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Илон Маск назвал ракеты России лучшими в мире

11:57 8.03.2019
Фото с сайта roscosmos.ru
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Глава американской частной космической компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в «Твиттер» высоко оценил российские ракеты, в частности «Ангару».

Миллиардер подчеркнул, что в России «отличные» ракеты, а также «наилучший из существующих» в мире двигателей. Маск также сообщил, что многоразовая модификация ракеты-носителя «Ангара» станет «великолепной».

Комментарий Илона Маска появился в качестве ответа на статью в посвящённом информационным технологиям интернет-издании Ars Technica «Пассивно-агрессивная реакция России на SpaceX может скрыть более глубокую правду», которую он прикрепил к своему сообщению в Twitter.

В анонсе статьи сообщается, что директор SpaceX «построил корабль будущего».

Осенью 2018 года зам. ген. директора института машиностроения ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что многоразовые ракеты Маска базируются на нереализованных технологиях СССР и все они «много десятков лет назад рассмотрены и предложены» советскими учёными, сообщает «Русская весна».

Отметим, что на сегодняшний день «Ангара» совершила два полёта.

Темы: Технологии и решения, Ракеты
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.03.2019, 14:57
Гость: кося

маск просто не знает, что это советские ракеты ))
08.03.2019, 13:43
Гость: Лучшие ракеты

А туалеты?
08.03.2019, 13:41
Гость: Макар

Это Илон Масков следы запутывает, с толку сбивает, чтоб никто не догадался...
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