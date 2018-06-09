Роскомнадзор разблокировал семь миллионов IP-адресов

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Роскомнадзор убрал из реестра как минимум запрещенных сайтов 7,1 миллиона IP-адресов, заблокированных при попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

Как следует из мониторинга «Эшер II», отслеживающего выгрузку Роскомнадзора, IP-адреса были разблокированы в 18:45 по московскому времени.

В телеграм-канале «Эшер II», который ведет IT-специалист Филипп Кулин, говорится, что Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon и хостинга Online.net.

Сейчас в реестре запрещенных сайтов, по данным «Эшер II», остается 3,8 миллиона IP-адресов.

Роскомнадзор подтвердил исключение около восьми миллионов IP-адресов из реестра запрещенных сайтов, заявив, что Telegram больше не использует их для обхода блокировок, сообщает «Интерфакс».