта нефти, а был результатом развития экономики", – приводит данные в своей научной статье военный финансист Геннадий Малинский.

После "застоя", к началу перестройки, еще до реформ Горбачева, в 1985-м году на долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства. Для сравнения – на долю Российской Империи в 1913-м году от 3% до 5%, РСФСР в 1985-м – около 12%, на долю России в 2000 – 4,4%, а в 2013-м – около 3,2%.

Интересные данные приводятся в графике "Внутреннего валового продукта (ВВП) России в процентах к аналогичному показателю США за период с 1885 по 2006 год", представленном в докладе старшего научного сотрудника института Катона (США) Андрея Илларионова (да-да, тот самый бывший советник президента РФ). Российский экономист и журналист, профессор Леонид Лопатников в своей научной статье "Россия – ХХ век. Трагедия в одном графике, пяти частях, с прологом и эпилогом" проанализировал этот график (так называемый "график Мэдиссона –Илларионова") и указал на важные моменты.

Показатели "застоя" на графике ВВП России, начиная с 1885 г.

Например, вопреки мифам о "богатой Российской Империи, которая была разрушена группой смутьянов", оказывается, что за свои последние 20 лет монархия (когда Россия вела относительно спокойную жизнь, не участвовала в больших войнах) особо не отличилась, разрыв в уровне жизни населения США и Российской империи по оценкам ВВП составил 23%. Для сравнения – ВВП на душу населения в африканских стран в конце 19 века - начале 20 века был 18%.

Причем падение началось именно с приходом Николая II, как видно из графика, в 1885 г. – 40%, но не стоит забывать, что тогда Россия была империей с древней историей и богатым прошлым, а США еще не вырвались в экономические лидеры, только пережив Гражданскую войну, не помышляли о гегемонии в мире или статусе супердержавы, но тем не менее, это был лучший результат в дореволюционном периоде.

Что и говорить про неэффективность советской системы – чуть более чем за 60 лет СССР увеличил показатель Российской империи в четыре раза (!!!) Автор особо отмечает, что составители графика априори симпатий к советскому периоду, мягко говоря, не питают, даже наоборот – но факты, которые изменить невозможно, говорят о своем.

Далее, в довоенный период положение СССР относительно уровня США улучшалось, а вот сильнейший спад пришелся на 12 пост-горбачевских лет.

"Страна вновь провалилась до "африканского" уровня в 18% от душевого дохода США. Падение практически такое же, как в результате нападения Гитлера на СССР".

"СССР в среднем в течение 63 лет развивался на 2,18% быстрее, чем США. Но средние темпы роста США за эти годы составляли около 2% в год в среднем. Значит, СССР развивался, по меньшей мере, в два раза быстрее, чем ведущая капиталистическая держава", – приходит к выводу профессор Лопатников.

Сосредоточимся на том, как в этом графике отражена эпоха "застоя". С четвертого этапа видно, что соотношение ВВП Советской России и США оставалось практически неизменным вплоть до 1985 года. Из графика следует, что, когда Горбачев пришел к власти, отношение душевого ВВП СССР к ВВП США было наилучшим за весь 130-летний исторический период – более 40%.

"График дает ясное определение того, что было метко названо "застоем". После краткого периода инерционного развития, когда были реализованы последние проекты сталинской эпохи, такие как массовое строительство жилья, полет человека в космос, развитие прекратилось. Страна перестала обгонять США, и после 1978-1979 гг. наметилось ее отставание. Нашел свое отражение на графике в виде небольшого пика и "нефтяной бум" 70-х. В эти годы страна достигла наилучшего соотношения душевого ВВП с США в 43%, превзойдя даже рекорд 1887 г. Однако, в целом, в течение 20 слет "строительства коммунизма" с 1964 по 1985 гг. душевой ВВП страны оставался в среднем равным примерно 40% от ВВП США. Что и есть – "застой": страна развивалась, но США уже не догоняла", – пишет профессор Лопатников.

Таким образом, экономист приходит к выводу, что во времена "брежневского застоя" наша страна находилась в наилучшем соотношении с США за всю свою историю. Да, могут сказать, что некорректно сравнивать показатели СССР и куда меньшей по территории России. Однако вспомним, что говорили нам либеральные реформаторы – рыночные рельсы откроют широкие возможности для нашей экономики, "неэффективное" производство заменит эффективное, "лишнее население" вымрет – ничего страшного, а Россия укрепится, "перестав кормить окраины".

Что мы имеем в период "стабильности" Путина? В досанкционный период путинская Россия (2014 г.) имела рост ВВП 0,7%, в 2015-м – падение на 3,7%, в 2016-м – падение на 0,8%. Согласно ежегоднику ЦРУ TheWorld Factbook, доля России в мировом ВВП была не более 3,1%. Сейчас мы продолжаем отставать от средних мировых темпов и рискуем "сползти" еще ниже. В 2017 г. Россия в списке стран по ВВП на душу населения занимает 72 место, США – седьмое.

