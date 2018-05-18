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Telegram заподозрили в применении военных технологий для обхода блокировок

12:46 18.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Для обхода блокировок в России мессенджер Telegram использует способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учеными Минобороны, пишет «Коммерсант».

Речь идет об автоматической смене IP-адресов, на которую специалисты Военной академии связи Минобороны РФ в 2007-2009 годах получили три патента.

Патенты Минобороны описывают различные способы реализации идеи «пакет в пакете», сообщил бывший гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев. Именно эту концепцию наряду с идеей сквозного шифрования использует Telegram. Использование какого-то одного из этих методов было бы неэффективным, пояснил он.

В свою очередь бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг, ознакомившийся по просьбе «Коммерсанта» с патентами Минобороны, заявил, что мессенджер их не использовал. При этом он отметил, что идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности». В самом Telegram на запрос издания не ответили.

«Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, — пояснил источник „Ъ“ в Минобороны. — Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок».

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Решение о блокировке принял суд после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

В рамках блокировки Telegram Роскомнадзор внес в «черные списки» около 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого многие российские сайты и сервисы столкнулись со сбоями в работе. С части заблокированных IP-адресов ограничения позже были сняты. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать.

Темы: Telegram
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 16:38
Гость: Прохожий

Главное - не придумать! Главное - успеть первым запатентовать!
18.05.2018, 15:03
Гость: Далана!

Такая же буря в либеральном стакане, как и прочая защита прав наших стратегических противников.
***
А караван идет.
18.05.2018, 15:03
Гость: Басня "Лисица и Виноград".

...видит око,да зуб неймет..
Все комментарии (10)
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