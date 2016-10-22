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Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк Забивака

13:44 22.10.2016

Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России, был выбран образ волка, получившего звучное имя Забивака. В ходе всероссийского голосования Волк набрал больше 50% голосов, обойдя конкурентов, которыми были Амурский Тигр и Кот.

Изображение со страницы Чемпионата мира в Twitter  

По итогам двух этапов отборы в финальное голосование прошли три главных претендента - Тигр, Волк и Кот. Они обошли такие образы как богатырь, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, медведь и робот.

Финальное голосование проходило на Первом канале в рамках передачи "Вечерний Ургант", где в прямом эфире в ночь с пятницы на субботу и был назван официальный талисман чемпионата мира.

По итогам опроса Волк набрал 52,8% голосов, став победителем. Его соперники - Амурский Тигр и Кот — набрали соответственно 26,8% и 20,4%, передает "Р-Спорт". 

Всего в голосовании приняли участие более миллиона человек.

 

 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 19:09
талисман

Вратарь Дыркин из команды "Решето".
22.10.2016, 17:59
мой

зять по фамилии Бондаренко ржет от ваших потуг
22.10.2016, 17:41
ВВВ

+100500
Все комментарии (13)
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