Путин порекомендовал снизить затраты на профессиональный спорт

Регионам и госкомпаниям необходимо снижать затраты на содержание профессионального спорта и направлять средства на финансирование физкультуры и массового спорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительство проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения», - сказал он в ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта.

При этом глава государства подчеркнул, что подобная работа должна проводиться поэтапно и аккуратно. По словам Путина, следует «ничего не разрушать, а наоборот, созидать». Президент попросил правительство утвердить соответствующий план до конца текущего года.

Путин также отметил, что в кабмине появится вице-премьер, который будет курировать вопросы спорта, молодежной политики и туризма. Кадровые предложения правительство должно сделать в ближайшее время, добавил президент.

Коснувшись темы Олимпиады-2016 в Бразилии, Путин указал на то, что Россия хронически отстает в 11 видах спорта. В то же время он назвал «очень достойным» выступление отечественной сборной на Играх. По словам главы государства, российские спортсмены продемонстрировали силу духа.

