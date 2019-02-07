]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В России появился роскошный православный телефон «Владимир Золотой»

12:06 7.02.2019

Производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон «Владимир Золотой».


Фото с сайта caviar-phone.ru

Как можно видеть на фотографии, шестиугольная модель украшена большим золотым православным крестом.

Согласно информации на сайте производителя, вдохновение было найдено в образе князя древней Руси - Владимира Святославовича, прозванного Великим и Красным Солнышком.

Отмечается, что традиционно на иконах, картинах и памятниках князь Владимир изображен с крестом в одной руке и мечом в другой, эту идею продолжает и дизайн нового Tsar-телефона, соединяя в себе силуэт меча и драгоценное изображение креста, покрытое золотом.

Телефон работает под управлением системы Series 40 5TH Edition, Feature Pack 1, а его технические характеристики включают в себя 1 гигабайт встроенной памяти, 32 мегабайта оперативной памяти, Bluetooth, 2-мегапиксельную камеру, разъем micro-USB 2.0 и аккумулятор емкостью 830 MAH (время ожидания - 300 часов, время разговора - 5.5 часов).

Стоимость Tsar-телефон «Владимир Золотой» составляет 279 тысяч рублей.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные телефоны, Мобильные устройства
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2019, 16:58
Гость: Гоша

Путин и Кирилл, однако, начали терять края представляя теперь себя в составе мирового золотого олигархата. Однако поверили, что после сдачи международной банковской мафии (именуемой себя глобализмом) почти всей имевшейся в наличии российской собственности "и сдирания с народа России последних шкур" им лично теперь-то дадут пропуск в будущий рабовладельческий рай на Земле. Но пути Господни все-таки неисповедимы и в отношении их и этого самого рая.
07.02.2019, 16:09
Гость: ВВВ

По последним исследованиям учёных, шизофрения болезнь заразная!
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.