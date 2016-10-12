Полиция начала проверку по сообщениям об избиении дочери Емельяненко

Полиция Москвы проводит проверку появившихся в СМИ сообщений об избиении дочери президента Союза ММА России борца Федора Емельяненко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева на своей странице в Facebook написала, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по стать «Побои». Она уточнила, что речь идет о 16-летней девочке. Кроме того, отметила, что в том месте, где было совершено нападение отсутствовали работающие камеры видеонаблюдения.

Несколько ранее в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии подтвердили, что у них находится 16-летняя пациентка с диагнозом «ушиб грудной клетки и брюшной полости», избитая мужчиной.

Предполагается, что нападение на девочку было совершено 9 октября, когда она возвращалась из школы. О произошедшем она не сразу рассказала взрослым, а только тогда, когда ее стали мучить боли. После этого она была госпитализирована.

По версии некоторых СМИ, нападение может быть связано с критическим высказыванием Емельяненко по поводу детского турнира по боям без правил в городе Грозном.

