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Опубликовано видео пусков «Булавы» с подводного крейсера «Юрия Долгорукий»

12:03 23.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» – ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

На видео видно, как подводная лодка выходит в море, показывается работа экипажа на постах, а затем следует приказ командира капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге.

После обратного отсчета командиру докладывают об успешном пуске ракет из шахт.

Затем показывается старт ракет из подводного положения и полет четырех ракет. 

В результате пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава». Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Темы: Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 15:57
Гость: ИванОв ИвАнов

Чего на КПРФ накинулся,придурошный? Больной что ли?
23.05.2018, 15:41
Гость: НННу

а ты не в курсе, что наших денег в США 200 000 000 000 зелени и думаешь как они там наши деньжата используют, не знаешь - создают на них новое оружие против нас. На наши деньги это 12 000 000 000 000 в физическом виде это эшелон вагонов. И это только денег казны, не считая денег ворья. А как такая огромная масса попадает в США тоже не знаешь. Так знай есть такой банк Шифт, который является трубой по перекачиванию триллионов. Наш правители закупают зелень в США не на рубли, а на те же двигатели для ракет или лучшую сталь, привозят их в Россию, здесь их продают (называют это обменом валют) за рубли, а покупатели их отправляют в США. Рубли остаются дома, а зелень тоже возвращается домой в США. Вот наш правитель якобы хочет эту трубу закрыть, но думаю, он этого делать не хочет и не станет. А почему, спросите у него. Если бы он её закрыл, то мы давно бы стали по мощи сильнее СССР.
23.05.2018, 15:21
Гость: ABCD

На западе залповый пуск у США был кажется последний раз в 1977г.
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