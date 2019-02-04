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В аномальных морозах в США нашли «российский след»

14:28 4.02.2019
Американская ведущая
Стоп-кадр из видео в Twitter
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Политический обозреватель MSNBC Рейчел Мэддоу (Rachel Maddow) предложила зрителям представить, что Россия устроила энергетический коллапс на фоне аномальных морозов в США.

Выведя на экран карту, демонстрирующую рекордные отрицательные температуры, она обратилась к американцам с вопросом, что они будут делать, если в их домах воцарится арктический холод.

На выступление журналистки обратила внимание WikiLeaks, опубликовав фрагмент передачи в Twitter. Подписчики WikiLeaks сочли речь Мэддоу надуманной и принялись троллить ведущую.

Отвечая на ее вопрос «что бы вы сделали?», некоторые заявили, что порадовались бы отключению энергии, поскольку в таком случае американцы «никогда больше не будут смотреть эту чушь».

Пользователи высмеяли желание Мэддоу выставить русских виноватыми в холодах в США.

«Несколько минут назад я съел немного сыра. Хотел его посолить. Я взял немного соли и приправил. Когда я съел это, заметил, что на самом деле это был сахар. Я просто уверен, что русские подменили мою соль на сахар... Чертовы русские. Они повсюду», - иронизирует Ozgur Zeren.

«Я живу в очень странной стране», - проанализировав речь Мэддоу, пришла к выводу «Мисс Нью-Джерси - 2015», телеведущая Самира Хан (Sameera Khan).

Защитники ведущей призвали признать, что ее слова не лишены смысла. «Русские и другие хакеры сознательно пытаются атаковать инфраструктуру, ОСОБЕННО нашу энергосистему, поэтому они имеют смысл», - пишет житель Сан-Франциско Эндрю Корнблатт (Andrew Kornblatt).

Мэддоу нередко подвергается нападкам за свои эксцентричные выступления по ТВ. Летом 2018 года ее раскритиковали за попытку сдержать слезы во время рассказа о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. Зрители сочли ее эмоции неискренними, пишет «Лента.ру».

Напомним, из-за сильных морозов и снегопадов в США погиб как минимум 21 человек. Причина аномальных холодов - арктический циклон.

Темы: США, Видео ролики
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 19:06
Гость: stalker

Этой телеведущей лечиться надо от паранойи. Хотя лично меня все это не удивляет. Нам некоторые господа постоянно пытаются внушить мысль о том, что наши собственные СМИ постоянно дезинформируют население. А эти заявления в американских СМИ как расценивать ? Если следовать такой логике, то русские виноваты абсолютно во всем. Как говорится, от диареи до золотухи.
04.02.2019, 19:04
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«Вына экран карту, демонстрирующую рекордные отрицательные температуры, она обратилась к американцам с вопросом, что они будут делать, если в их домах воцарится арктический холод»?
Ужос! Как в бородатом анекдоте. Могут начать покупать холодильники и в них греться. Куда катится мир, а ведь эти люди летали в космос.
04.02.2019, 17:32
Гость: Настоящий коммунист, из пролетариев

Советские коммунисты были вооружены всепобеждающим марксистско-ленинским учением, но даже они не решились уничтожить США, хотя у них были все возможности. А от нынешних троцкистов этого ожидать не приходится. Вся надежда на китайских коммунистов.
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