В аномальных морозах в США нашли «российский след»

Политический обозреватель MSNBC Рейчел Мэддоу (Rachel Maddow) предложила зрителям представить, что Россия устроила энергетический коллапс на фоне аномальных морозов в США.

Выведя на экран карту, демонстрирующую рекордные отрицательные температуры, она обратилась к американцам с вопросом, что они будут делать, если в их домах воцарится арктический холод.

На выступление журналистки обратила внимание WikiLeaks, опубликовав фрагмент передачи в Twitter. Подписчики WikiLeaks сочли речь Мэддоу надуманной и принялись троллить ведущую.

Отвечая на ее вопрос «что бы вы сделали?», некоторые заявили, что порадовались бы отключению энергии, поскольку в таком случае американцы «никогда больше не будут смотреть эту чушь».

Пользователи высмеяли желание Мэддоу выставить русских виноватыми в холодах в США.

«Несколько минут назад я съел немного сыра. Хотел его посолить. Я взял немного соли и приправил. Когда я съел это, заметил, что на самом деле это был сахар. Я просто уверен, что русские подменили мою соль на сахар... Чертовы русские. Они повсюду», - иронизирует Ozgur Zeren.

«Я живу в очень странной стране», - проанализировав речь Мэддоу, пришла к выводу «Мисс Нью-Джерси - 2015», телеведущая Самира Хан (Sameera Khan).

Защитники ведущей призвали признать, что ее слова не лишены смысла. «Русские и другие хакеры сознательно пытаются атаковать инфраструктуру, ОСОБЕННО нашу энергосистему, поэтому они имеют смысл», - пишет житель Сан-Франциско Эндрю Корнблатт (Andrew Kornblatt).

Мэддоу нередко подвергается нападкам за свои эксцентричные выступления по ТВ. Летом 2018 года ее раскритиковали за попытку сдержать слезы во время рассказа о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. Зрители сочли ее эмоции неискренними, пишет «Лента.ру».

Напомним, из-за сильных морозов и снегопадов в США погиб как минимум 21 человек. Причина аномальных холодов - арктический циклон.

U.S. largest audience TV host, MSNBC's Rachel Maddow (Democratic party aligned) this evening: Russia will freeze you and your family to death. pic.twitter.com/2KL4STsQpg

— WikiLeaks (@wikileaks) 31 января 2019 г.