Опубликовано видео пусков «Булавы» с подводного крейсера «Юрия Долгорукий»

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Стоп-кадр из видео в YouTube

22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» – ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

На видео видно, как подводная лодка выходит в море, показывается работа экипажа на постах, а затем следует приказ командира капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге.

После обратного отсчета командиру докладывают об успешном пуске ракет из шахт.

Затем показывается старт ракет из подводного положения и полет четырех ракет.

В результате пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава». Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.