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Роскомнадзор разблокировал семь миллионов IP-адресов

06:57 9.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Роскомнадзор убрал из реестра как минимум запрещенных сайтов 7,1 миллиона IP-адресов, заблокированных при попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

Как следует из мониторинга «Эшер II», отслеживающего выгрузку Роскомнадзора, IP-адреса были разблокированы в 18:45 по московскому времени.

В телеграм-канале «Эшер II», который ведет IT-специалист Филипп Кулин, говорится, что Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon и хостинга Online.net.

Сейчас в реестре запрещенных сайтов, по данным «Эшер II», остается 3,8 миллиона IP-адресов.

Роскомнадзор подтвердил исключение около восьми миллионов IP-адресов из реестра запрещенных сайтов, заявив, что Telegram больше не использует их для обхода блокировок, сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля. Из-за попыток ограничить доступ к мессенджеру под блокировку со стороны ведомства попали почти 20 миллионов IP-адресов Amazon, Google и других популярных хостинг-провайдеров. Это вызвало сбои в работе сотен ресурсов, не связанных с Telegram.
Темы: Telegram, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 09:04
Гость: АлиИван

Эхх...
Неправильный путь избрал Роскомнадзор. Надо было сразу попов пригласить, молебен оплатить и перед компьютером портрет Императора поставить!
Вот в чём сила, брат!!
09.06.2018, 08:28
Гость: Ray Bloom

А не пора ли прикрыть эту вредную для народа лавочку Роскомнадзор?
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