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Появились подробности скандала вокруг детских боев без правил в Грозном

15:39 6.10.2016
Федор Емельяненко. Фото Сергея Розова с сайта wikimedia.org
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Трое сыновей Рамзана Кадырова приняли участие в турнире в Грозном 4 октября. 10-летний Ахмад, 9-летний Эли и 8-летний Адам победили своих соперников из Сочи. Возмущение в связи с проведением детских боев выразил спортсмен Федор Емельяненко. Он назвал участие детей в боях без правил недопустимым и отметил, что спортсменам до 12 лет запрещено выступать по правилам ММА, а участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб физическому и психологическому состоянию детей.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов заявил, что дети участвовали в показательных поединках, а отзывы о спаррингах были положительными.

Свое мнение  об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал наставник чемпиона мира по боям без правил Олега Тактарова, заслуженный тренер России Виталий Михайлов.

«Лично я считаю, что в соревнованиях в таком возрасте участвовать не стоит», — высказался спортсмен.

Тренер отметил, что в боях без правил на самом деле есть правила и экипировка. Но на участников боев действует большая физическая нагрузка.

«Начинать заниматься борьбой без правил нужно хотя бы с 14 лет. Если ребенок рано начинает выступать и у него появляются успехи, он неадекватно на это реагирует. Его начинают хвалить, и это потом плохо кончается», — добавил Михайлов.

В Минспорта проверяют информацию о турнире по смешанным единоборствам. Ведомство выяснит, почему мальчики выступали без защитной экипировки.

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 17:21
пусть уж

лучше ВСЕ мальчики тренируются в спортивных секциях,чем сидят по подворотням! И ЧТО такого,если сыновья Кадырова выступили в показательных поединках ? Молодцы ребята,красавцы- любо -дорого смотреть на них,да к тому же ещё и рэпом увлекаются!,да и вниманием родителей не обделены
06.10.2016, 15:47
николя

хм...
если голова не главное и в нее только есть, то почему бы и нет...
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