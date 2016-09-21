В WADA пообещали доказательства употребления допинга спортсменами РФ

Председатель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен располагает доказательствами того, что российские спортсмены принимали запрещенные препараты. Об этом в интервью агентству «Р-Спорт» рассказал глава агентства Крейг Риди.

Он выразил надежду на то, что Макларен представит целиком свой доклад агентству до конца октября. «И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства», - цитирует агентство Риди.

Первая часть доклада Макларена была опубликована еще в середине июля. В ней приводились имена нескольких десятков российских спортсменов, которые якобы употребляли допинг. Эта информация послужила основанием для отстранения российских атлетов и паралимпийцев от Игр-2016 в Бразилии.

