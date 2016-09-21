]]> ]]>
Главная Спорт Новости

В WADA пообещали доказательства употребления допинга спортсменами РФ

21:03 21.09.2016
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Председатель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен располагает доказательствами того, что российские спортсмены принимали запрещенные препараты. Об этом в интервью агентству «Р-Спорт» рассказал глава агентства Крейг Риди.

Он выразил надежду на то, что Макларен представит целиком свой доклад агентству до конца октября. «И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства», - цитирует агентство Риди.

Первая часть доклада Макларена была опубликована еще в середине июля. В ней приводились имена нескольких десятков российских спортсменов, которые якобы употребляли допинг. Эта информация послужила основанием для отстранения российских атлетов и паралимпийцев от Игр-2016 в Бразилии.
 

Темы: Скандалы и разоблачения в мире спорта
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2016, 01:27
Цена вопроса

Кому нужны теперь эти доказательства , когда WADA поймали с поличным в сговоре с американцами принимающими допинг, которых покрывала WADA. Этот факт уже доказан и признан самой WADA. Вопрос только один, сколько они за это получали ?
22.09.2016, 00:26
Wrangell

Правовой произвол в самой грубейшей форме!!... Без суда и следствия наказаны десятки российских спортсменов, а у Макларенов не было времени представить доказательства.
Видимо Макларену было некогда - он за откаты выдавал разрешения на употребление незаконных допингов целой толпе своих прикормленных КЛИЕНТОВ.
Оказывается всё что нужно для употребления допинга - получить справку от врача... Ахренеть коррупция... И ещё пытаются наших горе-чиновников в чем-то обвинить (хотя, впрочем, и наши чиновники тоже не безгрешны :)
21.09.2016, 22:30
хе-хе

Попрошу предоставить фото "водопроводчиков"! Сосед, дядя Вася, очень переживает за свой мундир. Говорит, что водопроводчик - звучит гордо и нечего пидоносам марать своими грязными руками наш рабочий класс!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.