Жить стало лучше, жить стало богаче?

Первое, что приходит на ум, когда нужно критиковать эпоху "застоя" – это очереди. Неужели вторая экономика в мире не могла обойтись без них? Не могла, конечно, ведь эти очереди создавались в основном около государственных магазинов, в социальной системе именно там продавали продукты по искусственно заниженным ценам.

Если бы сегодня государство решило открыть такие дотационные магазины в "сытой и богатой" России, то, очереди там выстраивались бы в два раза быстрее. В то же время, купить продукты по обычным ценам всегда можно было на рынке без очереди – но уже именно по "рыночным" ценам.

Также вопреки мнению, что СССР только и умел, что делать танки и оружие (а это очень необходимый навык, как показывает даже современность, не то, что вся многострадальная история нашей страны), можно вспомнить, что именно тогда у нас испытан первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, появился и вошел в серийное производство внедорожник — легендарная "Нива" Волжского автозавода (эксперты напоминают, что в то время доля машиностроения в экспорте составляла чуть ли не 22%, а сейчас – менее 1%).

"Конечно, что-то нужно было менять, вне всякого сомнения, никто и не говорит о том, что модель сохранялась бы нетронутой, но нужны были реформы, а не разрушение. Самое главное, что это разрушение продолжается и сегодня, оно не остановилось, – говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. – В итоге разговоры о том, что "были лихие 90-ые", а потом "тучные 2000", потому что все наладилось – фикция. Разрушение продолжается, просто не так быстро, как раньше. Цифры идут на уменьшение, по-прежнему идет уничтожение науки, разрушается образование, промышленность. Просто все это менее заметно, так как звучат словеса такие, что мы занимаемся модернизацией, инновациями – но это все "ля-ля-тополя". Потому что если посмотреть на структуру бюджета, на развитие промышленности – это крохи, продолжается деградация реального сектора экономики".

Как же появилось убеждение, что с приходом Путина мы все стали жить лучше?

Вячеслав Тетекин приводит доводы, которыми руководствуется наш "средний человек" – купили подержанную иномарку, съездили в Турцию – жизнь наладилась. Но что стоит за этими действительно приятными фактами? С того момента, как Ельцин передал власть в конце 90-х, начался неуклонный рост цен на нефть – от 18 долларов за баррель до практически 120, а то и выше. На страну просто обрушился "нефтяной дождь".

"Ни сам Владимир Путин, ни созданная им система никакого отношения к этому "клондайку" не имеют. Все определялось конъюнктурой мирового рынка энергоносителей. Но, тем не менее, эти нефтедоллары хлынули в страну и создали впечатление процветания. Основная часть "золотого потока с небес" уплыла в карманы олигархов, но какие-то крохи достались людям. Вот отсюда впечатление о том, что Путин действительно крупный руководитель, который поднял страну. Еще раз говорю – это была мировая конъюнктура, не больше того", – говорит Вячеслав Тетекин.

Да, высокие цены на нефть – это еще один момент, который роднит эпоху Брежнева с началом правления Путина. Известно, что за десять лет во времена Брежнева цены на нефть на мировом рынке выросли в десять раз. Впрочем, дело не только в стоимости барреля, его ведь нужно еще добыть. Именно в годы Брежнева произошло масштабное освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири – они и по сей день остаются основой так называемой "путинской стабильности".

"Многие моменты и ту, и эту экономику роднят. Но при Брежневе – это все-таки была эпоха роста, хотя и идеологического застоя, а сейчас у нас рост был связан только с высокими ценами на нефть. Выборы похожи, риторика, которая появилась после присоединения Крыма. Но тогда экономика росла 3-4%, а сейчас рост 0,5%, то есть, темпы роста были в три раза выше в среднем", – подводит итог экономист Александр Одинцов в беседе с Накануне.RU.

Острая нехватка джинсов

"Застой" упоминается еще и в том отношении, что то время стало самым спокойным за всю историю страны – после создания "ядерного щита" мы получили гарантированный мир. Экономика еще не совсем, но уже начала перестраиваться "на мирные" рельсы. Перекос в сторону тяжелой промышленности сохранялся, но и бытовая техника уже начала появляться в больших объемах – холодильники и телевизоры.

Примечательно, что цветная картинка пришла к нам одновременно с тем, как ее получила, например, Франция. Развитие страны в первые годы правления Брежнева шло на одном уровне с капиталистическими странами, другое дело – что отличия систем были налицо, да и их не могло не быть. Бесплатная медицина и санаторно-курортный отдых, никакой рекламы между программами, по цветному ТВ показывали блоки с красотами природы и "передавали" классическую музыку, вместо крутых боевиков – лекции и научно-популярные программы. В стране остро ощущалась нехватка джинсов, музыки Beatles и колбасы.

