«Гражданская война началась с акции иностранной интервенции»

За спортивными событиями в этом году совершенно незамеченной осталась важная дата для истории России и мира, а именно – начало Гражданской войны

В начале июня стараниями белочехов было организовано первое антибольшевистское правительство, Комуч, 23 июня – Временное Сибирское правительство.



Изображение с сайта nakanune.ru

Существующие мифы о том периоде не только не опровергаются, но и активно пропагандируются все последние 30 лет. О событиях, развернувшихся в нашей стране 100 лет назад, рассказывает в беседе с Накануне.RU историк, писатель и публицист Александр Колпакиди.

– Александр Иванович, хотели бы вспомнить значимые для страны события, которым исполнилось столетие. В начале июня 1918 г. стараниями так называемых "белочехов" было организовано первое антибольшевисткое правительство.

Почему антибольшевистские правительства организовывали какие-то "пленные" чехи, были ли они пленными, чем руководствовались?

– События происходили следующие. 2 мая под Парижем Верховный военный совет Антанты принял решение под номером 25. Третьим пунктом там четко было сказано, что те чешские части, которые продвинулись дальше Омска, должны принять участие в экспедиции в Сибири.

То есть, по сути, речь идет о том, что те самые будущие "белочехи" должны поднять восстание и захватить Сибирь, установить контроль над железной дорогой и под своими штыками обеспечить продвижение войск Антанты вглубь России.

И чехи 25 мая поднимают мятеж на всем протяжении железной дороги. Центральная Россия оказывается отрезана от всей Сибири и Дальнего Востока, то есть отсечены все плодородные края.

До этого немцы отрезали от нас Украину и Дон, а теперь чехи отрезали еще Сибирь, на Кубани шли бои, там ничего не соберешь, в итоге – Центральная Россия оказалась без хлеба, что привело к становлению продовольственной диктатуры, а это, в свою очередь, настроило крестьян против большевиков.

И они, не понимая сути событий (тогда шла еще и массированная пропаганда, что все именно из-за большевиков) подняли в поддержку чехов под их руководством восстание.

Получается, что наша Гражданская война началась с акции иностранной интервенции, так как чехи не были военнослужащими русской армии, у них даже не было статуса просто военнопленных.

По статусу они были военнослужащие французской армии, французы им и жалованье платили – после Гражданской войны Франция выплатила им деньги за все эти годы.

Теперь нам говорят, что их просто не выпускали и не давали уехать. А самое смешное, что где-то треть этого корпуса была во Владивостоке – почему же они не уплыли? Зачем они все вернулись обратно в Центральную Россию?

К сожалению, наши историки все это игнорируют – и решение 2 мая, и то, что большая часть их направилась не на Восток, а на Запад, и то, что советские города они брали хитростью.

Никто не ждал этого, ведь их не воспринимали как врагов, их воспринимали как своих же братьев, славян. Кроме того, они ведь создали советы у себя, они называли себя революционерами, говорили, что полностью поддерживают советскую власть. Это был коварный обманный маневр с их стороны.

– А из чего же тогда "белое" движение потом возникло?

– Конечно, у нас были недовольные советской властью, офицеры, какие-то политические деятели, кадеты, юристы и просто аферисты, но все они находились в подполье. Мы имеем воспоминания тех лет, где сказано, что к моменту мятежа подполье было раздроблено, дезориентировано и не надеялось уже ни на что.

Есть воспоминания руководителя вот этого самого Комуча в Самаре, первого антибольшевистского правительства, которое они установили, и он писал, что никто не верил ни во что, люди разбредались, рабочие их не поддерживали. Все это было, но шло на спад.

Не надо все сводить к Антанте и чехам, интервенция была и шла с начала года: немецкая, австро-венгерская интервенция, 800 тыс. солдат и офицеров захватили Украину.

Атаман Краснов кричал про "единую, неделимую Россию", какой он большой русский патриот, и как они любят Россию, и что большевики – "немецкие шпионы", но он же под руководством австро-венгров захватил Дон, сформировал там свою марионеточную, пронемецкую власть.

Нужно понимать, что белые офицеры были продажными шкурами – кто платил, тот и заказывал музыку. Краснов поддерживал немцев, а Семенов и Колмаков – японцев.

– "За веру, царя и Отечество" кто-то был все-таки, как сейчас в "белой мифологии" рассказывают?

– Было шесть белых армий на Западе и на Юге, которые провозгласили, что они монархисты прогерманской ориентации. Астраханская армия, Западная, Южная и так далее. То есть это были немецкие марионетки из числа русских офицеров. Но люди к ним не шли, вот в чем проблема.

Сейчас говорят, что белые проиграли потому, что они были за Учредительное собрание, а не выступали за царя-батюшку – это вранье. Среди них было множество людей за царя-батюшку, просто этого царя уже не хотел народ.

