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Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

20:50 10.03.2019
Стоп-кадр из видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний нового оружия, которое еще никто не видел. Станция визуально-оптических помех «Филин» способна ослепить неприятеля. В ночное и сумеречное время «Филин» нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

Сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора - сразу идет «засветка». А когда его переводят в так называемый «помеховый режим», легко можно ослепнуть в прямом смысле слова. Против него бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта - носителя комплекса визуально-оптических помех «Филин» - невозможно. Это было проверено на добровольцах.

Комплекс «Филин» был разработан в Петербурге - на предприятии, входящем в госкорпорацию «Ростех». В приборе подобрана такая частотная модуляция нескольких мощнейших ламп, чтобы временно ослепить любого противника на расстоянии до двух километров, однако все это - без фатальных последствий для зрения. И в этом заключается главное отличие отечественных разработок от иностранных аналогов, у них лазеры необратимо повреждают зрение. 

Темы: Вооружения в России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 02:22
Гость: ЛУЧШЕ БЫ НАРОДУ ДАЛИ ЖИТЬ

Рагозин агент ЦРУ,а Греф агент ГОСДЕПА.
11.03.2019, 02:01
Гость: из киева

Уже во всю в Донбассе применяете лазерные винтовки, раненых с ожогами сетчатки - десятки. Противодействие - сварочные светофильтры-хамелионы на оптику, 50 долларов за штуку.
11.03.2019, 01:41
Гость: Гость

А светодиоды поди китайские.
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