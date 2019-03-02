SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
Илон Маск опубликовал прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon), а также кадры из его кабины.
Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени. На борту корабля находится манекен Рипли, названный в честь героини из фильма "Чужие".
Спустя некоторое время после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, а космический корабль вывели на орбиту, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта.
All systems and weather are go ahead of Crew Dragon's first test flight tomorrow morning at 2:49 a.m. EST, 7:49 UTC → https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/eSAiI9ZyJ2
— SpaceX (@SpaceX) 1 марта 2019 г.
Crew Dragon сконструировали на основе грузового корабля Dragon, который совершал рейсы на МКС последние шесть лет.
В 2011 году США завершили программу "Шаттл", и с тех пор американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах". Спустя три года НАСА подписало контракты со SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей.