Появились подробности скандала вокруг детских боев без правил в Грозном

Трое сыновей Рамзана Кадырова приняли участие в турнире в Грозном 4 октября. 10-летний Ахмад, 9-летний Эли и 8-летний Адам победили своих соперников из Сочи. Возмущение в связи с проведением детских боев выразил спортсмен Федор Емельяненко. Он назвал участие детей в боях без правил недопустимым и отметил, что спортсменам до 12 лет запрещено выступать по правилам ММА, а участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб физическому и психологическому состоянию детей.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов заявил, что дети участвовали в показательных поединках, а отзывы о спаррингах были положительными.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал наставник чемпиона мира по боям без правил Олега Тактарова, заслуженный тренер России Виталий Михайлов.

«Лично я считаю, что в соревнованиях в таком возрасте участвовать не стоит», — высказался спортсмен.

Тренер отметил, что в боях без правил на самом деле есть правила и экипировка. Но на участников боев действует большая физическая нагрузка.

«Начинать заниматься борьбой без правил нужно хотя бы с 14 лет. Если ребенок рано начинает выступать и у него появляются успехи, он неадекватно на это реагирует. Его начинают хвалить, и это потом плохо кончается», — добавил Михайлов.

В Минспорта проверяют информацию о турнире по смешанным единоборствам. Ведомство выяснит, почему мальчики выступали без защитной экипировки.