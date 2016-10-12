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Полиция начала проверку по сообщениям об избиении дочери Емельяненко

20:49 12.10.2016
Федор Емельяненко. Фото Сергея Розова с сайта wikimedia.org
Федор Емельяненко. Фото Сергея Розова с сайта wikimedia.org
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Полиция Москвы проводит проверку появившихся в СМИ сообщений об избиении дочери президента Союза ММА России борца Федора Емельяненко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева на своей странице в Facebook написала, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по стать «Побои». Она уточнила, что речь идет о 16-летней девочке. Кроме того, отметила, что в том месте, где было совершено нападение отсутствовали работающие камеры видеонаблюдения.

Несколько ранее в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии подтвердили, что у них находится 16-летняя пациентка с диагнозом «ушиб грудной клетки и брюшной полости», избитая мужчиной.

Предполагается, что нападение на девочку было совершено 9 октября, когда она возвращалась из школы. О произошедшем она не сразу рассказала взрослым, а только тогда, когда ее стали мучить боли. После этого она была госпитализирована.

По версии некоторых СМИ, нападение может быть связано с критическим высказыванием Емельяненко по поводу детского турнира по боям без правил в городе Грозном.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Выдающиеся спортсмены в России
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 00:26
Ян

Ну на отца то, этим крысам, слабо напасть. Сволочи
12.10.2016, 23:48
Гомер

Выскажу версию:
- это не чеченский след
- это западные спецслужбы (скорее всего - Израиль: безвизовый режим да и тысячелетняя практика таких провокаций)
- чтобы кроваво рассорить русских и чеченцев
---------------
По-логике, сейчас нужно опасаться провокаций против чеченских детей.
12.10.2016, 23:20
такс

Паханат в действии
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