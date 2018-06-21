«Эффективные менеджеры» были и будут одной из главных угроз России

Впервые они ярко проявили себя в середине XIX века, когда Россия умудрилась проиграть Крымскую войну

Урон, нанесенный России так называемыми «эффективными менеджерами», вряд ли когда удастся подсчитать, но в том, что он огромен, сомнений нет.

Сергей Витте. Фото с сайта rg.ru

Когда Иоанн Богослов писал 6-ю главу своих знаменитых «Откровений», он банально не мог знать, что спустя почти два тысячелетия появится такая категория людей, коих назовут «эффективными менеджерами». А если бы знал, то обязательно посвятил бы им пару-тройку строк, так как их умению сеять хаос и разрушение позавидовали бы четыре всадника Апокалипсиса.

Можно быть атеистом, можно быть вообще бесконечно далеким от религии, но когда знакомишься с деяниями «эффективных менеджеров», не покидает ощущение, что здесь замешана нечистая сила. Так что живи Иоанн Богослов в наши дни, он совершенно точно упомянул бы и пятого всадника – «эффективного менеджера», передвигающегося не на коне, а на сверхдорогой иномарке. Или на инновационном электромопеде.

К огромному сожалению, России просто катастрофически «везет» на «эффективных менеджеров». Которые мало того что пустили страну под откос в начале ХХ века, так продолжают и сейчас заправлять в России многим, если не всем.

Сегодня пока сложно сказать, к каким последствиям приведет их «руление» страной, а вот участие «эффективных менеджеров» в уничтожении Российской империи хорошо известно. Именно они, а не большевики, меньшевики, анархисты, эсеры, националисты, сепаратисты и прочие «борцы» за светлые идеалы и народное счастье обрушили великую страну.

Впервые «эффективные менеджеры» ярко проявили себя в середине XIX века, когда благодаря их усилиям Россия умудрилась проиграть Крымскую войну. Справедливости ради стоит сказать, что как такового поражения России не было и по большому счету война закончилась вничью, однако одни «эффективные менеджеры» так и не смогли за всю войну наладить обеспечение армии, а другие, отвечавшие за переговоры с европейскими «партнерами», сделали всё, чтобы Россия де-факто была объявлена проигравшей стороной.

И если Крымская война не имела для России необратимых последствий, то русско-японская война 1904-1905 гг. стала прологом разразившейся в 1917 году национальной катастрофы.

Первые признаки надвигающейся бури были отмечены в 1895 году, когда о своих притязаниях на членство в клубе великих держав заявила Япония. Неожиданно легко разгромив Китай, Япония моментально стала ведущим игроком на Дальнем Востоке и прямым конкурентом России в этом регионе.

Несмотря на то, что на тот период «эффективные менеджеры» уже успели обжить все этажи российской власти, японскую угрозу удалось трезво оценить и принять ряд шагов для её парирования.

Правда, некоторые из подписанных царем правильных и своевременных указов выполнялись плохо, а иногда и вовсе не выполнялись. За что надо благодарить министра финансов Сергей Витте – практически эталонного «эффективного менеджера» своего времени и одного из могильщиков Российской империи. Не зря Витте так любят его нынешние духовные преемники – и аллеи с университетами его именем называют, и памятники ставят.

А за что, спрашивается?

Видимо, за то, что Витте угрохал миллионы казенных рублей на строительство ответвления Транссиба – КВЖД - и Южно-Манчжурскую железную дорогу. Если кто не помнит, оплаченная русским золотом железная дорога шла по территории Китая до Владивостока, с ответвлением на Порт-Артур и город Дальний. Последний город также построен при активной поддержке Витте, причем не просто построен, но и превращен в первоклассный порт, с причалами, складами и даже доками, которых не имел Порт-Артур.

По замыслу Витте, именно Дальний должен был стать основным российским торговым портом на Дальнем Востоке. Именно через Дальний планировалось вывозить сырье как российское, так и китайское, не случайно Витте раздавал огромные взятки китайским чиновникам, взамен получая права на освоение Манчжурии.

