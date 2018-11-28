Стратегическая победа Сталина в Тегеране

75 лет назад открылась Тегеранская конференция - первое в годы Второй мировой войны совещание «Большой тройки»

28 ноября 1943 года состоялось совещание глав трех великих держав СССР, США и Великобритании: Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль.



Руководители стран антигитлеровской коалиции во время Тегеранской конференции 28 ноября—1 декабря 1943 года. Слева направо: Председателя СНК СССР И.В. Сталин, Президент США Ф.Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Фото с сайта wikimedia.org

Руководители великих держав собрались в Тегеране для решения ряда сложных вопросов, связанных с продолжением войны против гитлеровской Германии, послевоенным устройством Европы, и вступления СССР в войну с Японией.

В Западной Европе проводить встречу «Большой тройки» было негде или опасно. Американцы и британцы не хотели проводить конференцию и на советской территории. В августе 1943 года Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину, что, по их мнению, для такой конференции не подходят ни Архангельск, ни Астрахань.

Они предлагали провести встречу на Аляске, в Фэрбенксе. Но Сталин отказался в такое напряженное время уехать из Москвы на столь отдаленное расстояние. Советский вождь предложил провести встречу в государстве, где имелись представительства всех трех держав, например, в Иране.

Помимо Тегерана, в роли «столиц конференции» рассматривали Каир (его предложил Черчилль), Стамбул и Багдад. Но остановились на Тегеране, так как в этот момент его контролировали советские и британские войска, был здесь и американский контингент.

Иранскую операцию (операция «Согласие») англо-советские войска провели в конце августа - первой половине сентября 1941 года. Союзные войска оккупировали Иран из-за ряда военно-стратегических и экономических соображений.

Так, иранское руководство в предвоенные годы активно сотрудничало с Третьим рейхом, в Персии набирала силу идеология иранского национализма. В результате существовала реальная угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне и появления здесь немецких войск.

Иран стал базой германской разведки, что угрожало интересам Великобритании и СССР в регионе. Возникла необходимость взять под контроль иранские нефтяные месторождения, предотвращая возможный их захват немцами.

Кроме того, СССР и Великобритания создавали южный транспортный коридор, по которому союзники могли поддерживать Россию в рамках реализации программы ленд-лиза.

Части Красной Армии заняли Северный Иран. Разведотделы советских 44-й и 47-й армий проводили активную работу по ликвидации немецкой агентуры. Британские войска оккупировали юго-западные провинции Ирана. Американские войска, под предлогом защиты грузов, поставляемых в Советский Союз, вошли в Иран в конце 1942 года. Без всяких формальностей американцы заняли порты Бендер-Шахпур и Хорремшехр.

Через иранскую территорию пролегла важная коммуникация, по которой в СССР перебрасывали американские стратегические грузы. В целом обстановка в Иране была хоть и сложной, но контролируемой.

В иранской столице дислоцировался советский 182-й горнострелковый полк, который охранял наиболее важные объекты (перед началом конференции его заменили на более подготовленную часть).

Большинство простых персов относились к советским людям с уважением. Это облегчало действия советской разведки, которая легко находила среди иранцев добровольных помощников.

Сталин отказался лететь самолётом и выехал на конференцию 22 ноября 1943 год на литерном поезде №501, который проследовал через Сталинград и Баку. За безопасность движения отвечал лично Берия, он ехал в отдельном вагоне. В делегацию также входили Молотов, Ворошилов, Штеменко, соответствующие работники Наркомата иностранных дел и Генерального штаба.

Из Баку вылетели на двух самолетах. Первым управлял летчик-ас, командир 2-й авиадивизии особого назначения Виктор Грачёв, в самолете летели Сталин, Молотов и Ворошилов. Командующий авиацией дальнего действия Александр Голованов лично управлял вторым самолетом.

Черчилль отправился из Лондона в Каир, где ждал американского президента, чтобы ещё раз согласовать позиции США и Англии по основным вопросам переговоров с советским вождем.

Рузвельт пересек Атлантический океан на линейном корабле «Айова» в сопровождении значительно эскорта. Им удалось избежать столкновения с немецкими субмаринами.

