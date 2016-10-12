Война с «супер-калеками WADA»: к Олимпийскому саммиту и выступлению Путина

Что в этой борьбе будет легко победить, никто не обещал

В минувшую субботу в швейцарской Лозанне состоялся Олимпийский саммит с участием руководства МОК, Всемирного антидопингового агентства, глав крупнейших национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций.

От России на заседании присутствовал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Решить, конечно, сам по себе этот «саммит» ничего не мог (это всего лишь «совещательный орган»), но то, какие решения и положения будут претворяться, так сказать, в жизнь, стало понятно уже и там. И наиболее точной характеристикой этих решений будет, наверное, слово «половинчатые».

Кое-что из полезного и правильного там все -таки прозвучало.

Во-первых, положение о разделении органа, «тестирующего спортсменов» (его предлагается, фактически, создать заново, правда «внутри ВАДА»), и органа, «отвечающего за стратегию и руководство национальными антидопинговыми организациями». Второе – это прямая обязанность самой ВАДА.

Во-вторых, обязательность дисквалификации спортсменов не через федерации, а через судебную инстанцию (выносить решения будет должен Спортивный арбитражный суд (CAS)). А это уже совершенно другая процедура, предполагающая, как любая судебная инстанция, «состязательность сторон».

Правда, пока не очень, понятно, как всё это сделать: при нынешнем состоянии дел и штата CAS провести слушания по каждому случаю употребления допинга в суде просто технически невозможно, суд элементарно захлебнется.

В-третьих, система должна стать максимально независимой и от национальных интересов. То есть – ВАДА получит более серьезные полномочия в работе с национальными антидопинговыми агентствами. А национальные программы по тестированию будут полностью прозрачными. При этом подчеркивается, что МОК готов увеличить финансирование работы в этом направлении.

Всё это хорошо, но всего этого элементарно недостаточно.

Это не решает наиболее болезненных для современного спорта проблем, хотя и институционно может, скорее всего, их некоторым образом приглушить. Ликвидировав, в том числе, и волюнтаризм самой ВАДА. Ибо как ни относиться к спортивному суду в Лозанне, но если он будет вынужден теперь не только следить за формальным соблюдением процедуры (как было с нашими олимпийцами), но и рассматривать дела по существу, - с такой «доказательной базой», как, допустим, у пресловутой «комиссии Макларена», там делать абсолютно нечего. Хотя бы потому, что следующей судебной инстанцией в данном случае может выступать уже инстанция общегражданская, а там с процедурами не пошалишь.

Но, вот, к примеру, проблемы, которую уже чуть попозже, во вторник, обозначил российский президент Путин, прямо заявивший о том, что «спортсменов с хроническими заболеваниями надо и оценивать по-особому» - это вообще никак не решает. А её надо решать, причем оперативно, иначе очень скоро все медали будут «доставаться людям с плохим здоровьем».

Напомним: «Мы видим, сколько сейчас разрешений по так называемым медицинским показателям получают те или иные спортсмены. Наверное, это так, я не буду сейчас давать этому оценку. Но нам нужно понять, что с этим делать, иначе мы можем столкнуться с тем, что в ближайшее время все рекорды и победы будут только за людьми, которые страдают, скажем, хроническими заболеваниями», — заявил российский лидер на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

Странно тут одно: почему об этом опять говорит президент Российской Федерации. И почему об этом молчат те, кому это по должности, простите, положено и кто за это зарплату получает.

А так – понятно, что все только начинается, и борьбы вокруг «олимпийской истории» только-только начинает входить даже не в решающую, а пока всего лишь в дебютную фазу.

А что в этой борьбе будет легко победить, никто не обещал.

Источник: На линии