Разумеется, значительная часть манчжурских ресурсов осваивалась не только российскими предпринимателями, но и близкими к Витте «доверенными лицами». Как и любой другой «эффективный менеджер», он не забывал и о собственном гешефте.

В 1898 году Россия арендовала у Китая Ляодунский полуостров с военно-морской базой Порт-Артур и поселком Далянь, который усилиями Витте очень быстро превратился в город Дальний. Но если на Дальний тратились деньги без счета (было освоено около 26 млн рублей за 4 года), то в случае Порт-Артура была произнесена знакомая всем нам фраза: «Денег нет, но вы держитесь там».

И Порт-Артур, с недостроенными или существующими только на бумаге укреплениями действительно «держался там» под непрерывным огнем японцев весь 1904 год. Пока другой «эффективный менеджер» – генерал Стессель - не сдал крепость врагу со всем гарнизоном, а сам уехал чаевничать с царем.

На Порт-Артур Витте выделил всего 4,6 млн рублей, причем до… 1909 года. Прекрасно зная, что на Дальнем Востоке давно пахнет порохом и не сегодня-завтра заговорят пушки.

Кстати, о пушках. Ляодунский полуостров был в начале ХХ века знатным захолустьем, а поселок Далянь вообще дырой. Это сейчас китайцы строят в Даляне авианосцы, пользуясь той самой инфраструктурой, которую когда-то так щедро создавал на казенные миллионы Витте.

Именно благодаря Витте была оборудована гавань Дальнего и построены великолепные причалы, куда японцы со всеми удобствами выгрузили свои осадные пушки, которые затем уничтожили укрепления Порт-Артура и стоявшие на его рейде русские броненосцы и крейсера.

Огромное спасибо Витте должны были сказать японцы и за протянутую к Дальнему ветку Южно-Манчжурской железной дороги, по которой они потом перебрасывали войска вглубь Манчжурии, где громили… превосходящие силы «эффективного менеджера» и по совместительству горе-полководца А. Куропаткина. Который умудрился проиграть все без исключения сражения русско-японской войны, даже те, которые русская армия почти выиграла.

Например, сражение при Сандепу в январе 1905 года. Русским войскам фактически удалось окружить японцев, но в дело решительно вмешался Куропаткин, приказав… отступать. При Сталине Куропаткина моментально отдали бы под трибунал и без долгих проволочек расстреляли бы как изменника, однако царь ценил этого «гения» маневренно-отступательной войны и в Первую мировую доверил ему командовать Северным фронтом.

Стоит ли упоминать о том, что и там бездарь Куропаткин в очередной раз блистательно обделался? Так же став одним из могильщиков Российской империи.

Не без помощи Витте были замедлены темпы выполнения кораблестроительной программы 1898 года «для нужд Дальнего Востока». Сначала он настаивал на сокращении выделяемых Морскому министерству сумм, но на финансировании программы в полном объеме настоял лично царь, и Витте смог лишь добиться рассрочки выделения денег, отпуская в год не более 20 млн рублей.

А вот Японии никто не мешал выполнять свою кораблестроительную программу, и ни один «эффективный менеджер» не определял, когда и сколько будет построено броненосцев и крейсеров.

Вот почему к началу войны Япония завершила свою программу, а Россия – нет. В то время как экипажи японских броненосцев и крейсеров проходили боевое слаживание, многие российские корабли находились еще в процессе постройки.

Понятно, что любой министр финансов всегда будет стараться урезать расходы, такова его профессиональная особенность. Но Витте был не просто министр финансов, он был всесильным министром финансов. В сферу его интересов входили не только финансы империи, но и железные дороги, торговый флот, отношения с рядом зарубежных «партнеров», которые, кстати, очень любили награждать Витте разнообразными орденами. Интересно, за какие такие заслуги?

В общем, перед Витте целое десятилетие открывались очень и очень заманчивые перспективы, и он, не будь дураком, этим пользовался. Не то чтобы вредил в открытую, но ведь можно десяток миллионов казенных рублей в первую очередь пустить не на снаряды и броню для флота, а на закупку рельс для Транссиба у очень приятных и хороших людей? Можно, ведь это тоже нужное, государственное дело. А флот потерпит, и так на него громадные средства тратятся.

