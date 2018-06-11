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Соляной бунт

12:51 11.06.2018 , Александр Самсонов

370 лет назад, 11 июня 1648 года, в Москве начался Соляной бунт. Причиной восстания стало недовольство народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его приспешников


Соляной бунт в Москве, 1648. Худ. Лисснер Э. 1938

Предыстория. Ухудшение положения народа

Смута, вызванная резким ростом социальной несправедливости, разложением боярства (элиты) и вмешательством внешних сил, заинтересованных в ослаблении и гибели Руси, не завершилась пришествием к власти Романовых и серьёзными уступками Москвы Польше и Швеции (Столбовский мир и Деулинское перемирие).

XVII столетие стало «бунташным». Романовы шли по пути вестернизации России (перелом произойдёт при Петре Первом); почти все крупные боярские семьи, которые были причастны к организации Смуты, сохранили свои позиции; происходило оформление крепостного уклада – крестьяне становились собственностью помещика, дворяне укрепляли свои позиции в государстве; происходило увеличение налогов; казаков начали лишать их привилегий, ограничивать.

Таким образом, предпосылки Смуты начала столетия никуда не делась – происходило ухудшение экономического и социального положения населения России, то есть социальная справедливость была нарушена и как следствие шёл рост недовольства народа.

Русское государство было разорено Смутой, борьбой со шведами, поляками и крымскими татарами. Казне требовались большие средства для укрепления государственности, обеспечения обороны, восстановления и содержания армии. При этом старые источники пополнения казны были подорваны.

В частности, некоторые крупные города получили временную льготу от уплаты налогов из-за их полного разорения в годы Смуты. Среди них был ранее один из самых богатых русских городов – Новгород, который шведы вернули по Столбовскому миру в 1617 году.

В результате вся тяжесть ликвидации последствий Смуты и интервенции перекладывали на простой народ. Часто стали прибегать к чрезвычайным сборам «пятинных денег». Это был чрезвычайный налог, введенный правительством царя Михаила Федоровича.

Пятина представляла собой налог в размере пятой части с чистого годового дохода или с наличного движимого имущества, или с оклада, который устанавливался с учетом движимой и недвижимой собственности.

Первый запрос на основе добровольности был назначен Земским собором в 1613 году с монастырей, крупных светских землевладельцев и крупных торговцев, но не дал значительных средств.

Поэтому в 1614 году Земский собор назначил сбор пятины, которая падала на торгово-промысловое население города и уезда. В 1614 - 1619 гг. было осуществлено шесть сборов пятины, ещё два сбора провели во время Смоленской войны с Польшей 1632 – 1634 гг.

В январе 1642 года был созван Земской собор по проблеме Азова, захваченного донскими казаками в 1637 году. Дворяне воспользовались случаем и потребовали укрепления и расширения своих прав на землю, обеспечение поместий рабочей силой, защиты от произвола властей и крупных землевладельцев (бояр).

Также дворяне, монастыри и другие землевладельцы жаловались на бегство и насильственный увод крестьян другими феодалами. Многие требовали отмены урочных лет - срок, в течение которого владельцы могли требовать возвращения им беглых крестьян.

В 1637 году правительство Михаила Фёдоровича издало указ об увеличении срока урочных лет до 9, в 1641 году оно увеличило срок до 10 лет для беглых крестьян и до 15 лет для уведённых другими феодалами. В 1645 году служилые люди, собранные под Тулой для возможного отражения нападения крымской орды, снова попросили отменить урочные лета.

При составлении в 1646 году переписных книг было отмечено, что впредь «по тем переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, братья, и племянники будут крепки и без урочных лет». Это было закреплено в Соборном уложении, и приблизило полное оформление крепостного права.

В 1645 году умер царь Михаил Федорович, на престол взошёл его 16-летний сын Алексей Михайлович.

При Алексее руководящее положения заняла боярская группировка, в которую входили родственники государя – Милославские и один из крупнейших землевладельцев своего времени, воспитатель царя Борис Иванович Морозов.

Боярин стал ещё ближе к молодому царю, когда женился на сестре царицы — Анне Милославской. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царе. Он фактически был правителем России.

Современники характеризовали его как человека умного и опытного в политике, проявляющего интерес к западным достижениям. Боярин интересовался техническими и культурными достижениями Европы, приглашал на службу в Россию иностранцев. Этот интерес он сумел привить и своему воспитаннику.

Морозов также поощрял увлечение царя духовными вопросами, а «мирские» хлопоты оставил себе. Слабым местом Морозова было сребролюбие. Будучи начальником нескольких важных приказов - Большой Казны, Стрелецким, Аптекарским и Новой чети (доходы от винной монополии), он искал возможности к дальнейшему обогащению. Брал взятки, раздавал права на монопольную торговлю купцам, которые ему угождали.

