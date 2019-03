SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

Илон Маск опубликовал прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon), а также кадры из его кабины.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени. На борту корабля находится манекен Рипли, названный в честь героини из фильма "Чужие".

Спустя некоторое время после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, а космический корабль вывели на орбиту, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта.

