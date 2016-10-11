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Путин порекомендовал снизить затраты на профессиональный спорт

21:14 11.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Регионам и госкомпаниям необходимо снижать затраты на содержание профессионального спорта и направлять средства на финансирование физкультуры и массового спорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительство проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения», - сказал он в ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта.

При этом глава государства подчеркнул, что подобная работа должна проводиться поэтапно и аккуратно. По словам Путина, следует «ничего не разрушать, а наоборот, созидать». Президент попросил правительство утвердить соответствующий план до конца текущего года.

Путин также отметил, что в кабмине появится вице-премьер, который будет курировать вопросы спорта, молодежной политики и туризма. Кадровые предложения правительство должно сделать в ближайшее время, добавил президент.

Коснувшись темы Олимпиады-2016 в Бразилии, Путин указал на то, что Россия хронически отстает в 11 видах спорта. В то же время он назвал «очень достойным» выступление отечественной сборной на Играх. По словам главы государства, российские спортсмены продемонстрировали силу духа.
 

Темы: Россия, Физкультура и пропаганда здорового образа жизни в России, Финансовая помощь и денежные вливания, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2016, 00:19
Остолоп

"Регионам и госкомпаниям необходимо снижать затраты на содержание профессионального спорта и направлять средства на финансирование физкультуры и массового спорта."

Земляки - болельщики Зенита не простят ему этого никогда.
11.10.2016, 23:48
нша

А "суперспециалиста по спорту" Мутко куда девать-то?
11.10.2016, 23:46
па

Ну наконец то! А флегматичных столбиков из Сборной вообще на МРОТ надо посадить, пока не научаться в футбол играть.
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