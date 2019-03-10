Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

20:50

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний нового оружия, которое еще никто не видел. Станция визуально-оптических помех «Филин» способна ослепить неприятеля. В ночное и сумеречное время «Филин» нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

Сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора - сразу идет «засветка». А когда его переводят в так называемый «помеховый режим», легко можно ослепнуть в прямом смысле слова. Против него бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта - носителя комплекса визуально-оптических помех «Филин» - невозможно. Это было проверено на добровольцах.

Комплекс «Филин» был разработан в Петербурге - на предприятии, входящем в госкорпорацию «Ростех». В приборе подобрана такая частотная модуляция нескольких мощнейших ламп, чтобы временно ослепить любого противника на расстоянии до двух километров, однако все это - без фатальных последствий для зрения. И в этом заключается главное отличие отечественных разработок от иностранных аналогов, у них лазеры необратимо повреждают зрение.