Это сейчас хорошо или никак вспоминают про Николая, а тогда память о нем настоящем была жива, и никто не хотел больше ничего подобного, массы были настроены антимонархически. Потому у нашего белого движения без поддержки интервентов шансов не было.

Сейчас говорят, что решающую роль в начале войны сыграли казаки, что они были движущей силой, но на самом деле до интервенции казачество в основной массе поддерживало советскую власть.

Например, мятеж Каледина на Дону подавили сами казаки, добровольческую армию на Кубани разбили сами кубанские казаки. Командиры кубанских казаков – Кочубей, Сорокин, Воронов, Батлука, Мироненко сформировали свои казачьи отряды, и именно они разгромили добровольческую армию, когда и был убит Корнилов. И добровольческая армия ушла.

Семенова и Колмакова разбили местные забайкальские, дальневосточные казаки. Поэтому, когда сейчас говорят, что все казачество было на стороне белых – это неправда.

Но, когда пришли немцы, когда начался чешский мятеж, тогда красные казаки были истреблены, казачество оказалось на захваченной территории, им было некуда деваться. Собственно, белоказачьи атаманы провели мобилизацию, многих воевать просто заставили.

Но если сравнить, сколько служило казаков в Первую мировую войну и сколько в белой армии, то даже в самые "тучные" годы, когда удалось загнать наибольшее количество в свою армию, насчитывалось их от общего числа порядка 30%. Возникает вопрос – а где же остальные 70%?

Но сейчас наши историки говорят, что в Красной Армии их было совсем мало. Это неправда, их было очень много, я пытался посчитать казаков, которые занимали должности старших офицеров в Красной Армии, и это оказалось около тысячи человек. Если старших офицеров была тысяча человек, то сколько рядовых?

Вся история Гражданской войны состоит из таких лживых мифов, которые последние 30 лет безнаказанно распространяются. Сталин очень верно сказал в 1926 г., что если бы не вмешательство англичан и американцев, французов и японцев, то такой Гражданской войны, которая у нас была, никогда бы не могло быть.

Это слова Сталина, который был участником событий – возникает вопрос, а зачем Сталину врать в 1926 г., когда уже все было хорошо, и никакая интервенция нам не грозила? Самый спокойный год за всю историю Советского Союза.

– То есть Гражданская война фактически началась с интервенции?

– Очень важный момент в нашей Гражданской войне – вмешательство интервентов было первичным.

Интервенция, с одной стороны, немцев и австро-венгров – кстати, первыми начали интервенцию даже не немцы, а румыны, которые обрушились на нас стотысячной армией, и их полковник Муравьев и знаменитый матрос Желязняков громили в феврале-марте – вот эта интервенция составляла порядка 800 тыс. человек.

А с другой стороны интервенция Антанты, которая была и на севере, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Средней Азии, и на Украине, и на юге страны, то есть повсеместно.

Вся территория страны была охвачена интервенцией, Антанта послала более 1 млн солдат и офицеров. Тут возникает вопрос – если были такие огромные цифры интервентов, то сколько же было белых? Как это ни анекдотично – менее 1 млн.

– Если их было так много, как же они не победили?

– Да, интервентов было больше, но проблема в том, что они предпочитали не воевать, а просто грабить: вывезли за годы Гражданской войны из нашей страны на десятки миллиардов золотых рублей продуктов, сырья, станки вывозили, пеньку, масло, руду, яйца. Абсолютно серьезно – 50 млн яиц вывезли только немцы.

И вот возникает вопрос, а что это было вообще? Потому что сейчас есть историки, которые говорят, что не было интервенции. Напомню, что решительными сторонниками интервенции были Черчилль и фельдмаршал Фош. Были и противники этой политики, тем не менее, войска посылали.

Иностранные легионы пришли к нам в 1918 г. и оставались здесь до 1925 г., правда, последние три года только на Сахалине, но, тем не менее, формально война длилась семь лет.

Поэтому, я думаю, что, конечно, это невиданное торжество нашего народа, который сумел не только разгромить интервентов, но и сохранить целостность страны, сумел построить великую державу.

– Сегодня считают, что Гражданская война началась аж в 1917 г. и начали ее именно "красные" – советская власть, по сути. Так была ли Гражданская война до восстания белочехов?

– В исторической науке есть термин, что такое Гражданская война – это война, которая подчиняет всю экономику, политику и идеологию ведению военных действий, когда создаются фронты, когда борются силы, претендующие на легитимность в обществе.

До чешского мятежа этого не было, не было фронтов ни у Дутова, ни у Семенова, ни у Кулибина, это были отдельные вооруженные группы. И то, что с ними произошло, называется вооруженные конфликты, а не война. Я не говорю, что наличие фронтов – это обязательный признак Гражданской войны, но это один из признаков.

