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Сборная России по футболу проиграла матч с командой Катара

21:59 10.11.2016
Фото с сайта rfs.ru
Фото с сайта rfs.ru
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Российская сборная по футболу уступила команде Катара в товарищеском матче со счетом 1:2. Об том сообщает «Интерфакс».

Матч проходил в Дохе. Счет открыли россияне – уже на пятой минуте встречи гол в ворота хозяев забил Александр Самедов, реализовав пенальти.

На 35-й минуте катарские футболисты сравняли счет – отличился Буалем Хухи. Во втором тайме команду вывел вперед Карим Будиаф.

Сравнять счет россиянам не удалось, хотя у них был такой шанс – Александр Кокорин не смог реализовать четвертый по счету пенальти в матче.

Помимо поражения сборной, своеобразным антирекордом отметился вратарь россиян Игорь Акинфеев. Он пропустил 71 мяч в 93 играх за сборную.

Следующий товарищеский матч российская команда сыграет со сборной Румынии. Встреча пройдет 15 ноября в Грозном.
 

Темы: Россия, Катар, Сборная России по футболу, Футбол в мире
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 11:36
Гость: xmyr

Признанным лидерам мирового футбола из Катара,продуть не обидно
/////////////////
Может было бы и смешно , если бы не горечь.Так ничего и не предпринято , ничего, не сделаны выводы. Ощущение что российское околофутбольное окружение дебилы...
11.11.2016, 10:44
Гость: Футбол

При таком уровне футбола в России,для чего тратим не лишние деньги на организацию чемпионата-2018?Долой футболистов-миллионеров,переходим на любительский народный футбол.
11.11.2016, 10:31
Гость: Титус

Во время токийской Олимпиады 1964-го года была такая шутка.
- Бегуны выступили плохо потому, что бегали по ямам. Слыхали - Фудзияма?
- Так это же гора!
- А Вы думаете, что по горам бегать легче?

А футболисты проиграли в Катаре, потому, что играли на песке. И жару арабы включили :)Непривычно!
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