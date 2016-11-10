Сборная России по футболу проиграла матч с командой Катара

Российская сборная по футболу уступила команде Катара в товарищеском матче со счетом 1:2. Об том сообщает «Интерфакс».

Матч проходил в Дохе. Счет открыли россияне – уже на пятой минуте встречи гол в ворота хозяев забил Александр Самедов, реализовав пенальти.

На 35-й минуте катарские футболисты сравняли счет – отличился Буалем Хухи. Во втором тайме команду вывел вперед Карим Будиаф.

Сравнять счет россиянам не удалось, хотя у них был такой шанс – Александр Кокорин не смог реализовать четвертый по счету пенальти в матче.

Помимо поражения сборной, своеобразным антирекордом отметился вратарь россиян Игорь Акинфеев. Он пропустил 71 мяч в 93 играх за сборную.

Следующий товарищеский матч российская команда сыграет со сборной Румынии. Встреча пройдет 15 ноября в Грозном.