После девятидневного морского перехода американская эскадра прибыла в алжирский порт Оран. Затем Рузвельт прибыл в Каир. 28 ноября делегации трех великих держав уже были в иранской столице.

Из-за угрозы со стороны немецких агентов были предприняты масштабные меры по обеспечению безопасности высокопоставленных гостей.

Правительственная делегация СССР остановилась на территории советского посольства. Англичане расположились на территории британского посольства. Британская и советская дипмиссии располагались на противоположных сторонах одной улицы иранской столицы шириной не более 50 м. Американский президент, в связи с террористической угрозой, принял приглашение поселиться в здании советского посольства.

Американское посольство находилось на окраине города, что серьёзно ухудшало возможности по созданию плотного кольца безопасности. Совещания проходили в советском посольстве, куда Черчилль ходил по специально построенному крытому коридору, соединившему советскую и английскую миссии.

Вокруг объединенного этим «коридором безопасности» советско-британского дипломатического комплекса, советские и английские спецслужбы создали три кольца усиленной охраны, подкрепленные бронетехникой. Вся пресса в Тегеране остановила свою деятельность, были отключены телефон, телеграф и радиосвязь.

Германия, опираясь на многочисленную агентуру, попыталась организовать покушение на лидеров «Большой тройки» (операция «Длинный прыжок»). Однако советская разведка знала об этой операции.

К тому же советские разведчики совместно с британскими коллегами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения немецких радистов, которые готовили плацдарм для высадки диверсионной группы. Немецких радистов перехватили, а затем взяли и всю немецкую агентурную сеть (более 400 человек).

Часть из них перевербовали. Покушение на лидеров СССР, США и Англии было предотвращено.



Фото с сайта wikimedia.org

Переговоры

Среди наиболее важных вопросов, которые обсуждали в Тегеране были:

1) проблема открытия союзниками «второго фронта». Это был наиболее сложный вопрос. Англия и США всячески затягивали сроки открытия второго фронта в Европе. К тому же Черчилль хотел открыть «Балканский фронт», с участием Турции, чтобы наступая через Балканы, отрезать Красную Армию от важнейших центров Центральной Европы;

2) польский вопрос - о границах Польши после войны;

3) вопрос вступления СССР в войну с Японской империей;

4) вопрос будущего Ирана, предоставления ему независимости;

5) вопросы послевоенного устройства Европы - в первую очередь решали судьбу Германии и обеспечения безопасности в мире после войны.

Главной проблемой было решение об открытии т. н. «второго фронта», то есть высадки войск союзников в Европе и создание Западного фронта. Это должно было значительно ускорить падение Германии.

После стратегического коренного перелома в Великой Отечественной войне, который произошел в ходе Сталинградской и Курской битв, положение на Восточном (Русском) фронте складывалось благоприятно для Красной Армии. Немецкие войска понесли невосполнимые потери и не могли их уже восполнить, и германское военно-политическое руководство утратило стратегическую инициативу в войне.

Вермахт перешёл к стратегической обороне. Красная Армия теснила врага. Однако по победы было ещё далеко, Третий рейх по-прежнему был грозным противником мощными вооруженными силами, сильной промышленностью.

Немцы контролировали обширные территории СССР и Восточную, Юго-Восточную, Центральную и Западную Европу. Ускорить разгром Германии и её союзников можно было только совместными усилиями трех великих держав.

Союзники обещали открыть второй фронт ещё в 1942 году, но прошел год, и никаких подвижек не было. В военном отношении союзники были готовы к началу операции к июлю-августу 1943 года, когда на Восточном фронте шло жестокое сражение на Орловско-Курской дуге.

В Англии была развернута 500-тыс. экспедиционная армия, которая была в полной боеготовности, её обеспечили всем необходимым, в том числе кораблями и судами для боевого прикрытия, поддержки огнем и высадки десанта. Однако фронт не открывали по геополитическим мотивам.

Лондон и Вашингтон не собирались помогать Москве. Советская разведка выяснила, что в 1943 году союзники второй фронт на севере Франции не откроют. Они будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением».