"Я помню это время, и одна из основных претензий к государству была – нехватка джинсов. Даже не столько колбасы, а каких-то других "экзотических продуктов". Тогда в магазинах ничего не было, зато у каждого в холодильнике было все, – иронизирует доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. – А теперь наоборот – в магазинах есть все, а вот в холодильнике чаще всего пусто. Так что предпочтительнее-то?"

Сегодня показателем процветания России часто называют большое количество машин на дорогах. По этому поводу эксперт замечает, что "машин не было столько", потому что была развита система общественного транспорта, делавшая автомобиль все-таки в какой-то мере роскошью, нежели необходимым средством передвижения, как сегодня.

Только сейчас к мысли о развитии общественного транспорта как к чему-то очень прогрессивному "приходят" во Франции и других странах Европы, ибо жителям городов надоела загазованность и многокилометровые пробки, и только у нас отсутствие большого количества машин ставят в укор СССР. В этом вообще-то заключался сам принцип системы.

"А если говорить про колбасу, мы сейчас, глядя назад, понимаем – да зачем мы ее вообще брали-то? Когда было такое дешевое и хорошее мясо, без добавок и гормонов, 2 руб. за килограмм, – добавляет к сказанному Вячеслав Тетекин. – А сейчас возьмите колбасу за 1,5 тыс. руб. и посмотрите на этикетку – вот где вся таблица Менделеева – и что, надо есть и радоваться?"

Мы строили, строили и, наконец, построили

Судя по количеству "брежневок", так это были времена не "застоя", а "застроя". При этом, граждане получали квартиры бесплатно и все воспринимали это как нечто само собой разумеющееся – только жаловались, что ждать квартиру приходится долго. Здесь на помощь пришли косыгинские реформы – теперь можно было вступить в кооператив и не дожидаться в очереди госквартиру. Механизм в ЖСК был чем-то вроде нашей "любимой" ипотеки – первый взнос и ежемесячный платеж. С одним большим "но" – отсутствием ссудного процента банку, который сейчас порой превышает даже стоимость самой квартиры.

Да, были большие очереди на вступление в кооператив, и внутри ЖСК на получение вожделенного жилья – опять очередь. А думаете, сегодня не было бы? Если завтра появится подобная возможность, то в очередь на улучшение жилищных условий встанет страна.

Обратимся к фактам: в период "застоя" практически полностью обновился жилищный фонд страны, Леонид Масловский в газете "Завтра" приводит данные о введении в эксплуатацию за три пятилетки 1,6 млрд кв. м. Это 44% от всего жилья, что имелось в СССР к 1980 г., квартиры получили 161 млн человек. И ключевое слово здесь "получили". Всего за четыре пятилетки, в период с 1965 по 1985 гг., было построено и введено в эксплуатацию 2 млрд 142,8 млн кв.м жилья.

Несложно предположить, как дела со вводом жилья обстояли в 1990-х гг. Да, интенсивность падала: с 62 млн кв. м в 1990 г. до 41 млн кв. м в 1995-м. Об дно строительство ударилось 2000-м – построено домов было в два раза меньше, чем в 90-м. Действительно, с приходом Путина начали строить, и пик в жилищной сфере был достигнут в 2014 г., количество новостроек приблизилось к 84,5 млн кв.м. Сейчас темпы опять пошли на снижение. В последний предвыборный период Владимир Путин выступил с намерением увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн кв. м жилья в год. Это радует. Но это даже несравнимо с брежневским периодом.

"Что мы имеем сегодня? Ввод жилья есть, – комментирует Вячеслав Тетекин. – Только его никто не покупает, дорого. В Сургуте, где я был депутатом Государственной думы, на город в 350 тыс. человек пустыми стояли 4 тыс. квартир. Что толку "вводить жилье", если его не могут купить? Нужно доступное жилье. Так что здесь тоже деградация".

Не будем даже начинать разговор о качестве современных новостроек – слишком большая и болезненная тема.

Money, Money, Money

Средняя заработная плата в Советской России и на Западе резко отличалась (хотя сказать, что сейчас это не так, язык не поворачивается). Но если учитывать всевозможные льготы, низкую стоимость коммунальных услуг, социальные гарантии и прочее, получается, что обеспеченность всем необходимым была практически у каждого. Не было миллионеров, но и за чертой бедности никто не рисковал остаться – в СССР даже категория "прожиточный минимум" отсутствовала в статистике.

Бесплатное образование, обязательные диспансеризации и санаторно-курортный отдых, бесплатная медицина, а главное – твердая уверенность в завтрашнем и послезавтрашнем дне – вот, что сегодня вспоминают об эпохе Брежнева те, кто успел ее застать.