Кончилось всё тем, что экономия на крейсерах и бастионах Порт-Артура, а также затягивание с их финансированием привела к потере и крейсеров, и бастионов. И Порт-Артура с только что отстроенным Дальним.

Более того, проигранная война обошлась России почти в 3 миллиарда рублей, и это не считая людских потерь, потери репутации, потери территории и начавшейся революции, которая тоже влетела в копеечку.

А если смотреть шире, то из-за действий (или бездействия) «эффективных менеджеров» типа Витте, Куропаткина и ещё десятков им подобных Россия проиграла войну стране, которую ещё тридцать лет назад никто не знал. Знали, что где-то у черта на куличиках есть отсталая, феодальная Япония, армия которой вооружена луками и кремневыми ружьями, а флот сплошь деревянный. И вот эта отсталая азиатская страна «в одну калитку» разгромила, в прямом смысле этого слова, огромную и сильную в военном отношении Россию.

Для сравнения, Япония не могла иметь армию численностью более 850 000 человек – у страны попросту не было достаточных запасов оружия, боеприпасов и прочих ресурсов. А Россия могла выставить армию и в миллион человек, и в пять миллионов. Если бы понадобилось, то выставила бы и десять миллионов. И оружия бы хватило, и боеприпасов, и денег.

Японцы были сильны своим флотом, но континентальная Россия всегда была сильна именно сухопутной армией. Которая,на момент окончания войны фактически была наконец-то отмобилизована до нужной численности и снабжена всем необходимым. И соотношение сил в Манчжурии к лету 1905 складывалось для японцев крайне неблагоприятно. Численность русской армии перевалила за полмиллиона, в то время как японцы не располагали и 350 000 солдат. А уж превосходство России в артиллерии и вовсе было кратным. Как говорится, вот теперь и повоюем, но…

Но летом 1905 года царь со своим окружением задумался над тем, что же делать дальше? Многие высказались за продолжение войны, в успехе которой были уверены. И если море оставалось за японцами, то на суше Россия имела все шансы завершить войну победой и, следовательно, спасти лицо и не принимать унизительных условий мира.

Продолжение войны оценили ещё в один миллиард рублей, и это обстоятельство, а также революционная ситуация в стране привели к тому, что нерешительный царь предпочел заключить позорный Портсмутский мир. Наверняка на его решение в той или иной степени повлияли и некоторые «эксперты» из «эффективных менеджеров».

Но ничего этого не было бы и в помине, если бы в свое время Витте не занимался финансированием ненужных России «строек века», да еще с ярко выраженной коррупционной составляющей, а направлял деньги на срочные государственные программы. Например, на укрепление армии и флота. Глядишь, японцы банально поостереглись бы нападать на Россию, видя не малочисленные сибирские дивизии, а многочисленную кадровую армию. И не уступающий им численно флот с прекрасно вооруженным и защищенным Порт-Артуром.

Да, на это пришлось бы потратить сотни миллионов рублей, зато сохранились бы миллиарды. Сохранились бы жизни десятков тысяч солдат и моряков, Россия не уронила бы ниже плинтуса свою репутацию и на неё не стали бы смотреть, как на недееспособного глиняного колосса.

Именно подобный взгляд во многом определил расстановку сил накануне Первой мировой войны. Не было бы и революции, которая просто не могла бы полыхнуть, как это случилось в 1905 году, если бы с Дальнего Востока шли победные реляции, а не бесконечные рассказы об отступающем болване Куропаткине и потоплении наших кораблей. И желчный дедушка Ленин не ругал бы последними словами из своего европейского далека «прогнившее самодержавие», и история совершенно точно пошла бы совсем по другому пути.

Но она пошла по тому пути, по которому её направили «эффективные менеджеры». У которых есть свои гешефты, но вечно нет денег на нужды собственного народа и страны. Которую они не факт что воспринимают как собственную.

К сожалению, они и поныне продолжают проводить свою, одним им понятную политику, которая может аукнуться в будущем России не меньшими бедами, чем в начале прошлого века.

И ведь аукнется, так как история лишь учит тому, что она ничему не учит. Особенно тех, кто не хочет учится и плевать хотел на историю.