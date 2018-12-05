Исследования микробиологов помогут нейтрализовать запах свалок

14:18

Свалочные газы, которые образуются на полигонах ТБО, отравляют жизнь россиян в прямом и переносном смысле



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Ученые Биологического института ТГУ приступили к реализации исследовательского проекта, нацеленного на создание эффективных способов утилизации бытовых и промышленных отходов.

Свалочные газы, которые образуются на полигонах ТБО, отравляют жизнь россиян в прямом и переносном смысле. Летом 2018 года были зафиксированы случаи массового отравления людей в результате выброса сероводорода на городских свалках.

Задача микробиологов – выяснить, какие именно бактерии выделяют сероводород, и найти способы их нейтрализации. Проект реализуется совместно с ФИЦ Биотехнологии РАН при поддержке РФФИ.

– Тема утилизации бытовых отходов была предложена самим фондом, поскольку эта проблема становится всё острее, – говорит руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга Карначук. – Ежегодно в России образуются десятки миллионов тонн мусора. Испорченные продукты, отходы свиноферм и птицефабрик при разложении образуют сероводород, один из основных компонентов неприятного запаха, связанного со свалками. Его продуцируют сульфатвосстанавливающие бактерии, которые используют сульфат для питания.

Современные данные свидетельствуют, что сероводород является важной сигнальной молекулой и у животных, и у человека. В малых количествах он может быть полезен, в больших – ядовит, в отдельных случаях отравление приводит к летальным исходам.

Известно несколько сотен видов сульфатвосстанавливающих бактерий, относящихся к различным эволюционным группам, но какие из них живут на свалках, до сих пор никто не изучал.

Микробиологи выяснят это при помощи молекулярно-генетического анализа. На начальном этапе исследований ученые будут производить отбор проб и выделять ДНК микроорганизмов, что поможет идентифицировать их.

В этом микробиологам помогут сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН, которые являются признанными специалистами в области секвенирования ДНК.

Определив по генетическому следу виды сульфатвосстанавливающих бактерий, которые обитают на томском полигоне ТБО, ученые займутся выделением этих микроорганизмов из проб.

Исследование особенностей бактерий поможет разработать технологию борьбы с ними. Микробиологи вместе с учеными лаборатории физико-химических методов анализа подберут ингибиторы, которые будут сдерживать размножение бактерий, выделяющих сероводород.

Добавим, что выиграть грант РФФИ ученые БИ ТГУ смогли благодаря научному заделу. Микробиологи занимаются поиском новых микроорганизмов, их выделением, изучением и описанием.

Недавно исследователи обнаружили несколько новых бактерий, обитающих в артезианских скважинах. Две из них получили названия Ozemobacteria и Sumerlabacteria в честь мифологических славянских божеств Озема и Сумерлы, живущих под землей.

Сейчас микробиологи ТГУ реализуют ряд научных проектов, посвященных микроорганизмам, в частности, исследуют биогеохимическое взаимодействие бактерий и металлов (проект поддержан РФФИ), занимаются поиском новых бактерий в удаленных труднодоступных экосистемах в Сибири (при поддержке РНФ), занимаются практической работой – помогают предприятиям очищать сточные воды угольных шахт от сульфатов (при поддержке компании ОАО «Разрез Бунгурский-Северный»).