"Народ жил более ровно, хоть и скромней, – подтверждает экономист Александр Одинцов. – Сейчас есть более богатые, но бедных гораздо больше, разрыв огромный".

Эксперт оговаривается, что действительно техника не была дешевой, выбор продуктов меньше, чем сейчас. Но, главное, наблюдался идеологический застой – "такое ощущение, что людям просто "стало скучно", в это же время усилилась западная пропаганда роскоши, материальных благ".

"В советской экономике при всех плюсах были некоторые "перекосы" в плане предметов быта, одежды. Хорошие импортные ботинки стоили дикую сумму – 60-80 руб. при средней зарплате в 200 руб., чувствительная сумма, – говорит Александр Одинцов. – "Хрущевки" сменили более просторные "брежневки", жилье предоставляется бесплатно. Кооперативы были более выгодны, чем сегодняшняя ипотека, читай, рабство. Что касается уровня жизни – если мы сейчас живем лучше, то это не "спасибо Путину", а просто так шагнул технический прогресс во всех странах. И если бы Советский Союз сохранился – мы жили бы, возможно, даже лучше, чем сейчас. Ничего принципиально бы не изменилось".

Сравнивая две эпохи, историк Денис Бабиченко отмечает, что "за чертой бедности" в 1981 г. было только 6,3% граждан. "Богачей", зарабатывавших свыше 400 руб. в месяц, в 1981 г. было 1,9% населения. Средний класс – те, кто получал в месяц от 140 до 300 руб., насчитывалось 54,1%.

Так, мы видим, что доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых отличались где-то в четыре раза. Если сравнить с нашей эпохой, то, например, по данным на 2016 год, каждый из одиннадцати членов правления государственной нефтяной компании "Роснефть" получил в 2015 г. в среднем 336 млн руб., то есть 28 млн руб. в месяц. На тот досанкционный период средняя зарплата в России составляла 33 тыс. руб. в месяц (средняя – не путать с реальной, особенно в регионах, где зарплата часто не достигает и 22 тыс. в месяц).

То есть мы имеем колоссальный разрыв между социальными слоями. По средним подсчетам, не бедный, а тот самый "средний" человек беднее представителя элиты минимум в 85 раз.

Человек родился!

Почему сравнения времени правления Путина по пунктам демографии и роста экономики всегда в пользу времени правления Путина? Потому что очень удобно постоянно сравнивать свои успехи с провалами Горбачева и Ельцина. За время реформ мы потеряли десяток миллионов людей. Сколько детей не родилось, сложно подсчитать, но это сотни тысяч, которые дают демографическую яму сейчас и грозят катастрофой в будущем.

Ряд экспертов время экономических экспериментов и развала страны иначе, как геноцидом русского народа, не называют. А все, что лучше "геноцида", не значит "рост".

Для эпохи Ельцина и раннего Путина на самом деле характерно быстрое и катастрофическое ухудшение всех демографических показателей. Продолжительность жизни также упала, если в 65-70 годах это 73 у женщин и 62-63 у мужчин, то после падения 90-х (тогда средний возраст мужчин был аж 57 лет) пошел взлет и при Путине мы едва достигли брежневских "высот" по верхнему показателю продолжительности жизни (ОПЖ). С 2006 г. падает смертность и появляется естественный прирост населения. Прирост небольшой, а именно – не больше 0,2 промилле. Здесь нельзя не упомянуть и государственные меры, такие как ввод "материнского капитала". С 2006 г. падает смертность и появляется естественный прирост населения.

"Про демографию вообще молчать надо: в СССР, и в РСФСР население страны примерно каждые десять лет прирастало на несколько миллионов. А в 1990-е и начало 2000-х мы потеряли примерно около 10 млн. Сейчас мы только-только каким-то образом начинаем выходить в плюс и то – за счет уровня миграции", – говорит экономист Александр Одинцов.

Естественно, во всех бедах России сегодня неправильно будет винить только лишь Путина, как и одному Брежневу – ставить в заслугу успехи нашей страны в ее "золотой период" – оба этих руководителя вошли на инерции своих предшественников. Так, в эпоху Брежнева были дореализованы многие проекты Сталина и Берии, а Путину досталось наследие Горбачева и Ельцина. Инерционность – наверное, именно это роднит два периода.

Главное в этом сравнительном анализе – вектор. В брежневское время шло развитие, заданное созидательной силой 30-50-х (при этом и отрицать начавшуюся при позднем Брежневе деградацию политической системы бессмысленно), а в последние 18 лет – это пусть замедленное и отсроченное, но падение, когда "заветы 90-х" исполняются не шоково, а медленно и системно (пусть порой и с поправкой на личность и характер правителя), когда кажется, что "вставание с колен" хоть и действительно происходит, но оно уж как-то слишком затянулось.