Кроме того, он покровительствовал в этом деле своим близким людям. Среди них был руководитель Земского приказа Леонтий Плещеев и его шурин глава Пушкарского приказа Пётр Траханиотов.

Плещеев заведовал охраной порядка в столице, исполнял обязанности земского судьи, разбирал торговые дела – настоящее «золотое дно». Плещев распоясался, вымогал взятки у обеих тяжущихся сторон, обирал людей до нитки. Заимел штат лжесвидетелей.

Купцов и богачей оговаривали, арестовывали, а затем обирали за освобождение. Траханиотов на посту главы Пушкарского приказа прикарманивал средства, выделявшиеся на финансирование артиллерии, её производства, а также использовал в своих интересах деньги, которые выделялись на жалованье пушкарям и рабочим. Чиновник обогащался, скупал землю и дорогие вещи. А подчиненные, если и получали жалованье, то с сильным опозданием и частично.

Таким образом, происходил процесс увеличения налогового бремени. Люди залезали в долги, разорялись, некоторые самые смелые бежали на окраины-«украины» (в частности, Дон), другие предпочитали лишиться свободы, отдав себя и семью под власть феодала, чем голодать.

Бывало, что целые деревни уходили в леса, скрывались от сборщиков налогов. Посадское население стремилось уйти в привилегированные «белые слободы» - на земли светских и духовных феодалов, освобождённые от государственных повинностей и уплаты государственных налогов (тягла).

В связи с освобождением населения белых слобод от посадского тягла, последнее ложилось на меньшее количество плательщиков (посадских людей «чёрных слобод» и «чёрных сотен»), и ухудшало их положение.

Дальнейший рост прямых налогов мог привести к серьёзным негативным последствиям, включая открытое сопротивление. Поэтому правительство Морозова пошло по пути увеличения косвенных налогов, значительно повысив цены на соль, продажа которой была государственной монополией.

Соль стоила 1 гривну (10 коп.) за пуд (16 кг). Это было не дешево. Так, корова стоила 1 – 2 руб., а овца – 10 коп. Теперь пошлину повысили ещё на 2 гривны. А два старых налога отменили: «стрелецкие» и «ямские» деньги.

Объявили, что подорожание соли лишь компенсирует упраздненные подати. Но в реальности соль была важнейшим товаром, её массово использовали как единственный консервант для рыбы, мяса, овощей. А тогда в году было 200 постных дней, когда люди питались соленой капустой, грибами, рыбой и т. д.

Косвенный налог был особенно тяжел для бедных, так как заставлял их отдавать больше денег в процентном отношении, чем богатых. Бедняки оказались не способны платить высокие цены на соль. Потребление соли упало. Кроме того, сразу нашлись охотники нелегально вывозить соль с промыслов и продавать по дешевке.

Оптовые покупатели старались сэкономить. В результате нераспроданная соль портилась, оставаясь на складах, а плохо просоленная рыба быстро портилась. Все несли убытки. Разорялись производители, купцы, получившие подряды на соляную монополию, торговцы рыбой, солониной и т. д. А казна по-прежнему была пуста.

В результате правительство в декабре 1647 года отказалось от этого налога. Взамен соляного налога правительство решило взыскать двухгодовую задолженность за отмененные ранее подати: последовало увеличение сборов с черных слобод.

Недоимки выжимали сурово: судами, конфискациями, побоями. В целях экономии государственных средство правительство лишало жалованья служилых людей, включая стрельцов, подъячих, кузнецов, плотников и т. д.

Правительство совершило и другие просчёты. Раньше употреблять и торговать табаком было запрещено и каралось. Правительство Морозова табак разрешило и сделало государственной монополией.

Под особое покровительство Морозов взял иностранцев. В стране назревал конфликт русского и британского купечества. Англичане беспошлинно торговали в русских городах, захватывая рынок России. А когда русские купцы попытались торговать в Англии, у них не стали ничего покупать и «объяснили», что им нечего делать на острове.

Русские купцы жаловались на иностранцев, передали царю челобитную. Но до царя жалоба не дошла. Морозов принял сторону британцев и предоставил им подряд на поставки в Россию табака. Дальнейшие реформы правительства Морозова также ударили по русским купцам.

Восстание

Все эти противоречия, как и в современное время, особенно проявлялись в городах, столице. Так, вспышка народного недовольства переросла в мощное восстание, которое началось 1 (11) июня 1648 года.

В этот день молодой царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря. При въезде в город царя встретила большая толпа. Люди попытались передать царю челобитную, направленную против «простого народа мучители и кровопийцы и наши губители».

В частности, была просьба об отставке и наказании главы Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением столицы. Одним из главных пунктов челобитной было требование созыва Земского Собора.

Царь пообещал это сделать, возможно, этим бы всё и закончилось, но друзья Плещеева из придворных стали бранить и избивать народ, въехали в толпу на лошадях. Стрельцы разогнали толпу, арестовав при этом несколько человек.

