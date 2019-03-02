]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

17:31 2.03.2019
Стоп-кадр из видео

Илон Маск опубликовал прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon), а также кадры из его кабины.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени. На борту корабля находится манекен Рипли, названный в честь героини из фильма "Чужие".

Спустя некоторое время после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, а космический корабль вывели на орбиту, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта.

Crew Dragon сконструировали на основе грузового корабля Dragon, который совершал рейсы на МКС последние шесть лет.

В 2011 году США завершили программу "Шаттл", и с тех пор американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах". Спустя три года НАСА подписало контракты со SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей.

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2019, 01:37
Гость: Длинный нос

Автоматические космические корабли гораздо надёжнее "пилотируемых".
03.03.2019, 01:06
Гость: Давно пора

на МКС резиновых баб-манекенов отправлять вместо неадекватных американок, которые в критические дни дырки сверлят.
03.03.2019, 00:55
Гость: То,

что рассказывает Рогозин, нужно разделить на 4, а лучше на 8.
Он такой же специалист в вопросах космоса, как я в вопросах ловли бабочек на острове Суматра.
У него образование журналиста.
Все комментарии (25)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.