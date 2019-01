Telegram Messenger LLP ликвидируют в марте 2019 года

22:06

Компания Telegram Messenger LLP может быть ликвидирована через два месяца, в марте 2019 года. Это следует из уведомления, опубликованного 15 января на сайте британского государственного реестра юридических лиц.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что изменения правовой структуры компании никак не повлияют на блокировку мессенджера в России.

«Реестр компаний уведомляет, что, если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра, а общество с ограниченной ответственностью будет распущено», - сообщается на сайте.

С момента роспуска компании все права и имущество организации «будут считаться никому не принадлежащими и, следовательно, перейдут в собственность короны», отмечает «Право.ру».

10 января стало известно, что основатель одноименного мессенджера Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании. Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года. Согласно данным британского реестра, компания была создана совместно несколькими юрлицами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc., которая зарегистрирована в Белизе. Контролем в Telegram Messenger LLP обладает Павел Дуров.

Ликвидация внесенной в реестр Роскомнадзора компании никак не повлияет на блокировку мессенджера в России, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае – мессенджером Telegram. Ничего не меняется», – заявил он.