Необходимо помнить, что Лондон и Вашингтон были зачинщиками Второй мировой войны. Они взрастили Гитлера, позволили нацистам взять власть, восстановить военную и экономическую мощь рейха, позволили Берлину подмять под себя большую часть Европы.

Третий рейх был «тараном» хозяев Запада для сокрушения советской цивилизации. Лондон в тайных переговорах обещал Гитлеру, что «второго фронта» не будет, если Германия пойдёт «крестовым походом на Восток». Отсюда выжидательная политика Англии и США в 1941 – 1943 гг.

Хозяева Запада планировали, что Германия сможет сокрушить СССР, но в ходе этого поединка титанов будет ослаблена, что позволит англосаксам присвоить все плоды победы в мировой войне.

Только после того, как стало очевидно, что гитлеровская Германия не сможет одолеть Россию-СССР, Лондон и Вашингтон поспешили укрепить союз с Москвой, чтобы оказаться в стане победителей в сценарии, где победу в войне одерживают русские.

К тому же стало известно, что Лондон и Вашингтон разработали стратегический план по наступлению с южного направления, на подступах к Италии и Балканскому полуострову. Они планировали вывести из войны Италию, проведя закулисные переговоры с итальянскими политическими деятелями. Вынудить выступить на своей стороне Турцию и с помощью неё открыть путь на Балканы, начав наступление осенью. А до осени выжидать, смотреть, что происходит на Русском фронте.

Англо-американское руководство считало, что немцы летом 1944 года развернут новое стратегическое наступление на Восточном фронте, но после некоторых успехов будут снова остановлены и отброшены. Германия и СССР понесут огромные потери, обескровят свои вооруженные силы. Одновременно разрабатывались планы высадки союзных войск в Сицилии, Греции и Норвегии.

Таким образом, хозяева Запада до последнего момента ждали, что СССР и Германия будут обескровлены в ходе титанической битвы. Это позволит Англии и США действовать с позиции силы и продиктовать условия послевоенного мирового порядка.

США и Англия хотели убедить СССР в том, что высадка на севере Франции осложнена недостатком в транспорте, что делает невозможным снабжение больших воинских соединений. Втягивание в войну Турции и наступление через Балканский полуостров - более выгодный сценарий, который позволит соединиться союзникам на территории Румынии и нанести удар по Германии с южного направления.

Таким образом, Черчилль хотел отсечь от СССР большую часть Европы. Кроме того, темпы ведения войны замедлялись, Германии уже не угрожала на центральном стратегическом направлении. Это давало возможность проработать новые антисоветские сценарии и ослабить значение Красной Армии на завершающем этапе войны, когда бои будут идти на германской территории.

В частности, прорабатывался сценарий антигитлеровского переворота в Германии, когда новое немецкое руководство поймет безнадежность положения, капитулирует и пустит англо-американские войска, чтобы спасти страну от Красной Армии.

После войны планировали создать антисоветский буфер из враждебных СССР режимов в Финляндии, Прибалтике, Польше, Румынии, новой Германии.

К тому же союзники скрывали от Москвы свой атомный проект, который не был направлен против Третьего рейха и должен был сделать англосаксов полными хозяевами планеты после завершения Второй мировой войны. Однако в Москве знали и об этом, и готовили ответные ходы.

После долгих дебатов проблема открытия второго фронта оказалась в тупике. Тогда Сталин выразил готовность покинуть конференцию: «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается».

Черчилль понял, что больше накалять вопрос нельзя, пошёл на компромисс. Рузвельт и Черчилль пообещали советскому вождю открыть второй фронт во Франции не позднее мая 1944 года. Окончательное время операции планировалось определить в первой половине 1944 г.

Для введения в заблуждение немецкого командования относительно места и начала высадки англо-американских войск в Западной Европе планировалось провести десантную операцию в Южной Франции.

Советские войска во время операции союзников должны были предпринять наступление, чтобы предотвратить переброску немецких войск с востока на запад. Также союзники договорились принять меры по оказанию помощи югославским партизанам.