Вот в ноябре 1920 г. фронты закончились. Ну, говорят, что басмачи были до 1926 г. – но разве они представляли какую-то угрозу? Даже самую фантастическую? Никакой угрозы они не представляли.

На Дальнем Востоке оставалась земская рать Детерихса, сбежавший из дурдома один из генералов царской армии называл себя воеводой, написал книгу про отрезанные царские головы, явно шизофренический офицер.

Детерихс набрал около 10 тыс. человек и попытался чего-то захватить, ему надавали "кренделей", и он убежал в эмиграцию, стал сапожником. И что, вот это странненькое формирование продлевает войну с 1920 до 1926 г.?

С одной стороны, у него были "семеновцы", предатели коллаборационисты японские – Семенов вообще хотел оттяпать часть территории России и объединить ее с Монголией, создать свое Монгольское государство, а себя чуть ли не императором провозгласить. То есть тоже какой-то ненормальный авантюрист.

И вот это продление Гражданской войны? Это просто смешно. А для чего это? Чтобы замутнить людям мозги, чтобы не признавать, что белогвардейцы были просто прислужниками интервентов.

Я хочу напомнить, что было много царских офицеров, генералов, которые не просто перешли на сторону Красной Армии, а которые, когда попали в плен, предпочли быть повешенными, но не перешли на сторону белых. У нас об этом не вспоминают, но их было много, и еще раз подчеркну – не только офицеров, но и генералов.

Например, сын генерала Брусилова так поступил, генералы Соболев, Николаев, Кевич, генерал-лейтенант барон Фон Тауба и другие. Они предпочли погибнуть, но не перешли на сторону белых.

Почему они так сделали? Потому что были патриотами. И генерал Николаев, когда во время трибунала его спросили "почему", он сказал: "Потому что вы выступаете против правительства, а наше солдатское дело служить правительству и защищать государство от захватчиков, а вы служите захватчикам". Вот и вся правда.

– Теперь же белочехам ставят памятники.

– Скажите, в какой африканской стране могут поставить памятник английским колонизаторам? А если в Индии ты об этом заикнешься – тебя просто убьют. А тут – пожалуйста. Причем, обратите внимание, кто это делает – чиновники и профессура. "Пятая колонна" в нашей стране.

Говорят в оправдание белых, что они не хотели поддерживать Брестский мир "позорный", но, извините, в это время уже шли так называемые отряды-завесы, которые боролись с немцами, что мешало белым "патриотам" вступить в эти отряды и бороться с немцами?

Нет, они предпочитали сидеть под бабьими юбками у себя там, в Тобольске, Красонярске, в Новониколаеве – ждали чехов. Вот чехи пришли, тут-то они и выскочили с криком "долой Брестский мир". А раньше-то вы почему не шли в армию защищать Родину? Красные не только патриоты, тут надо видеть две составляющие.

С одной стороны, да, они сохранили целостность страны, но их проект был направлен на строительство будущего, они хотели построить новый мир. И вот говорят, мол, они обманули – кого они обманули? Никого они не обманывали.

Что обещали, то и сделали – построили новый мир, великую страну, где сын крестьянина мог стать академиком, и он им становился. А белые в разных вариантах хотели вернуть прошлое: либо восстановить монархию, либо Временное правительство.

И как можно говорить о каких-то "трех правдах" – какая правда на стороне белых? Никакой. Тем не менее, они продолжали воевать, погубили массу людей.

Причем, я хочу сказать, что мы до сих пор не знаем точное количество их жертв. Я, например, поражаюсь, но мы до сих пор не знаем даже общего количества жертв Гражданской войны.

Все исследования, которые за 30 лет выходили в нашей стране, все без исключения, написаны с позиции "белых". Есть еще один интересный факт – население за годы Гражданской войны выросло, основные жертвы Гражданской войны – это жертвы эпидемий, но это не только у нас. В Европе знаете, какие были эпидемии?

Миллионы людей умерли, после Первой мировой войны, когда случилась последняя самая большая в истории цивилизации пандемия, в Европе вымерли миллионы людей.

Испанский грипп в 1918-1919 гг. во всем мире унес около 100 млн жизней, "испанка" началась в последние месяцы Первой мировой войны, у нас тоже люди умирали от эпидемии.

За время Гражданской войны красных погибло, по разным оценкам, от 250 до 500 тыс. человек, белых меньше, порядка 150-300 тыс. А нам сегодня рисуют "миллионы жертв". Причем большинство – это не погибшие во время боев, а умершие по болезни, эмигрировавшие.

Гражданская война продолжалась 2,5 года, разве это много? Американская гражданская война была в два раза дольше, Греческая – дольше, даже в Испании гражданская война длилась дольше, и жертв там было гораздо больше. Но там не было эпидемий, потому финальные цифры погибших гораздо меньше.

