SpaceX отправила робота изучать космос

19:11

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида.

Ракета несёт грузовую капсулу Dragon и робота-помощника CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) с системой искусственного интеллекта на Международную космическую станцию.

Робота CIMON создала компания Airbus, в качестве искусственного интеллекта используется система Watson AI от IBM, сообщает «Ферра.ру».

Он будет общаться с командой МКС и позволит испытать искусственный интеллект в космосе. Впрочем, за всё время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трёх часов.

Робот выглядит как шар со встроенным экраном. Он весит около пяти килограммов и оснащается 14 вентиляторами для передвижения по МКС в условиях невесомости. Помимо того, что на экран выводится различная полезная информация, он также имеет интерфейс с анимированным «лицом».