Будущее Польши также вызвало серьёзные разногласия. Однако в предварительном порядке сумели договориться о том, что восточная граница Польского государства будет проходить по «линии Керзона». Эта линия в основном соответствовала этнографическому принципу: к западу от неё находились территории с преобладанием польского населения, к востоку - земли с преобладание западнорусского и литовского населения.

Территориальные аппетиты Варшавы решили удовлетворить за счёт Германии (Пруссии), которая ещё в средние века оккупировала значительные польские земли.

Сталин отклонил притязания Рузвельта и Черчилля по признанию Москвой польского эмигрантского правительства в Лондоне.

США и Англия планировали посадить в Польше своих марионеток. Москва не пошла на это и заявило, что СССР отделяет Польшу от эмигрантского правительства в Англии.

«Большая тройка» приняла «Декларацию по Ирану». Документ подчеркивал желание Москвы, Вашингтона и Лондона сохранить суверенитет и территориальную целостность Ирана. Оккупационные войска после завершения войны планировалось вывести. Надо сказать, что Сталин не собирался оставлять Иран в лапах англосаксов.

Во время пребывания в Тегеране Сталин изучил общее состояние иранской политической элиты, влияние на неё британцев, ознакомился с состоянием армии. Было принято решение организовать авиационную и танковую школы, передать им технику, чтобы организовать подготовку иранских кадров.

В ходе обсуждения послевоенного устройства Европы американский президент предложил расчленить Германию после войны на 5 автономных государственных образований и установить международный контроль (по факту Англии и США) за важнейшими германскими промышленными районами - Руром, Сааром и др. Его поддержал и Черчилль.

Кроме того, Черчилль предлагал создать т. н. «Дунайскую федерацию» из придунайских стран, с включением в неё южногерманских территорий. Практически Германию предлагали вернуть в прошлое - расчленить её. Это закладывало настоящую «мину» под будущее устройство Европы. Однако Сталин не согласился с таким решением и предложил передать германский вопрос в Европейскую консультативную комиссию.

СССР в качестве контрибуции получил право после победы присоединить к себе часть Восточной Пруссии. В дальнейшем Сталин остался на позиции сохранения единства Германии.

Таким образом, Германия должна быть благодарна России за сохранения единства государства и народа.

Американский президент Рузвельт предложил создать международную организацию (этот вопрос уже ранее обсуждался с Москвой) на принципах Объединённых Наций. Эта организация должна была обеспечить длительный мир после Второй мировой войны.

В комитет, который должен был не допустить начало новой войны и агрессии со стороны Германии и Японии, входили СССР, США, Великобритания и Китай. Сталин и Черчилль в целом поддержали эту идею.

Договорились и по японскому вопросу. Советская делегация, с учётом неоднократных нарушений Японской империей советско-японского договора 1941 года о нейтралитете и помощь Германии (плюс необходимость исторического реванша за 1904 – 1905 гг.), а также идя на встречу пожеланиям союзников, заявила, что СССР вступит в войну с Японией после окончательного разгрома Третьего рейха.

Таким образом, Сталин одержал убедительную дипломатическую победу на Тегеранской конференции. Он не дал «союзникам» продавить «южную стратегию» - наступление союзников через Балканы, заставил союзников дать обещание открыть второй фронт.

Польский вопрос был решен в интересах России – восстановление Польши было за счёт этнически польских областей, некогда оккупированных германцами. Эмигрантское польское правительство, которое находило «под колпаком» у Англии и США, Москва не признала законным.

Сталин не дал убить и расчленить Германию, что было исторической несправедливостью и создавало зону нестабильности на западных границах СССР. Москве была выгодно нейтральное, единое германское государство как противовес Англии и Франции.

По Японии Сталин дал себя «уговорить», но, по сути, молниеносная операция против японцев была в стратегических интересах России-СССР. Сталин брал исторический реванш России за войну 1904-1905 гг., возвращал утраченные территории и усиливал военно-стратегические и экономические позиции СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Советский Союз в ходе войны с Японией получал мощные позиции на Корейском полуострове и в Китае.