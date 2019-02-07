В России появился роскошный православный телефон «Владимир Золотой»

12:06

Производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон «Владимир Золотой».



Фото с сайта caviar-phone.ru

Как можно видеть на фотографии, шестиугольная модель украшена большим золотым православным крестом.

Согласно информации на сайте производителя, вдохновение было найдено в образе князя древней Руси - Владимира Святославовича, прозванного Великим и Красным Солнышком.

Отмечается, что традиционно на иконах, картинах и памятниках князь Владимир изображен с крестом в одной руке и мечом в другой, эту идею продолжает и дизайн нового Tsar-телефона, соединяя в себе силуэт меча и драгоценное изображение креста, покрытое золотом.

Телефон работает под управлением системы Series 40 5TH Edition, Feature Pack 1, а его технические характеристики включают в себя 1 гигабайт встроенной памяти, 32 мегабайта оперативной памяти, Bluetooth, 2-мегапиксельную камеру, разъем micro-USB 2.0 и аккумулятор емкостью 830 MAH (время ожидания - 300 часов, время разговора - 5.5 часов).

Стоимость Tsar-телефон «Владимир Золотой» составляет 279 тысяч рублей.