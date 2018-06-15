В центре Москвы найдены артефакты с 300-летней историей

15:50

В центре Москвы в ходе ремонта инженерных коммуникаций найдены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII–XIX веках

Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки, которые использовались на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска.

«Во время археологических наблюдений в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках были найдены интересные предметы быта и интерьера москвичей XVII–XIX веков.

Возраст самых древних находок может достигать 300 лет — это три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки). Ими горожане любили украшать печи в своих жилищах. Все находки будут переданы в Музей Москвы», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Один из обнаруженных медных нательных крестов сохранился полностью, а второй лишь частично, утрачен его небольшой фрагмент. Они датируются XVIII веком и, возможно, были когда-то утеряны хозяевами.

Следующая находка — медная монета (денга) 1734 года, она была отчеканена в Москве. Ее номинал составлял полкопейки. Именно от этих монет произошло название «деньги».

Еще одна монета — одна копейка 1829 года, достаточно распространенная, была выпущена крупным тиражом на Екатеринбургском монетном дворе, о чем говорит обозначение «Е.М.» на лицевой стороне монеты. Нательные кресты, монеты и пуговицы прошлых веков — одни из самых частых находок в историческом центре города.

По оценкам археологов, железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой был изготовлен в период со второй половины XVIII века до начала XIX века. Скорее всего, его использовали как столовый предмет при сервировке.

Специалисты также установили, что два найденных навесных железных замка были изготовлены в этот же период. Подобные замки использовали, чтобы запирать входные двери домов, лавок и амбаров.

Недавно в Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили также белокаменные основания одного из старых строений Златоустовского монастыря. Он находился здесь до 1930-х годов.

А неподалеку, в Большом Златоустинском переулке, нашли часть монастырской ограды начала XVIII века. Еще специалистам удалось извлечь фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты.

Использованы фотографии с сайта mos.ru