Однако количество именно погибших в боевых действиях и жертв террора вполне сопоставимое с другими подобными событиями в других странах. Нельзя сказать, что это была самая ужасная война в истории цивилизации.

Гражданская война в Англии была гораздо страшнее, в США – гораздо страшнее, а про Китай я вообще молчу, там чудовищная гражданская война длилась чуть ли не полвека. Зачем у нас нагнетают? Зачем ковыряются в этих болячках, раздувают про ужасы? Это одно из проявлений антикоммунистической пропаганды, которая ведется у нас уже 30 лет.

И все цифры по "красному террору" лживые, абсолютно лживые. Согласно этим работам, "красный террор" имел гораздо большие масштабы, чем был на самом деле, забывают постоянно сказать, что он был введен только в ответ на белый террор, который был более массовым – белые уничтожили гораздо больше людей.

Сколько уничтожили интервенты, мы примерно знаем – 111 тыс. человек. Был проведен подсчет всех расстрелянных ревтрибуналом и органами ВЧК, оказалось таких около 50 тыс. человек. А Деникин, в свою очередь, уничтожил 1,8 млн человек. Есть разница?

– А сегодня нам говорят: "А стоило ли это того?"

– Посмотрите, что получилось, когда наши солдаты пришли освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию, то есть они пришли на территорию Польши, оказалось, что им придется перестраивать все, даже железные дороги.

Железные дороги остались там такими, какими их построили при царе. Они только колею перестроили, а у нас уже были совершенно другие железные дороги.

Когда сейчас говорят, что Транссиб, построенный Николаем II, выиграл Великую Отечественную войну, то на самом деле стоит вспомнить, что построен он был, во-первых, Александром III. А во-вторых, в СССР его полностью переделали, реконструировали из аттракциона для элиты.

Все забывают, какой он был в царское время – совсем не тот Транссиб, что выиграл войну: он был одноколейный, на минуточку.

Польша "законсервировалась" со времен Российской Империи, и это касалось не только прогресса, техники и железной дороги – там остались прежние нравы: погромы, коррупция, бюрократия – все без исключения прелести царской России Польша Пилсудского воспроизвела.

У нас же была уже совсем другая реальность, здесь была другая экономика, здесь была другая наука, другие солдаты и другая армия, поэтому поляки проиграли фашистам, а мы выиграли.

Победа в Великой Отечественной войне была обусловлена победой красных в Гражданской войне. Кто ни победи тогда, кроме красных, он привел бы страну к расчленению, беспрерывным конфликтам, к развалу и деградации.

Если бы победили Колчак, Махно или Керенский – мы бы сейчас были Африкой. Поэтому, когда сейчас говорят, что было три правды: белая, красная и зеленая – врут.

Во-первых, никакой "зеленой" не было: у всех так называемых "зеленых" были разные правды – эсеровцы, монархисты и другие, они никак между собой не могли договориться.

Все банды между собой враждовали, начиная с анархистов, заканчивая монархистами – говорить об одной какой-то "зеленой" правде просто смешно. О какой "белой" правде можно говорить, если эти люди притащили в нашу страну интервентов?

Вся история Гражданской войны мифологизирована, оболгана и извращена за последние 30 лет. Описываются белая армия, белые правительства, а красные описаны как некая чужеродная, иностранная сила, но это же совершенный бред.

Именно эти люди и спасли страну – как же из них можно делать агрессоров? Колчак поддерживал идею Временного правительства о свободной Польше, есть письмо Врангеля французскому руководству от 20 июня 1920 г., где он просит помочь ему расколоть страну на две части: на большевистскую и белогвардейскую.

Ну, какая же "единая и неделимая", когда нам бы только кусок отрежьте и мы будем довольны?

– Но некоторые иностранцы, как мы помним, переходили к красным, Ярослав Гашек, например?

– Да, иностранцы тоже переходили на сторону красных – 5-6 тыс. чехов по собственной инициативе ушли служить в Красную Армию, но когда они вернулись домой, их в тюрьмы бросали, специально для югослав их правительство приготовило концлагерь, а те, кто воевали на стороне белых, – это были официальные представители своих стран.

У Колчака была целая польская дивизия во главе с полковником Чума, они подчинялись своим польским властям. Белогвардейцы – просто патентованные предатели, огромное количество служило интервентам.

Судьба Колчака, которого использовали, а потом предали – хорошая иллюстрация того, кто был "курица", а кто "яйцо" во всем этом сотрудничестве интервентов и белогвардейцев.

Их использовали, а потом выкидывали, их судьба была незавидна, как "армия" генерала Юденича, вымиравшая в свободной Эстонии. Гражданская война, конечно, трагедия, но кончилось все хорошо, а могло кончиться и плохо.