Крайне возмущенный этим народ схватился за камни и палки. Брожение продолжалось и на следующий день. Люди собрались на кремлевской площади, требуя удовлетворения челобитных. Алексей Михайлович вынужден был дать согласие на освобождение заключенных.

Борис Морозов отдал стрельцам приказ разогнать толпу, но стрельцы «обратились с речью к толпе и сказали, что ей нечего бояться». Стрельцы заявили, что «сражаться за бояр против простого народа не хотят, но готовы вместе с ним избавить себя от их [бояр] насилий и неправд».

Вскоре восставшие перешли к действиям: «разграбили многие боярские дворы и окольничих, и дворянские, и гостиные». Начались пожары. Сам Морозов отдал приказ своим слугам поджечь город, чтобы отвлечь людей. Огонь уничтожил много домов, погибли люди.

3 (13) июня бунтовщиков пытался успокоить патриарх Иосиф и другие церковные иерархи. Также в переговорах с народом участвовала делегация бояр во главе с Никитой Романовым, противником Морозова.

Люди требовали освободить от всех государственных постов и выдать главных правительственных чиновников: «и покамест его, великого государя, о том указ к нам не будет, и мы из города из кремля вон не пойдем; и будет междуусобная брань и кровь большая з бояры и со всяких чинов людьми у нас, у всяких людей и у всей черни и у всего народу!»

В итоге собравшимся был выдан Плещеев, которого убили «как собаку, ударами дубины». Убит был также глава Посольского приказа Назарий Чистый. Пытавшегося бежать из Москвы Траханиотова по приказу царя догнали, доставили в столицу и казнили на Земском дворе.

Сам «всесильный» боярин Морозов едва спасся от расправы, укрывшись в царском дворце.

Правительство смогло восстановить порядок в столице. Стрельцам выдали повышенное жалованье. В руках властей оказалась военная сила. Зачинщиков схватили и казнили. Непосредственным результатом московского восстания стало то, что 12 (22) июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем самым успокоил людей. Также сменили судей в главных приказах.

Царь вынужден был удалить на некоторое время своего любимца — Морозов под сильным конвоем был выслан в Кирилло-Белозерский монастырь. Правда, это не изменило отношения Алексея Михайловича к Морозову.

В монастырь были направлены царские грамоты со строгим наказом охранять и оберегать боярина. Царь клятвенно обещал никогда не возвращать его в столицу, но через четыре месяца Морозов вернулся в Москву. Он уже не занимал высоких постов во внутреннем управлении, но всё время был при царе.

Таким образом, восстание было стихийным и не привело к серьёзным переменам в жизни простых людей, однако выражало общую ситуацию в обществе.

Как отмечал историк С. Бахрушин: «...московское восстание явилось лишь выражением общего настроя, господствовавшего в государстве. Глубина и сложность причин, обусловивших его, проявилась в той быстроте, с которой оно распространилось по всему пространству Русского государства… [В]олна восстаний охватила все Русское государство: и посадские центры торгового северо-востока, и старинные вечевые города, и недавно заселенные военные окраины «поля» и Сибири».

В итоге правительство вынуждено было частично удовлетворить требования дворян и посадских людей, что нашло выражение в Соборном вложении 1649 года. Также «закрутили гайки» - ужесточив наказания за выступления против церкви и государственной власти.

Темы: История Руси
Источник: «Военное обозрение»
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 23:19
Гость: ///.***

Высылайте ВКС на помощь индейцам.
////
11.06.2018, 23:04
Гость: А тут вдруг в 30-х годах за голодали?

Так табуны обколхозили. План по мясу.
11.06.2018, 22:59
Гость: ***

В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен. Французский биолог Жан Дорст (Jean Dorst) отмечал, что первоначально общая численность бизонов составляла примерно 75 миллионов, но уже в 1880-1885 годах в рассказах охотников Севера США говорилось об охоте на "последнего" бизона. В период 1870 по 1875 год ежегодно убивали примерно 2,5 миллиона бизонов. Историк Эндрю Айзенберг писал о снижении численности бизонов с 30 миллионов в 1800 году до менее тысячи к концу века.
Бизонов также убивали ради развлечения: американские железнодорожные компании в рекламе привлекали пассажиров возможностью стрелять по бизонам из окон вагонов. В 1887 году английский натуралист Уильям Гриб, который проехал по прериям, отметил: Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых бизонов не было. Лишь черепа и кости этих благородных животных белели на солнце.
Зимы 1880-1887 годов стали голодными для индейских племён, среди них была высокая смертность.
Большую известность получил нанятый администрацией железной дороги "Канзас пасифик рейлуэйз" охотник Буффало Билл, убивший несколько тысяч бизонов. Впоследствии из голодающих индейцев он отобрал несколько десятков человек и устраивал "представления": индейцы перед зрителями разыгрывали сцены нападения на поселенцев, кричали и т. п., затем сам Буффало Билл "спасал" колонистов.
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