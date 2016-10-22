Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк Забивака

Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России, был выбран образ волка, получившего звучное имя Забивака. В ходе всероссийского голосования Волк набрал больше 50% голосов, обойдя конкурентов, которыми были Амурский Тигр и Кот.

Изображение со страницы Чемпионата мира в Twitter

По итогам двух этапов отборы в финальное голосование прошли три главных претендента - Тигр, Волк и Кот. Они обошли такие образы как богатырь, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, медведь и робот.

Финальное голосование проходило на Первом канале в рамках передачи "Вечерний Ургант", где в прямом эфире в ночь с пятницы на субботу и был назван официальный талисман чемпионата мира.

По итогам опроса Волк набрал 52,8% голосов, став победителем. Его соперники - Амурский Тигр и Кот — набрали соответственно 26,8% и 20,4%, передает "Р-Спорт".

Всего в голосовании приняли участие более миллиона человек.